Vánočně prostřené stoly a vybraná menu, nebo vylidněné restaurace s výmluvnou cedulí „Přes svátky zavřeno“. Návštěvníci i obyvatelé Libereckého kraje, kteří by rádi zašli na štědrovečerní večeři, aniž by museli obalovat kapra nebo smažit řízky, mají na poslední chvíli již omezené možnosti. Největší šance na uspokojení apetitu skýtá krajské město či hotely.
„V Česku je vidět pozvolný růst zájmu trávit Štědrý den nebo večer mimo domov, typicky buď formou svátečního oběda či večeře v restauraci, nebo v rámci hotelových balíčků,“ líčí Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR.

Podniky tak často hlásí rychlé naplnění kapacit a nutnost rezervace dlouho dopředu, zároveň ale nic nenasvědčuje tomu, že by u Čechů docházelo k masové změně zvyků. „Spíš je to doplňková varianta k tradičnímu domácímu Štědrému večeru,“ myslí si Stárek.

Hotely slaví úspěch

Jako každoročně se na Štědrý večer otevře například Liberecká výšina, kde kromě rozhledny a restaurace provozují i hotel. „Zájem je vždy velký a máme pokaždé vyprodáno,“ konstatuje manažerka Denisa Šulcová. Menu sestává z hrachové polévky, bramborového salátu s řízkem či vinnou klobásou a perníkového tiramisu. „Oproti předchozím letům je cena menu určitě vyšší,“ nezastírá Šulcová.

Naplněnou kapacitu už hlásí také Zlatý kohout v libereckém hotelu Imperial, kde byla kvůli vzrůstajícímu zájmu strávníků nezbytná včasná rezervace. Na slavnostní večeře sem chodí jak páry, tak rodiny s dětmi. „Menu nabízíme každý rok. Letos jsou v něm jen lehké úpravy, vesměs nabídka zůstává stejná,“ shrnuje manažerka Jana Bejčková s tím, že ani cenu nebylo potřeba zvyšovat.

Liberecká výšina opět vítá zákazníky, změnila se restaurace i sál

V Grandhotelu Zlatý Lev zaplatí strávníci za kompletní menu, jež se skládá z předkrmu, polévky, hlavního chodu a dezertu, 1 190 korun. Zdejší azyl bez vánočního shonu vyhledávají páry, rodiny i jednotlivci. Mnozí hosté se vracejí opakovaně a své místo si rezervují s velkým předstihem. Zájem o štědrovečerní večeři vnímá hotel každoročně jako velmi vysoký.

„Večer zahájí telecí maso s tuňákovou majonézou, kapary a citronovým olejem, následované tradičně laděným, ale originálně pojatým smaženým kaprem s krémovým houbovým kroupotem,“ popisuje ředitelka hotelu Vlasta Špísová. Hlavní chod představuje jelení hřbet připravovaný metodou sous vide s pyré z pečených kaštanů a restovanou zeleninou.

„Slavnostní menu uzavírá dezert v podobě trhance s karamelizovanými jablky, vanilkovým krémem a meduňkou,“ pokračuje ve výčtu pochoutek Špísová, podle níž se hotel snaží ctít vánoční tradice, zároveň se ale posouvá k moderní gastronomii. „Reakce hostů z minulých let nás utvrzují v tom, že jdeme správnou cestou,“ uzavírá.

Speciality ze šneků

Na prolínání tradičního českého menu spolu s vánočními specialitami z jiných zemí upozorňuje i prezident Asociace hotelů a restaurací ČR. Restaurace také často dopřávají příchozím degustační menu. „Velkou oblibu u nás mají speciality ze šneků, a to ve dnech po Štědrém dnu. Jsou restaurace, které se této specialitě věnují již tradičně v období Vánoc a mají svou stálou klientelu,“ prozrazuje Stárek.

Ani hoteloví hosté v Centru Babylon o Vánocích nepřijdou zkrátka. Štědrovečerní menu je součástí ubytovacího balíčku, který zde nabízejí řadu let. Podle mluvčí Babylonu Kateřiny Plškové je balíček stále populárnější, stejně tak štědrovečerní večeře.

V Las Vegas jsem zjistil, že nic není nemožné, říká otec libereckého Babylonu

„V posledních dvou letech jsme díky poptávce kapacitu štědrovečerních večeří navyšovali. Podává se v hotelové restauraci Atrium a Vitalis,“ přibližuje. Cena se podle ní oproti loňskému roku navýšila velmi nepatrně. „V ostatních stravovacích zařízeních tuto možnost nenabízíme a ani neplánujeme,“ dodává Plšková.

Štědrý den bez stresů

Nejen v Libereckém kraji, ale i v dalších místech bez silné koncentrace turistů zůstanou podle Stárka mnohé restaurace na Štědrý den zavřené.

„Z pohledu personálu, kterého je stále nedostatek, dává smysl, že mají na Štědrý den volno. Zvláště pokud mají rodiny s dětmi. Je to jeden ze zásadních důvodů pro uzavření restaurace. Dalším důvodem je právě zkušenost provozovatelů z předchozích let, kdy například měli otevřeno, ale přišlo minimum hostů,“ uvažuje prezident Asociace hotelů a restaurací ČR.

Situaci u restaurací v Česku označuje jako ostrůvkovou. Část podniků má zavřeno záměrně, ať už kvůli zmíněnému personálu či tradici, kdežto tam, kde sváteční servis nabízejí, se kapacita často rychle zaplňuje. Mezi hosty v této době Stárek očekává bezdětné páry nebo turisty – včetně zahraničních – kteří využijí nabídky vánočního menu v hotelech, kde přes svátky bydlí.

„Přibývá ale i rodin, které si chtějí tento den užít bez stresů z přípravy večeře a využijí nabídku některé restaurace,“ připouští Stárek.

Zasloužený odpočinek pro personál

Ve středu (24. prosince) i ve čtvrtek mají zavřeno v Chicago Bar & Grill, v Potrefené Huse na Soukenném náměstí či U Šesti Kohoutů na Tržním náměstí. V restauraci Nakraji otevřou 27. prosince.

„Na Štědrý den je naše restaurace zavřená, a proto žádné menu nechystáme. Otevřeno bude opět od 25. prosince, a to každý den,“ říká Jan Mendl z Radničního sklípku. Poslední den adventu neotevře ani restaurace na Hotelu Ještěd.

Každý rok od 23. do 25. prosince zavírá také liberecká restaurace a penzion Bílý Mlýn. „Mým kolegům za celoroční dřinu dopřáváme zasloužený odpočinek a čas pro rodinu,“ zdůvodňuje Martina Zdvořáková. Tento trend chce v krajském městě udržet i irská restaurace Black Horse. „Ani do budoucna neplánujeme, že bychom měli otevřeno,“ sděluje Vladimíra Jírová.

S nízkou poptávkou po svátečním menu se v minulosti setkal Beer Warehouse v Liberci, což vedení podniku od podobných úmyslů odradilo. „Naše restaurace štědrovečerní menu bohužel nenabízí, vzhledem ke zkušenostem z předchozích let, kdy o ně nebyl téměř žádný zájem.“ Lidé sem mohou zavítat naposledy v úterý, poté až 29. prosince.

Bufet a živá hudba

Oproti tomu v Harrachově začal sváteční program pro hosty Wellness Hotelu Svornost už o víkendu 20. prosince. Kromě vánoční večeře (formou bufetu) si ubytovaní během svátků užívají živou hudbu, saunové rituály, večerní tance či diskotéky pro děti.

„Každý rok děláme vánoční pohoštění ve formě tradičních Vánoc s výzdobou stolů a interiéru, včetně přípitku a dárků pro každého,“ informuje manažer hotelu Marek Šustr. Letos měli vánoční pobyty zarezervované brzy, již v říjnu.

V restauraci drží kvůli omezené kapacitě místa pouze hotelovým hostům. Letos zde přivítají nejvíce klientů ve věkové skupině nad padesát let. „Jsou to vesměs páry, jinak rodiny s dětmi a samotní klienti, kteří nechtějí být doma sami. Někteří si Vánoce nepřipomínají, nebo se raději nechají obsloužit a nechtějí býti účastni předvánočního stresu a shonu,“ zamýšlí se Šustr.

Na oblibě podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR získávají také akce v dalších svátečních dnech, kdy se lidé scházejí se svými blízkými. Populární jsou tak večerní posezení v restauracích či vánoční brunche. „Na Štědrý den mohou mít jen přes den otevřeno například kavárny. Ty, které zůstanou otevřené, budou mít pravděpodobně plno,“ domnívá se Stárek.

