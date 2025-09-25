Poslední koncert Kryštofa: rozepnutý poklopec, podprsenky i dojemný vzkaz

Premium

Fotogalerie 16

Richard Krajčo vystoupil s kapelou Kryštof v Liberci. (24. září 2025) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Jan Pešek
  10:25
Kapela Kryštof odehrála v Liberci poslední koncert před ohlášenou pauzou. Nechyběly konfety, lahve rumu nebo více či méně úsměvné momenty. Frontman Richard Krajčo slíbil, že se kapela vrátí v roce 2028 s novou deskou, kterou začne ještě letos na podzim natáčet v Anglii.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Krajčo oznámil nejdelší pauzu v historii kapely nenápadně v půlce září. Čtvrteční koncert v liberecké Home Credit aréně, která slaví dvacet let a kromě Kryštofa si nadělila i Olympic s Petrem Jandou, tak uzavřel nepřetržitou třináctiletou šňůru živého vystupování.

„My jsme hrozně rádi, že ten poslední koncert můžeme odehrát tady. Tady jsme měli náš vůbec první halový koncert! Předtím jsme hráli v klubu Golet a přišlo šest lidí. To byl náš první zájezd mimo Havířov a Ostravu,“ vzpomínal během večera Krajčo oděný v těsných džínách, které toho ukázaly víc, než sám chtěl. Po třetí písni, kterou byla Cesta, mu podavač hudebních nástrojů naznačil, že má otevřený poklopec.

Od té doby, co jsem začal nosit kabelky, chodí na koncerty více kluků.

Richard Krajčofrontman kapely Kryštof

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Liberec - Slavia 1:1, hosté srovnali před koncem, na Kušejův gól už ale nenavázali

Slávističtí fotbalisté se po úvodním vystoupení v Lize mistrů nevrátili do čela české nejvyšší soutěže. V devátém kole remizovali 1:1 v Liberci a byl to nervák až do konce. Tři minuty před vypršením...

V libereckém KFC odhalila inspekce prošlé kuřecí. Nebylo k prodeji, hájí se řetězec

V liberecké restauraci řetězce s rychlým občerstvením KFC odhalila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), že se k výrobě jídla používalo marinované maso s prošlým datem...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Poslední koncert Kryštofa: rozepnutý poklopec, podprsenky i dojemný vzkaz

Premium

Kapela Kryštof odehrála v Liberci poslední koncert před ohlášenou pauzou. Nechyběly konfety, lahve rumu nebo více či méně úsměvné momenty. Frontman Richard Krajčo slíbil, že se kapela vrátí v roce...

25. září 2025  10:25

Ne ilegální migraci. Schengen je děravý jako cedník, říká lídr SPD Vích

Lídrem hnutí SPD do nadcházejících voleb v Libereckém kraji je jeden ze zakládajících členů strany v regionu Radovan Vích. V Poslanecké sněmovně působí už druhé volební období. Zaměřuje se na...

24. září 2025  14:27

Trakařem na derby. Nadšenci jdou po stopách dávné sázky, ujedou 145 kilometrů

Psal se rok 1965. V hospodě Kufr u nádraží ve Smržovce se tehdy scházela parta místních. Mezi nimi i zarytý slávista František Pacák a jeho soused Antonín Pavlíček, stejně oddaný sparťan. Slavia...

24. září 2025

Kopy do obličeje, dupání po hlavě, házení na beton. Muži v parku brutálně zbili ženu

Na brutální bití ženy v městském parku upozornil obyvatel Jablonce nad Nisou. Na videu z Tyršových sadů, které zveřejnil na Facebooku, dva muži střídavě kopou do obličeje starší ženu, dávají jí pěstí...

24. září 2025  13:07,  aktualizováno  13:44

Přes 250 podvodů za rok. Obviněný muž zneužíval cizí i smyšlené údaje

Dvě stě padesát dva podvodů za uplynulý rok. Taková je bilance jednatřicetiletého muže z Jablonce nad Nisou, který skončil ve vazbě. Kriminalisté ho stíhají za podvody a za přečin poškození cizích...

24. září 2025  9:18

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Zvířata na Čapím hnízdě se mají lépe než bezdomovci v Liberci, řekl Babiš v kampani

Do Liberce dorazil Andrej Babiš se svým týmem v rámci předvolební kampaně. Před kulturním domem se sešly stovky lidí. Bývalý premiér při dotazu na Čapí hnízdo prohlásil, že se tam zvířata mají lépe...

23. září 2025  19:50

Pokulháváme v péči o ty nejohroženější, říká krajský lídr STAN Sviták

Politickým systémem stále stoupá. Ze starosty českolipského Prysku se Jan Sviták vypracoval nejprve na pozici náměstka hejtmana pro resort dopravy. Nyní míří jako lídr STAN v Libereckém kraji také do...

23. září 2025  16:36

Pozor u urny. Pošta roznesla po České Lípě špatné volební lístky

Obyvatelé některých částí České Lípy dostali do schránek chybné volební lístky. Místo pro Liberecký kraj jsou určené pro sousední Ústecký. Podle vedení města se jedná o chybu České pošty. Radnice...

23. září 2025  14:27

Jemný rváč Krpálek i syn Michaela Douglase. Začíná festival Sportfilm Liberec

Promítáním filmu Jemný rváč o judistovi Lukáši Krpálkovi dnes startuje již 28. ročník Sportfilmu Liberec. Na diváky čekají projekce, výstavy či besedy. Chybět nebudou ani hollywoodské hvězdy.

23. září 2025  11:37

Liberec zná projektanty nové lanovky na Ještěd, s vysílačem mají společné kořeny

Zakázku na projektování nové lanovky na Ještěd v Liberci získaly projekční kanceláře Valbek a SIAL architekti a inženýři. Konsorcium dvou místních firem podalo nabídku jako jediné. Kromě vypracování...

23. září 2025  9:16

Práce na vnější části knihovny v Turnově finišují, dělníci ladí i letní kino

Dělníci už na nové knihovně v Turnově na Semilsku pomalu dokončují venkovní práce a přesouvají se do vnitřních prostor. Pro veřejnost by se mohla otevřít ve druhé polovině roku příštího.

22. září 2025  16:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.