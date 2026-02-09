Řidič driftoval v lyžařském areálu. Zničil stopy připravené na běžkařské závody

Autor: ,
  14:51
Mladý řidič vozu Audi A6 Avant ze středních Čech o víkendu při driftování poškodil lyžařské tratě v Josefově Dole v CHKO Jizerské hory. S vozem pak zapadl v mokřadech. Přivolaným policistům jednadvacetiletý šofér řekl, že se chtěl se svými dvěma spolujezdci ve věku 19 a 21 let jen pobavit.
Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.

Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory. | foto: Policie ČR

Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.
Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.
Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.
Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.
9 fotografií

Oznámení o driftujícím autě policisté přijali v sobotu v noci, krátce po půl třetí ráno.

„Na místě zjistili, že řidič jízdou a driftováním poškodil téměř po celém areálu lyžařské tratě, které místní lyžařský oddíl připravil pro krajské závody. Ty se měly konat týž den v sobotu od deseti hodin,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Závody v běhu na lyžích se nakonec uskutečnily.

Pořadatel, který se na místo incidentu dostavil, uvedl, že řidič s vozidlem zapadl v mokřadech v chráněné lokalitě s výskytem vzácného živočicha. Trati zde nelze ani upravovat sněžným skútrem.

Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.
Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.
Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.
Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.
9 fotografií

„Tanvaldští policisté celou věc kvalifikovali jako přestupek a po skončení šetření všech okolností celé události věc postoupí k dalším úkonům příslušnému správnímu orgánu,“ dodala Sochorová.

Mladému řidiči hrozí pokuta do 10 tisíc korun za poničení lyžařské trasy, což je podle lesního zákona přestupkem.

Auta proměnila běžkařskou stopu v oraniště. Pak řidiči udělali nevídanou věc

V Libereckém kraji nejde o ojedinělý případ. Na konci ledna na Polevském vrchu na Českolipsku v Lužických horách poničili zhruba 1,5 kilometru Lužické magistrály řidiči tří osobních aut, kteří nakonec také uvázli ve sněhu.

I tento incident vyšetřuje policie. V tomto případě se posádky aut pokusily svůj prohřešek částečně napravit tím, že odpoledne aktéři zaházeli vyjeté koleje.

Problémy s driftujícími auty mají i menší travnatá letiště. Naposledy na konci ledna poškodil neznámý řidič v noci dráhu letiště ve Všeni nedaleko Turnova v Českém ráji.

5. února 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (42 příspěvků)

Nejčtenější

Auta proměnila běžkařskou stopu v oraniště. Pak řidiči udělali nevídanou věc

Sobotní incident z Polevského vrchu řeší policisté. (31. ledna 2026)

Zničenou stopou a rizikem pro lyžaře skončila jízda tří aut po běžkařské trati. Sobotní incident z Polevského vrchu na Českolipsku řeší policisté. Řidiči, kteří trasu v noci poničili, následně...

Arnold Schwarzenegger míří do Prahy, na Noci s legendou se setká s fanoušky

Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025)

Herec a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu poprvé v historii setkal s fanoušky. Akce, která je součástí série Noc s legendou, se uskuteční 18....

Řidič driftoval v lyžařském areálu. Zničil stopy připravené na běžkařské závody

Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.

Mladý řidič vozu Audi A6 Avant ze středních Čech o víkendu při driftování poškodil lyžařské tratě v Josefově Dole v CHKO Jizerské hory. S vozem pak zapadl v mokřadech. Přivolaným policistům...

Olympic oslaví narozeniny se světovou hvězdou. Jeho hit zná každý, říká Janda

Premium
Petr Janda s kapelou Olympic na ČEZ Energy Festu v Liberci (31. ledna 2026)

Od úst mu šla pára, ruce mrazem křehly, přesto odehrál téměř hodinový koncert. Petr Janda s kapelou Olympic se v sobotu večer představil na ČEZ Energy Festu v Liberci, který se konal při příležitosti...

Zraněná sova nechtěla do přepravky, oblíbila si jednoho z policejních zachránců

Na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách sedí zraněná sova, upozornil ve...

Zraněnou sovu sedící na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách na Českolipsku zachraňovali v noci na pátek policisté. Upozornil na ni svědek, který zavolal na linku 158. Hlídka přispěchala na...

Řidič driftoval v lyžařském areálu. Zničil stopy připravené na běžkařské závody

Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.

Mladý řidič vozu Audi A6 Avant ze středních Čech o víkendu při driftování poškodil lyžařské tratě v Josefově Dole v CHKO Jizerské hory. S vozem pak zapadl v mokřadech. Přivolaným policistům...

9. února 2026  14:51

Turnov sází na vlastní elektřinu, pomůže i bývalý vodní mlýn

Stávající technologii nahradí nová.

Turnovští zastupitelé investují do projektů, které zajišťují vlastní zdroj elektrické energie. V roce 2024 odkoupili malou vodní elektrárnu Shořalý mlýn na řece Jizeře, měla by pokrýt skoro celou...

9. února 2026  11:57

Je skromná a pracovitá bohyně, zlato ji nezmění, říká o Maděrové šéf jejího oddílu

Zuzana Maděrová projíždí cílem a stává se olympijskou vítězkou.

Zlatý olympijský odlesk Zuzany Maděrové dopadl z italských Alp až do Liberce. Talentovaná snowboardistka ze severočeské metropole pochází a navíc závodí za zdejší oddíl. „Mám nepopsatelnou radost, to...

9. února 2026  11:29

Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský

Radost plzeňských fotbalistů po třetím gólu do sítě Liberce.

Šlágr 21. kola Chance Ligy ovládli plzeňští fotbalisté, kteří doma porazili Liberec 3:1 a na přiblížili se třetímu Jablonci na rozdíl jediného bodu. Skóre otevřel stoper Krčík a v závěru první půle...

8. února 2026,  aktualizováno  20:51

Útoky vlků či kormoránů. Za usmrcená hospodářská zvířata dostali chovatelé miliony

Starostovi Brniště vlci zdecimovali stádo ovcí.

Chovatelé hospodářských zvířat loni na kompenzacích za útoky vlků, vyder či kormoránů dostali méně peněz než v roce 2024. Dohromady jim ministerstvo financí skrz krajský úřad vyplatilo za zvířata,...

8. února 2026  7:27

Jablonec - Slovácko 0:0, domácí opět s nulou, tentokrát ale ztrácejí

Momentka z utkání mezi Jabloncem a Slováckem.

Třetí proti předposlednímu, měla to být jasná záležitost. Nakonec jablonečtí fotbalisté potvrdili jen svou výbornou obranu. Opět neinkasovali, ale ani neskórovali, a tak proti Slovácku zapisují v...

7. února 2026,  aktualizováno  17:53

Fotopoint, knihobudky i pumptrack. Areál v libereckém Vesci ožije

Z celého areálu je výhled na Ještěd.

Liberečtí radní chtějí změnit provozovatele bistra ve Sportovním areálu Vesec. Město ukončuje dohodou smlouvu se Sdružením Tulipan, které od roku 2018 zajišťuje provoz občerstvení, půjčovny...

7. února 2026  7:01

Půta má odůvodnění rozsudku za korupci, čekal na něj rok. Potvrdil, že se odvolá

Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu...

Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) v pátek na síti X uvedl, že po roce dostal písemné odůvodnění rozsudku v korupční kauze, v níž byl nepravomocně odsouzen. Soud loni 5....

6. února 2026  14:25,  aktualizováno  14:43

Zraněná sova nechtěla do přepravky, oblíbila si jednoho z policejních zachránců

Na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách sedí zraněná sova, upozornil ve...

Zraněnou sovu sedící na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách na Českolipsku zachraňovali v noci na pátek policisté. Upozornil na ni svědek, který zavolal na linku 158. Hlídka přispěchala na...

6. února 2026  13:21

Dobové fotografie i vzorníky exportních domů. Muzeum digitalizovalo své poklady

Za vzorníky jabloneckých exportních domů a skleněnými negativy už nemusí...

Za vzorníky jabloneckých exportních domů a skleněnými negativy už nemusejí badatelé z tuzemska a ze světa jezdit do Jablonce nad Nisou, nově si je mohou prohlížet online. Muzeum skla a bižuterie...

6. února 2026  10:58

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Nové parkovací automaty do léta nebudou, Liberec zrušil soutěž na dodavatele

Jedno z parkovišť v Liberci

Výměna zastaralých parkovacích automatů za moderní, které umožňuji i bezhotovostní platby, bude mít v Liberci minimálně několikaměsíční zpoždění. Původně ji chtělo vedení města zvládnout do letošního...

5. února 2026  12:37

Drifter poškodil letiště v Českém ráji. Mohl ohrozit piloty, zní z rogalo klubu

Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti....

Vzletovou a přistávací dráhu letiště ve Všeni na Turnovsku poškodil koncem ledna neznámý řidič. V zasněženém areálu na ní v noci testoval své řidičské dovednosti a limity vozu. Hledá ho policie.

5. února 2026  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.