Akademická malířka a restaurátorka Blanka Valchářová a její manžel, historik Michael Velíšek, lebku svaté Zdislavy dobře znali. Plánovaně ji restaurovali už v roce 2025. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětlují, jak postupovali tentokrát, když je tlačil čas, přibližují, v čem byla lebka zalitá, a popisují, co všechno lebce hrozilo.
Jak náročné bylo dostat lebku svaté Zdislavy z betonu?
Valchářová: Velmi nám pomohl včasný zásah policie. Následně jsme převzali hmotu betonu, ve které byla uvězněna. Dostali jsme CT snímky, díky kterým jsme věděli, kde máme v betonové hmotě lebku najít.
„Museli jsme jehlovou špachtlí udělat jemné vrypy, abychom nezpůsobili vibrace.“