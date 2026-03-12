Jirka se usmíval dovnitř, říká Menzelová. V Jablonci razila medaili s jeho tváří

Jan Pešek
  18:00
Oscarový režisér Jiří Menzel sbírá pocty i po své smrti v roce 2020. Česká mincovna mu k nedožitým 88. narozeninám, které by oslavil v letošním roce, nadělila limitovanou edici zlatých medailí. Symbolicky jich bude 88. Tu první vyrazila v jablonecké centrále mincovny vdova Olga Menzelová.

Jirka by byl hrdý. Myslím, že si to zaslouží, protože to, co udělal pro lidi, má velkou hodnotu. Jeho filmy se promítají doposud a lidé je mají rádi. A to je, proč to dělal. Ne pro ceny, které získával, ale pro lidi,“ zamyslela se Menzelová.

Do Jablonce dorazila ve čtvrtek odpoledne se dvěma dětmi, které jí s ražbou pomohly. „Pro mě je to velký zážitek, protože jsem v mincovně nikdy nebyla. Klaním se před zaměstnanci, jakou mají krásnou práci. Je samozřejmě zajímavé vidět celý proces ražby. Samotná ražba je to nejjednodušší, ale vytvořit tu matrici (razidlo s negativním obrazem medaile, pozn. red.) je to zásadní,“ přemítala Menzelová.

Pamětní medaile vznikají v produkci České mincovny. První kus osobně vyrazila Olga Menzelová. (12. března 2026)
16 fotografií

Jiří Menzel se celosvětově proslavil v roce 1968, kdy získal Oscara za film Ostře sledované vlaky. Proslul především svými citlivými adaptacemi knih Bohumila Hrabala, ve kterých dokázal skloubit laskavý humor s hlubokou melancholií. Kromě režie byl také divadelním tvůrcem a hercem. Zemřel v září roku 2020.

Líc medaile zdobí jeho tvář, na rubu je filmový pás, rok narození i úmrtí, režisérův podpis a číslo 88 znázorňující roky, kterých by se letos dožil.

„Podobizna je moc hezká. Vypadá tak, jak jsem Jirku znala. Ale když jsem medaili poprvé uviděla, říkala jsem si, že by měl Jirka určitě výhrady, protože byl velmi sebekritický. Určitě by říkal, že se mračí nebo něco podobného. Já jsem mu vždycky říkala, ať se víc usmívá. A on odpovídal, že se usmívá dovnitř. A skutečně je na medaili neznatelný úsměv. Ve výsledku by byl potěšen,“ potěšilo Menzelovou.

Víc zlata než na olympijské medaili

Autorem portrétu je Martin Došek, se kterým mincovna dlouhodobě spolupracuje. „Je to takzvaná čtvrtunce, to znamená 7,75 gramu. Je vyrobená z ryzího zlata nejvyšší ryzosti. Je to víc zlata, než mají olympijští vítězové na svojí zlaté medaili,“ vysvětlil výrobní ředitel Stanislav Bachtík a poznamenal, že zlatých medailí vznikne celkem 88. „Medaile je úplně nová a teprve se bude spouštět prodej. Její hodnota je ale už teď něco přes 40 tisíc korun,“ upřesnil Bachtík.

Zemřel Jiří Menzel, hrabalovský vypravěč a držitel Oscara

Úplně první zlatá medaile půjde do dražby Nadačního fondu Jiřího Menzela, která proběhne v dubnu. Vítěz získá kromě unikátní medaile také večeři s Olgou Menzelovou.

„Jednu večeři jsme pro nadační fond už dražili. Konala se v Jirkově bytě, kde je překrásná knihovna. Byla to možnost pro dražitele být na místech, kde Jirka tvořil nebo si četl. Já bych svoji roli umenšila, protože o mně to není. Ale primárně to byla možnost podívat se do bytu, kde Jirka třicet let žil. To místo má neuvěřitelného genia loci,“ dodala Menzelová.

12. března 2026

