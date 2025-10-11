Kdo bude vařit na akcích v Eurocentru? Jablonec shání provozovatele restaurace

Autor:
  8:07
Nového provozovatele restaurace v Eurocentru hledá vedení města Jablonec nad Nisou. Nájemce musí zajišťovat občerstvení a cateringové služby pro akce v areálu Eurocentra, kde od roku 2024 proběhlo skoro 180 akcí s návštěvností přes 61 tisíc lidí.

Město pronajímá 384 metrů čtverečních – restauraci s barem, kuchyni se zázemím i skladovací prostory. Součástí je také předzahrádka poblíž letní scény. | foto: Město Jablonec

Zájemci mohou podávat své nabídky do 9. ledna 2026. „Chceme najít spolehlivého partnera, který dokáže prostor oživit moderní gastronomickou nabídkou a zároveň zajistí kvalitní služby při akcích pořádaných v areálu,“ vysvětlil náměstek primátora pro správu majetku Petr Roubíček, který restauraci v objektu Eurocentra považuje za důležitý prostor pro společenský a kulturní život města.

Město pronajímá 384 metrů čtverečních – restauraci s barem, kuchyni se zázemím i skladovací prostory. Součástí je také předzahrádka poblíž letní scény. Smlouva s novým nájemcem má platit od 1. září 2026.

„Nájemní smlouva se uzavře na dobu tří let s možností prodloužení o další dva roky. Minimální výše nájemného pro výběrové řízení činí 35 tisíc korun měsíčně včetně daně,“ upřesnila mluvčí magistrátu Jana Fričová s tím, že prohlídky jsou možné po dohodě.

Nového nájemce vybere rada města v lednu příštího roku. Následně (po ukončení stávající spolupráce s Restaurací Pod Rampou) se město pustí do nezbytných oprav a úprav interiéru.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Policisté našli ozbrojence na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto

Policisté v Kunraticích u České Kamenice po pátrání nalezli hledaného mladíka. Teprve šestnáctiletý chlapec je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo ve středu dopoledne v Děčíně. Podle...

Nevykoupaný, jen v hadrech. Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozence

Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý ráno odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. Letos je to dvanácté dítě nalezené v jedné z vytápěných schránek pro odložené děti.

Kdo bude vařit na akcích v Eurocentru? Jablonec shání provozovatele restaurace

Nového provozovatele restaurace v Eurocentru hledá vedení města Jablonec nad Nisou. Nájemce musí zajišťovat občerstvení a cateringové služby pro akce v areálu Eurocentra, kde od roku 2024 proběhlo...

11. října 2025  8:07

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

Akademie ocenila filmové hvězdy. Skleněnou kameru získali Mádl i Vetchý

Osobnosti českého filmu, skláři a zástupci Novoborské akademie spojených kinematografií se v úterý setkali na filmovém galavečeru. Originální ocenění v podobě kamery vytvořili umělci ze sklárny Ajeto.

10. října 2025  16:29

Fotbalový boss Pelta nastoupil do vězení, na poslední chvíli žádal o odklad

Někdejší fotbalový funkcionář Miroslav Pelta nastoupil do výkonu trestu v liberecké věznici. Bývalý předseda Fotbalové asociace České republiky a exmajitel fotbalového Jablonce si má odpykat 5,5 roku...

10. října 2025  10:52,  aktualizováno  15:59

Moliére jako hlavní postava. Text dramatu pokřtil herec v pařížské kašně

Dva umělci, jeden boj o svobodu. Divadlo F. X. Šaldy v Liberci v pátek uvede drama Moliére ukrajinského rodáka Michaila Bulgakova. Představitel hlavní role Martin Polách dokonce text pokřtil přímo v...

10. října 2025  13:12

Liberečtí futsalisté zahájili sezonu famózně, táhne je brazilský kanonýr

Čtyři zápasy, čtyři výhry a suverénní vedení v tabulce nejvyšší soutěže. Futsalisté FTZS Liberec zahájili novou sezonu famózně a potvrdili svůj vzestup mezi absolutní českou elitu.

10. října 2025  11:31

Místo pytlů s pískem mobilní zábrany. Jablonec pořídil bariéry proti povodním

I když se Jablonec nad Nisou díky vodní nádrži Mšeno a protipovodňové štole z roku 2013 s klasickými povodněmi obvykle nepotýká, pořídil magistrát mobilní protipovodňové zábrany. Sto metrů vyšlo na...

9. října 2025  16:56

Děti, blesky nebo láska. Novou čtvrť v Liberci zkrášluje obří fantasy obraz

Další desítky nových bytů v liberecké čtvrti Františkov už mají své obyvatele. Stavitelé jim předávají v těchto dnech sedmasedmdesát dokončených bytů. Nově vyrůstající čtvrť, pojmenovaná po svém...

9. října 2025  10:31

Transakce dokončena. Střeštík je oficiálně novým většinovým majitelem Jablonce

Jakub Střeštík se stal oficiálně majitelem fotbalového klubu FK Jablonec. V držení má 90 procent akcií, zbylých deset zůstane ve vlastnictví rodiny dosavadního majitele Miroslava Pelty. Klub o...

8. října 2025  19:59,  aktualizováno  20:14

Ve spodním prádle pašovala příteli do věznice drogy. Prozradila ji nervozita

Žena, která ve spodním prádle o víkendu pašovala do strážské věznice drogy, může skončit za mřížemi. Stejně jako její odsouzený přítel, za nímž měla s kontrabandem namířeno.

8. října 2025  16:43

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Policisté našli ozbrojence na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto

Policisté v Kunraticích u České Kamenice po pátrání nalezli hledaného mladíka. Teprve šestnáctiletý chlapec je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo ve středu dopoledne v Děčíně. Podle...

8. října 2025  13:33,  aktualizováno  15:42

Na Českolipsku hořel památkově chráněný dům, často ho obývali bezdomovci

Devět hasičských jednotek ve středu likvidovalo požár domu v Janovicích u Kravař na Českolipsku, který je součástí památkově chráněné zóny. Oheň se šířil v půdních prostorách a na střeše, podle...

8. října 2025  14:05,  aktualizováno  14:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.