Policisté kontrolovali auto Kia Niro v Doksech v polovině srpna v brzkých ranních hodinách, o případu informovali až nyní.
„Řidič byl nejprve vyzván k předložení dokladů. Po ztotožnění jej policisté dále vyzvali k provedení dechové zkoušky a orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, s čímž muž souhlasil,“ říká policejní mluvčí Klára Jeníčková.
Dechová zkouška na přítomnost alkoholu vyšla negativní, zato druhý test vyšel pozitivní na kokain.
„Samotného řidiče to překvapilo a souhlasil s odběrem krve v nemocnici. Vzhledem k této skutečnosti policisté využili svého oprávnění a provedli prohlídku vozidla. Při ohledání interiéru hlídka objevila v přihrádce na brýle ukrytou ponožku, ve které se nacházel igelitový sáček s bílým práškem,“ pokračuje Jeníčková.
Přivolaný technik zjistil, že se jedná o kokain, což později potvrdila i odborná analýza.
Sáček s látkou vážil 8,53 gramu. K vlastnictví balíčku se vzápětí přiznal splujezdec řidiče.
Za přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu v množství větším než malém nyní osmadvacetiletému muži hrozí až dva roky ve vězení.