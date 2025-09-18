Turnovský pozemek v restituční kauze Walderode patří vdově, rozhodl soud

Autor:
  12:18aktualizováno  13:21
Soud v Semilech dnes v restituční kauze Walderode částečným rozsudkem rozhodl o vydání jednoho pozemku Johanně Kammerlanderové, vdově po Karlovi des Fours Walderode. Nachází se v Turnově-Daliměřicích, jde o 1 554 metrů čtverečních.

Soudce Michal Polák dnes řekl, že je jednoznačně doložené a vyřešené, že Johanna Kammerlanderová je oprávněnou osobou. | foto: ČTK

U dalších zhruba 60 pozemků návrh o vydání zamítl kvůli tomu, že patřily k rozhodnému dni soukromým osobám a Kammerlanderová tak musí žádat o finanční náhradu pozemkový fond. Rozsudek není pravomocný.

Soud čeká do budoucna jednání o vydání dalších více než 1 000 pozemků.

„Toto je vzorek, který bylo možné nejjednodušeji a nejrychleji identifikovat, a proto o nich soud částečně rozhodl. Samozřejmě další pozemky budou složitější s ohledem na scelování a případné geometrické plány, které se budou muset vypracovat,“ řekl soudce Michal Polák.

Předpokládá, že celé řízení může trvat ještě dalších deset let. Šlechtický rod se domáhá vrácení zámku Hrubý Rohozec v Turnově a dalších pozemků přes 30 let.

Nejvyšší soud v restituční kauze zamítl dovolání dědičky Walderode

Advokát Kammerlanderové Roman Heyduk dnešní rozhodnutí soudu vnímal jen jako jeden z kroků v kauze, která trvá už tři dekády.

„Nic to neznamená, protože to celé bude trvat ještě nejméně těch deset let,“ řekl novinářům. Připomněl, že ve prospěch Kammerlanderové rozhodl při navrácení pozemků stejně i soud v Jablonci nad Nisou. Ani tam ale není kauza uzavřená, touto větví se bude zabývat Nejvyšší soud.

Právní zástupce města Turnov František Jaroš dnešní rozhodnutí semilského soudu považuje za předčasné. „Vzhledem k tomu, že stále považujeme za nedořešenou prvotní otázku oprávněnosti, nemohu z toho pohledu říci jinak, než že rozhodování o konkrétních nemovitostech považuji za předčasné, protože na prvním místě je potřeba řešit tu oprávněnost,“ řekl novinářům.

Podle něj stále není vyřešena nejen otázka státního občanství Walderodeho, ale i jeho počínání za války, zda se neprovinil vůči Československu. „My tvrdíme to, že jsou dokumenty, které ukazují na to, že byl kupříkladu členem Sudetendeutsche partaje (Sudetoněmecké strany). Jestli to je, nebo není provinění, to je na posouzení soudu. Ale dle mého by měly být tyto dokumenty provedeny důkazem,“ dodal.

Odmítla, že by bývalý manžel byl nacista

Kammerlanderová snahu žalované strany, což jsou většinou státní a veřejné instituce, vracet se stále k této otázce označila za směšnou. „Protože všichni opakují to, o čem už rozhodl Ústavní soud. Je to zbytečné,“ řekla dnes novinářům. Odmítla, že by její bývalý manžel byl nacista. „Absolutně nebyl. Byl proti nim, ale ne nápadným způsobem,“ dodala.

Soudce se námitkami žalované strany vůči Walderodemu nezabýval. „Soud má za to, že tato otázka již byla vyřešena především Ústavním soudem, a soud nemá důvod odchýlit se od závěrů, které Ústavní soud shledal,“ zdůvodnil Polák. Na základě rozhodnutí Ústavního soudu považuje za jednoznačně doložené a vyřešené, že Kammerlanderová může o zabavený majetek v miliardách korun žádat.

„Je oprávněnou osobou podle zákona o půdě a budeme v následujících letech řešit všechny ostatní pozemky, které byly konfiskovány jejímu právnímu předchůdci (manželovi) dekretem prezidenta republiky,“ konstatoval.

Dnes rozhodl o vydání jednoho pozemku, který v době nabytí účinnosti zákona o půdě z roku 1991 patřil městu Turnov. U ostatních pozemků podmínky pro vydání splněné nebyly. „Protože ke dni účinnosti zákona o půdě patřily fyzickým osobám a zákon neumožňuje vydání takových pozemků,“ řekl Polák.

Majetek za miliardy korun

Walderode přišel o panství v části Semilska, Jablonecka a Liberecka po druhé světové válce jako Němec na základě Benešových dekretů. V roce 1947 mu úřady československé státní občanství vrátily, zabraný majetek ale zpět nezískal. Po komunistickém převratu v únoru 1948 emigroval a o občanství znovu přišel. V roce 1992 ministerstvo vnitra Walderodemu československé občanství vrátilo a on poté zažádal o vydání bývalého rodového majetku. Toho se nedožil, zemřel v roce 2000 ve věku 95 let.

Šance šlechtického rodu na vrácení majetku v hodnotě miliard korun vzrostly na základě loňského nálezu Ústavního soudu, podle něhož justice musí vycházet z rozhodnutí, kterým ministerstvo vnitra v roce 1947 zachovalo československé občanství Karlovi des Fours Walderode.

Předchozí soudní verdikty tento akt označovaly za nicotný, bez právních účinků. Bez toho Walderode nesplňoval podmínku zachování občanství, podstatnou při uplatňování restitučního nároku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Podvodníci tlačili ženu do půjčky. V poslední chvíli ji zachránil zamrzlý mobil

Do úvěru 800 tisíc korun tlačili podvodníci mladou ženu z Libereckého kraje. Ze stresu jim po několika hodinách přemlouvání chtěla vyhovět, ale před posledním krokem, kterým by žádost o úvěr...

Rekonstrukce přehrady Harcov finišuje. Před povodněmi ochrání, slibuje Výborný

Rekonstrukce liberecké přehrady Harcov se blíží do finále. Stavbaři by ji měli dokončit ještě letos. „Počítáme s tím, že na jaře s větším přísunem vody, kdy bude tát sníh, by se započalo s...

Baník - Liberec 0:2, trápení domácích trvá. Hosté rozhodli v prvním poločase

Liberečtí fotbalisté slaví první ligovou výhru od začátku srpna, v 8. kole Chance Ligy uspěli na hřišti Baníku Ostrava 2:0. O vítězství rozhodli hned v úvodní dvacetiminutovce brankami Lukáše Maška a...

Největší kulturní centrum mezi Prahou a Berlínem. Fabrika v Semilech ožívá

Areál v Semilech býval centrem textilního průmyslu. Teď se proměňuje v kulturní komplex Fabrika 1861. S projektem přišel Sebastian Kuršel, který textilkou provedl i návštěvníky nedávného Fabrika...

Turnovský pozemek v restituční kauze Walderode patří vdově, rozhodl soud

Soud v Semilech dnes v restituční kauze Walderode částečným rozsudkem rozhodl o vydání jednoho pozemku Johanně Kammerlanderové, vdově po Karlovi des Fours Walderode. Nachází se v...

18. září 2025  12:18,  aktualizováno  13:21

Během rekonstrukce rodného domu malíře Führicha objevili černou kuchyni

Führichův dům, který se nachází nedaleko náměstí v ulici Víta Nejedlého v Chrastavě, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Pod lidovou dřevěnou stavbou patřící mezi podstávkové domy lze dokonce zčásti...

18. září 2025  8:42

Liberecká noční můra? Bídné vstupy do utkání. Velký problém, mračí se kouč

Čtyři kola, pouhé tři body a až jedenácté místo v tabulce. Vstup do nového extraligového ročníku se hokejistům Liberce příliš nevydařil, i když měli hned třikrát výhodu domácího prostředí. Ve všech...

18. září 2025  8:22

Dívka plánovala vraždit sestry i pacienty na dětské psychiatrii, dostala podmínku

Šestnáctiměsíční podmíněný trest se zkušební lhůtou na 18 měsíců uložil soud jedné ze dvou nezletilých dívek obžalovaných za přípravu vraždy na dětské psychiatrii v Liberci. Rozsudek sice liberecký...

17. září 2025  13:46

Pokus o vraždu mezi Vietnamci, za napadení manželů sekáčkem dostal muž 18 let

Osmnáct let vězení uložil dnes Krajský soud v Liberci osmatřicetiletému Vietnamci, který loni v březnu v Jablonci nad Nisou na ulici vážně zranil své krajany. Quang Hung Phung podle spisu napadl...

17. září 2025  10:48,  aktualizováno  11:51

ÚOHS souhlasí s prodejem Liberty, nový majitel chce podnik převzít co nejdřív

Už jen nabytí platnosti a zaplacení ceny dělí to, co zbylo z ostravské huti Liberty, od nového majitele, který firmu od insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení kupuje. Úřad pro ochranu...

17. září 2025  10:34

Jídlo po zápase? Neexistuje. Rychlovský se na farmě setkal s tvrdou realitou AHL

Než vyrazil zpátky do zámoří znovu bojovat o šanci v NHL, zatrénoval si hokejový útočník Jakub Rychlovský s Libercem, odkud do Ameriky před rokem odešel. První sezonu strávil na farmě v Grand Rapids,...

17. září 2025  8:26

Dostatek pitné vody pro tisíce lidí. Z peněz od Poláků vyrostla nová úpravna

Pitná voda pro tisíce lidí z českého příhraničí bude od příštího roku proudit z nové úpravny v libereckém Machníně. Stavba je prvním projektem financovaným z Fondu Turów, do kterého poslala peníze...

16. září 2025  17:50

Srážka autobusu a dvou aut na Semilsku. Pro vážně zraněného letěl vrtulník

Hasiči zasahovali v úterý odpoledne u vážné dopravní nehody dvou osobních automobilů a autobusu v Tatobitech na Semilsku. Jednoho člověka museli vyprošťovat s pomocí hydraulického zařízení, nikdo...

16. září 2025  17:13,  aktualizováno  17:38

Unikátní zahrada, vnitřní atrium. Jablonec hledá, kdo postaví atypickou školku

Jablonecký magistrát hledá firmu, která do začátku školního roku 2027/2028 postaví novostavbu Mateřské školy Palackého. Do výběrového řízení se mohou zájemci hlásit elektronicky do 15. října.

16. září 2025  11:22

Zemřel Petr Trunec, českolipský zachránce kostela a držitel ocenění od hejtmana

Ve věku nedožitých 83 let zemřel známý českolipský pedagog a sbormistr Petr Trunec, držitel Pocty hejtmana Libereckého kraje a nejvyššího českolipského vyznamenání Poděkování starostky, které obdržel...

15. září 2025  14:53

Revoluce v energetické soběstačnosti. Jablonec pokryje domy solárními panely

Jablonec nad Nisou usiluje o větší energetickou soběstačnost. Střechy města zaplní tisíce fotovoltaických panelů, přibudou i bateriová úložiště.

15. září 2025  14:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.