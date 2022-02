Řidič srazil v Zákupech chodce a odjel, policie hledá svědky

Pětačtyřicetiletému muži, kterého v pátek 4. února kolem 17:45 v Nádražní ulici v Zákupech srazilo osobní auto, zavolali pomoc až místní. Řidič od nehody ujel. Zraněného chodce od zákupských hasičů převzala záchranná služba, která jej přepravila na traumacentrum do liberecké nemocnice.

„Podle svědka projíždělo vozidlo od Borské ulice k silnici II/262. Jeho řidič po střetu s chodcem na místě vůbec nezastavil a ani mu nepřivolal sanitu,“ upřesnila mluvčí krajské policie Ivana Baláková.

Dopravní policisté vypátrali vozidlo, jehož řidič je podezřelý z účasti na nehodě, ještě téhož dne. Řidič připustil, že v inkriminované době Nádražní ulicí projížděl, ale popřel, že by měl s nehodou co do činění. Ke střetu došlo mimo přechod, když muž přecházel Nádražní ulici ve směru od parkoviště k prodejně potravin.

Dopravní policisté hledají svědky nehody, při níž utrpěl pětačtyřicetiletý muž závažné poranění nohy.

„Vzhledem k těmto následkům převezme objasňování nehody služba kriminální policie a vyšetřování. Řidiči za ni hrozí nejen trestní stíhání pro ublížení na zdraví z nedbalosti, ale pravděpodobně také pro neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku,“ uzavřela Baláková.