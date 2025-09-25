Poslední koncert Kryštofa: rozepnutý poklopec, podprsenky i dojemný vzkaz

Krajčo oznámil nejdelší pauzu v historii kapely nenápadně v půlce září. Čtvrteční koncert v liberecké Home Credit aréně, která slaví dvacet let a kromě Kryštofa si nadělila i Olympic s Petrem Jandou, tak uzavřel nepřetržitou třináctiletou šňůru živého vystupování.
„My jsme hrozně rádi, že ten poslední koncert můžeme odehrát tady. Tady jsme měli náš vůbec první halový koncert! Předtím jsme hráli v klubu Golet a přišlo šest lidí. To byl náš první zájezd mimo Havířov a Ostravu,“ vzpomínal během večera Krajčo oděný v těsných džínách, které toho ukázaly víc, než sám chtěl. Po třetí písni, kterou byla Cesta, mu podavač hudebních nástrojů naznačil, že má otevřený poklopec.
Od té doby, co jsem začal nosit kabelky, chodí na koncerty více kluků.