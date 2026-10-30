Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nový relikviář svatého Václava vznikal v Turnově, teď je k vidění v tamním muzeu

Matěj Klimša
  13:51
Návštěvníci turnovského muzea Českého ráje si mohou prohlédnout nový relikviář svatého Václava, k vidění bude do 29. listopadu. Společně s dalšími umělci na něm pracoval také známý turnovský restaurátor, zlatník a šperkař Jiří Urban.

Relikviář svatého Václava vznikl na objednávku staroboleslavské kapituly, která ho poprvé představila veřejnosti při letošních svatováclavských oslavách ve Staré Boleslavi. Nyní si ho budou moct prohlédnout také návštěvníci turnovského muzea.

„Relikviář u nás bude vystavený do konce listopadu. Pak se bude vracet do kapituly. Ale ještě uvidíme, kdyby byla možnost prodloužit zápůjčku, byli bychom velmi rádi,“ podotkl ředitel muzea Jan Prostředník.

Relikviář v podobě takzvané hermy (čtyřhranný pilíř, na jehož vrcholu je hlava, pozn. red.) vytvořil známý český umělec Jiří Urban ve spolupráci se sochařem Petrem Vogelem a dalšími řemeslníky.

Návštěvníci turnovského muzea Českého ráje si mohou prohlédnout nový relikviář svatého Václava, k vidění bude do 29. listopadu. (29. října 2026)
Relikviář vytvořil známý český umělec Jiří Urban (vlevo) ve spolupráci se sochařem Petrem Vogelem (vpravo) a dalšími řemeslníky. (29. října 2026)
Návštěvníci turnovského muzea Českého ráje si mohou prohlédnout nový relikviář svatého Václava, k vidění bude do 29. listopadu. (29. října 2026)
Relikviář vytvořil známý český umělec Jiří Urban (vlevo) ve spolupráci se sochařem Petrem Vogelem (vpravo) a dalšími řemeslníky. (29. října 2026)
Návštěvníci turnovského muzea Českého ráje si mohou prohlédnout nový relikviář svatého Václava, k vidění bude do 29. listopadu. (29. října 2026)
5 fotografií

„Jde o portrét duchovních vlastností. Kromě svatého Václava jsou na relikviáři odkazy na naši kulturu a na naši historii,“ přiblížil Urban, který je mimo jiné autorem replik korunovačních klenotů, vytvořil také procesní ostatkový kříž svaté Zdislavy a vyrobí i nový relikviář, který nahradí lebku svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí.

Na relikviáři svatého Václava jsou vyobrazené orlice, lvi nebo třeba vinná réva. Kromě toho je osazen i několika drahými kameny, jako je třeba český granát nebo jaspis, který pochází ze stejného ložiska jako kameny použité ve svatováclavské kapli na Karlštejně.

„Nejdůležitějším prvkem je ostatek svatého Václava,“ dodal Urban s tím, že práce na relikviáři trvala zhruba dva roky. Ostatek svatého Václava je uložený v malém medailonku na světcově hrudi.

Lebku svaté Zdislavy nahradí relikviář, vytvoří ho známý český umělec

Autorem tváře svatého Václava je sochař Vogel. Přiznal, že obličej modeloval naposledy v prvním ročníku na vysoké škole před 39 lety.

„Šel jsem do toho s tím, že to nebude žádný problém a že uděláme jen kopii svatého Václava od Petra Parléře. Pak jsme ale postupem času přišli na to, že není možné udělat věrnou kopii, protože jeho pozice je z výšky několika metrů, má hlavu v předklonu a dívá se na svůj hrob,“ vylíčil Vogel s tím, že se postupně podařilo vytvořit podobu svatého Václava podle vlastních představ.

„Chtěl jsem, aby byl laskavý, ale současně i vážný. Chtěli jsme udělat živý portrét, aby to zarezonovalo, když přijdete a podíváte se mu do očí.“ Na více než sedmdesát centimetrů vysoký relikviář umělci využili také osm kilogramů stříbra, celková hmotnost je asi 12 kilogramů.

Lidé si ve Staré Boleslavi připomněli svatého Václava, arcibiskup vyzval ke smíření

„Naše kapitula chtěla mít důstojný relikviář pro místo, ve kterém byl svatý Václav zavražděn. Osmadvacáté září 935 se stalo mezníkem dějin českého národa a také české státnosti, která vyrostla na jeho mučednictví,“ popsal Gabriel Rijad Mulamuhič, kanovník Kolegiátní kapituly svatého Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi.

„Jsme vždy rádi, když tu můžeme díla Jiřího Urbana krátce prezentovat. Tady jsme se setkali s velkou vstřícností od pana kanovníka,“ dodal historik umění z turnovského muzea Miroslav Cogan.

Po skončení výstavy se relikviář svatého Václava vrátí do Staré Boleslavi, kde bude už natrvalo osazen na hlavním oltáři tamní baziliky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vlna podpory pro ČT a ČRo: tisíce lidí v Brně, desítky v Budějovicích a Liberci

Demonstrace v Liberci na náměstí Dr. E. Beneše před radnicí. (24. října 2026)

Sobotní noc v Poslanecké sněmovně zažehla po Praze protesty i v dalších městech. Sotva vládní koalice dnes ve 4:36 ráno po vyčerpávajícím celonočním maratonu protlačila prvním čtením kontroverzní...

Kruhový otvor ve skále. Na stavbě obchvatu objevili pozůstatky dávné šibenice

Kruhový otvor vytesaný do skály našli hned na začátku průzkumu, jeho účel se...

Na stavbě obchvatu Lvové na Liberecku našli archeologové pozůstatky šibenice. Kruhový otvor vytesaný do skály objevili hned na začátku průzkumu, jeho účel se podařilo určit díky historickým mapám....

Ve 47 letech mistryní světa. Takhle může fungovat spousta lidí, tvrdí Kocumová

Zuzana Kocumová se raduje z vítězství na světovém šampionátu ve sprintu ve...

Ve sportu už několikrát začínala znovu. Zuzanu Kocumovou nezastavil ani věk, ani zdravotní problémy, které jí předčasně ukončily slibnou lyžařskou kariéru. Bývalá juniorská mistryně světa v běhu na...

Motorkář nedobrzdil a narazil do traktoru. Stejně dopadl i druhý, který jel za ním

Podle krajské mluvčí policie Kláry Jeníčkové jeden z motorkářů nedobrzdil a...

Dopravní nehoda motorkářů a traktoru zaměstnala záchranáře, hasiče i vrtulník v lese u Krompachu na Českolipsku. Jeden z motocyklistů utrpěl podle mluvčího krajské záchranky Michaela Georgieva...

Rozpad ANO v Libereckém kraji pokračuje. Mají ho za nepřijatelné pro spolupráci, říká politolog

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....

Premiér Andrej Babiš po komunálních volbách oznámil restart hnutí ANO, někteří členové však odcházejí. Hlavně v Libereckém kraji, kde ANO čelí odlivu tváří z komunální politiky. Po Semilech a České...

Nový relikviář svatého Václava vznikal v Turnově, teď je k vidění v tamním muzeu

Relikviář vytvořil známý český umělec Jiří Urban (vlevo) ve spolupráci se...

Návštěvníci turnovského muzea Českého ráje si mohou prohlédnout nový relikviář svatého Václava, k vidění bude do 29. listopadu. Společně s dalšími umělci na něm pracoval také známý turnovský...

30. října 2026  13:51

Desítky řidičů ignorují červenou. Na přejezdu v Jablonci přibudou závory

Vlak v Jablonci srazil osobní vozidlo. (27. srpna 2026)

Třiatřicet přestupků na nechráněném železničním přejezdu od začátku roku. Taková je bilance na přejezdu bez závor v Revoluční ulici v Jablonci nad Nisou. Navzdory výstražnému červenému světlu či...

30. října 2026  11:18

Senátor Půta u jedné funkce nezůstane. Nejspíš se stane starostou Hrádku nad Nisou

Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)

Nově zvolený senátor Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj - SLK) sice oznámil, že se vzdá postu libereckého hejtmana, zároveň se ale nejspíš stane po 14 letech starostou příhraničního Hrádku...

29. října 2026  18:59

Vandal vyryl hákový kříž do skály v Českém ráji. Brzy může hrozit zákaz vstupu

Vandal vyryl hákový kříž do skály u Věžického rybníka. (27. října 2026)

Neznámý vandal vyryl hákový kříž do pískovcové skály v Českém ráji. Místo je oblíbené mezi turisty i horolezci, protože je z něj výhled na Věžický rybník, kde se natáčela komedie Jak dostat tatínka...

29. října 2026  18:03

Násilná smrt muže v Jablonci, policie obvinila z vraždy jeho známého

ilustrační snímek

V bytě panelového domu v Jablonci nad Nisou zemřel minulý týden násilnou smrtí muž. Z vraždy policie obvinila jeho známého, stíhaný je vazebně. Obviněnému muži hrozí deset až 18 let vězení. Mrtvý muž...

29. října 2026  15:09,  aktualizováno  16:22

Rozpad ANO v Libereckém kraji pokračuje. Mají ho za nepřijatelné pro spolupráci, říká politolog

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....

Premiér Andrej Babiš po komunálních volbách oznámil restart hnutí ANO, někteří členové však odcházejí. Hlavně v Libereckém kraji, kde ANO čelí odlivu tváří z komunální politiky. Po Semilech a České...

29. října 2026  12:51,  aktualizováno  15:28

Lebku svaté Zdislavy nahradí relikviář, vytvoří ho známý český umělec

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)

Lebku svaté Zdislavy, která byla v květnu letošního roku ukradena z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku a následně zalita do betonu, nahradí nový relikviář. Pracovat by na něm podle nyní...

29. října 2026  13:56

Pražák o odchodu z ANO: Nechci obhajovat rozhodnutí, se kterými nesouhlasím

Premium
Hnutí ANO povede do voleb v Libereckém kraji poslanec David Pražák. Je také...

Poslanec David Pražák oznámil v úterý večer odchod z hnutí ANO. Bude tak působit jako nezařazený. K rozhodnutí došel po delším zvažování, během kterého sehrály roli mimo jiné rozdílné pohledy na...

29. října 2026  10:01

Centrum sbírá od lidí vánoční dekorace, ozdoby pomohou onkologicky nemocným

ilustrační snímek

Centrum Amelie v Liberci pořádá sbírku vánočních dekorací. Darované ozdoby a další výzdobu bude následně centrum v prosinci prodávat a výtěžek podpoří bezplatné psychosociální služby pro onkologicky...

28. října 2026  8:21,  aktualizováno  12:59

Starosta známý svými kauzami a projekty končí v politice. Možná vyhoření, říká

Premium
Po osmi letech ve funkci starosty Ralska se Miloslav Tůma (ANO) rozhodl odejít...

Po osmi letech ve funkci starosty Ralska na Českolipsku se Miloslav Tůma (ANO) rozhodl odejít z politiky. Jeho působení provázely velké projekty i kauzy. Město řešilo záměr vybudovat největší větrný...

27. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Příchovicích otevřeli křížovou cestu. Kvůli sporům o nacistický kříž změnili plány

V Příchovicích na pomezí Krkonoš a Jizerských hor slavnostně otevřeli Křížovou...

V Příchovicích na pomezí Krkonoš a Jizerských hor slavnostně otevřeli Křížovou cestu smíření. Z původních plánů na zakončení stezky sešlo kvůli ochraně přírody i kvůli kontroverznímu kříži u...

27. října 2026  9:20

Přeběhlíci v České Lípě. Za ANO mířili do opozice, pak se zastupitelé přidali ke koalici

Radnice v České Lípě

Zapojení trojice nezařazených zastupitelů v České Lípě vyvolává otázky. Živá Lípa, ODS a Společně mají dohromady 14 mandátů, což samo o sobě představuje většinu v pětadvacetičlenném zastupitelstvu. K...

26. října 2026  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.