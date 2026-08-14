Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

V zámečku našli zbytky topenišť, kdysi sloužila k barvení látek či výrobě cukru

Matěj Klimša
  14:58
Cílem první fáze archeologického průzkumu bylo především ověření stavu...

Cílem první fáze archeologického průzkumu bylo především ověření stavu archeologických pozůstatků v přízemí budov nebo zkoumání základů staveb. | foto: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Předměty mohou souviset jak s historickou barvířskou výrobou.
Červený dům byl založen v roce 1583 jako letohrádek, kde se bavila šlechta....
Do českolipského renesančního zámečku, takzvaného Červeného domu, zamířili...
Cílem první fáze archeologického průzkumu bylo především ověření stavu...
9 fotografií
Do českolipského renesančního zámečku, takzvaného Červeného domu, zamířili ještě před rozsáhlou rekonstrukcí archeologové. Ukázalo se, že objekt a sousední domy ukrývají mimo jiné pozůstatky tří topných zařízení, která mohla sloužit buď písemně doložené textilní barvírně nebo mladší rafinérii cukru.

Ke starším nálezům patří fragment více než metr široké zdi z hrubě opracovaných pískovcových kvádrů a s přilehlou vydlážděnou plochou.

„U těchto objektů nelze vyloučit ani středověké stáří a jejich souvislost s dnes zaniklým předhradím hradu Lipý,“ upozornili archeologové na webu českolipského muzea, které rekonstruované objekty spravuje. Kromě toho se našly i předměty jako štětce, škrabky a nádoby se zbytky pigmentů.

Bavila se tu šlechta, teď se unikátní Červený dům otevře veřejnosti

„Předměty mohou souviset jak s historickou barvířskou výrobou, tak s rozsáhlou rekonstrukcí objektu v 80. letech 19. století. Dále byly nalezeny soubory středověké a novověké keramiky,“ dodali archeologové. Červený dům dříve plnil i reprezentační funkci, se kterou by mohl souviset nález drobné kovové plastiky loveckého psa.

Cílem první fáze archeologického průzkumu bylo především ověření stavu archeologických pozůstatků v přízemí budov nebo zkoumání základů staveb.

Červený dům byl založen v roce 1583 jako letohrádek, kde se bavila šlechta. Zároveň tam byla i barvírna látek, hostinec nebo třeba muzeum.

„Červený dům a jeho přilehlé objekty budou procházet rozsáhlou rekonstrukcí a v roce 2028 se zde otevře nová pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Stavební úkony budou zahájeny v srpnu,“ nastínila v červenci vedoucí Oddělení výstav muzea Jana Nastoupilová. Nová expozice se bude věnovat historii zámečku, barvení a potisku látek nebo loveckým tradicím a zbraním.

Psaníčka zase prokouknou, zámeček v České Lípě dostane novou fasádu

„Nově zrekonstruované objekty, a zejména renesanční zámeček, významně přispějí ke zkultivování celého prostoru u hradu Lipý. Navíc přibudou expozice, které rozšíří nabídku muzea a také kulturní nabídku ve městě,“ dodala krajská náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Přilehlé objekty pak nabídnou především moderní dílny pro preparaci a konzervaci muzejních sbírek. „Jsou to vlastně zbytky staré České Lípy, které přežily v této části města sanaci v 80. letech, kdy se soudruzi rozhodli, že Českou Lípu upraví pro zaměstnance uranového průmyslu,“ přiblížil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Útočník v Tanvaldu pobodal několik lidí. Tři těžce zranění, z toho dva velmi vážně

ilustrační snímek

V Tanvaldu na Jablonecku dnes odpoledne útočník pobodal několik lidí. Dva muži a jedna žena jsou po incidentu vážně zraněni, dva z nich byli převezeni do nemocnice letecky ve velmi vážném stavu....

Zbrojovka – Liberec 0:1, první porážka nováčka soutěže. Hlavou rozhodl Dulay

Sestřih zápasu
Patrik Dulay slaví se spoluhráči z Liberce gól proti Zbrojovce Brno.

Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v sezoně prohráli, v předehrávce 3. kola Chance Ligy nestačili 0:1 na Liberec. Domácí mohli hrát už od deváté minuty v deseti, červenou kartu Vedrala však rozhodčí po...

Jablonec - RFS Riga 2:0, góly ze dvou centrů, domácí vykročili za postupem

Radost fotbalistů Jablonce z druhého gólu do sítě RFS.

Jablonečtí fotbalisté souboj třetího předkola Konferenční ligy rozehráli dobře. V úvodním utkání porazili RFS Riga 2:0. V osmnácté minutě se po centru Zorvana prosadil Čanturašvili, krátce po pauze...

Éra populárních bílých tygrů v liberecké zoo končí. Zahrada hájí své rozhodnutí

Historie chovu bílých tygrů v Liberci sahá do roku 1994.

Popularita bílých tygrů překročila hranice Libereckého kraje, pronikla i do vysílání amerických televizních stanic. Stali se symbolem zoologické, města, ale i místního hokejového klubu. Budete chovat...

Jablonec – Slovácko 1:0, domácí zůstávají stoprocentní, sudí rozdal tři červené karty

Sestřih zápasu
Jablonecký obránce Martin Cedidla se spoluhráči oslavuje vstřelený gól.

Jablonec ve třetím kole Chance Ligy porazil Slovácko 1:0, slaví třetí výhru v nové sezoně a zůstává stoprocentní. V nervózním zápase poslal sudí předčasně do kabin hostující Heču s Ceesayem i...

V zámečku našli zbytky topenišť, kdysi sloužila k barvení látek či výrobě cukru

Cílem první fáze archeologického průzkumu bylo především ověření stavu...

Do českolipského renesančního zámečku, takzvaného Červeného domu, zamířili ještě před rozsáhlou rekonstrukcí archeologové. Ukázalo se, že objekt a sousední domy ukrývají mimo jiné pozůstatky tří...

14. srpna 2026  14:58

Liberecký kraj má desítky pivovarů, lákají na nové chutě, exkurze i kulturu

Pivovar v Jablonci chátral, hrozilo, že půjde k zemi. Nyní tu noví majitelé...

Od velkých tradičních pivovarů až po malé regionální provozy. Liberecký kraj je domovem řady podniků, kde si lidé mohou vychutnat lokální pivo, nahlédnout do výroby nebo spojit návštěvu s koncertem,...

14. srpna 2026  10:54

V pohárech hrajeme důstojnou roli. S Rangers to je za odměnu, říká trenér Kozel

Trenér Jablonce Luboš Kozel hecuje své svěřence během zápasu 3. předkola...

Ukázalo se, že jsou důstojnou náhradou. Jablonečtí fotbalisté po administrativním posunu do předkola Konferenční ligy vyřadili dva soupeře a k účasti v hlavní fázi jim zbývá poslední krok, ten...

14. srpna 2026  6:31

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky

Radost fotbalistů Jablonce z druhého gólu do sítě RFS.

Fotbalisté Jablonce zdolali v předkolech Konferenční ligy už dva soupeře. K postupu do ligové fáze však potřebují uspět ještě potřetí. V play off nastoupí proti skotským Rangers. V našem přehledu...

13. srpna 2026  22:54

Technaři odvolali ohlášený pochod proti vyhlášce, která omezuje taneční párty

ilustrační snímek

Ohlášený pokojný pochod proti nové závazné vyhlášce v Hodkovicích nad Mohelkou 28. srpna nebude. Do města se mělo sjet až několik tisíc lidí. Pořadatel ve čtvrtek městu oznámil jeho zrušení.

13. srpna 2026  16:05

Chovatelé lépe chrání stáda, škody způsobené útoky vlků druhým rokem klesají

Vlk zachycený fotopastí na Frýdlantsku v roce 2020.

Škody, které působí vlci svými útoky na hospodářská zvířata, v Libereckém kraji druhým rokem klesají, informoval náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jiří Klápště. „Máme přehled...

13. srpna 2026  14:33

Fandí Tottenhamu, trénuje Arsenal. Koušu to, směje se nejmladší kouč druhé ligy

Trenér České Lípy Petr Mathauser

Není mu ještě ani třicet a donedávna pracoval jako sportovní novinář v rádiu. Teď Petr Mathauser vede v roli hlavního trenéra fotbalisty České Lípy v jejich nováčkovské sezoně ve druhé lize. A otázky...

13. srpna 2026  10:50

Neckář, Brichta či Tři sestry. Keltská noc slibuje našlapaný program i lepší areál

Václav Neckář na Keltské noci už v minulosti vystoupil a měl velký ohlas.

Večírkem pro nedočkavé dnes startuje hudební festival Keltská noc. Akce s více než třicetiletou historií se už podruhé uskuteční ve Vysokém nad Jizerou, kam se přestěhovala z Harrachova. Během tří...

13. srpna 2026  10:50

Musíme si myslet, že je to 0:0. Kozel před odvetou v Lotyšsku nabádá k opatrnosti

Trenér Jablonce Luboš Kozel před zápasem 3. předkola Konferenční ligy proti...

Trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel před čtvrteční venkovní odvetou 3. předkola Konferenční ligy s RFS vůbec nehledí na náskok 2:0 z úvodního domácího duelu. K utkání v Rize přistupuje tak,...

13. srpna 2026  7:20

Masomat v obchodním centru kdosi vypojil z elektřiny. Farmářku to mohlo stát desetitisíce

Stačilo pár hodin a vyzrálé hovězí by bylo zralé leda na vyhození.

Stačilo pár hodin a vyzrálé hovězí, které prodává farmářka z Krkonoš v automatu v libereckém Obchodním domě (OC) Forum, by bylo zralé leda na vyhození. Stejně tak výrobky z bio masa za desítky tisíc...

12. srpna 2026  15:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kamionu se při havárii z návěsu vysypaly nosníky a převrátil bagr

Kamion převážející bagr a ocelové nosníky havaroval krátce po čtvrté hodině...

Kamion převážející bagr a ocelové nosníky havaroval krátce po čtvrté hodině ráno na silnici I/35 u Hrubé Skály na Turnovsku. Náklad se převrátil z návěsu a silnice byla několik hodin neprůjezdná....

12. srpna 2026  11:31

Éra populárních bílých tygrů v liberecké zoo končí. Zahrada hájí své rozhodnutí

Historie chovu bílých tygrů v Liberci sahá do roku 1994.

Popularita bílých tygrů překročila hranice Libereckého kraje, pronikla i do vysílání amerických televizních stanic. Stali se symbolem zoologické, města, ale i místního hokejového klubu. Budete chovat...

12. srpna 2026  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×