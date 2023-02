Řidič narazil do rodinného domu, mladý spolujezdec nehodu nepřežil

Smrtelným zraněním mladého spolujezdce v pondělí skončila nehoda osobního vozu v Poniklé na Semilsku. Ten vjel do protisměru a narazil do rodinného domu, řidiče odvezli záchranáři do nemocnice. Silnice v obci byla několik hodin uzavřená.