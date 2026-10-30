Nový relikviář svatého Václava vznikal v Turnově, teď je k vidění v tamním muzeu

Relikviář svatého Václava vznikl na objednávku staroboleslavské kapituly, která ho poprvé představila veřejnosti při letošních svatováclavských oslavách ve Staré Boleslavi. Nyní si ho budou moct prohlédnout také návštěvníci turnovského muzea.
„Relikviář u nás bude vystavený do konce listopadu. Pak se bude vracet do kapituly. Ale ještě uvidíme, kdyby byla možnost prodloužit zápůjčku, byli bychom velmi rádi,“ podotkl ředitel muzea Jan Prostředník.
Relikviář v podobě takzvané hermy (čtyřhranný pilíř, na jehož vrcholu je hlava, pozn. red.) vytvořil známý český umělec Jiří Urban ve spolupráci se sochařem Petrem Vogelem a dalšími řemeslníky.
„Jde o portrét duchovních vlastností. Kromě svatého Václava jsou na relikviáři odkazy na naši kulturu a na naši historii,“ přiblížil Urban, který je mimo jiné autorem replik korunovačních klenotů, vytvořil také procesní ostatkový kříž svaté Zdislavy a vyrobí i nový relikviář, který nahradí lebku svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí.
Na relikviáři svatého Václava jsou vyobrazené orlice, lvi nebo třeba vinná réva. Kromě toho je osazen i několika drahými kameny, jako je třeba český granát nebo jaspis, který pochází ze stejného ložiska jako kameny použité ve svatováclavské kapli na Karlštejně.
„Nejdůležitějším prvkem je ostatek svatého Václava,“ dodal Urban s tím, že práce na relikviáři trvala zhruba dva roky. Ostatek svatého Václava je uložený v malém medailonku na světcově hrudi.
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Autorem tváře svatého Václava je sochař Vogel. Přiznal, že obličej modeloval naposledy v prvním ročníku na vysoké škole před 39 lety.
„Šel jsem do toho s tím, že to nebude žádný problém a že uděláme jen kopii svatého Václava od Petra Parléře. Pak jsme ale postupem času přišli na to, že není možné udělat věrnou kopii, protože jeho pozice je z výšky několika metrů, má hlavu v předklonu a dívá se na svůj hrob,“ vylíčil Vogel s tím, že se postupně podařilo vytvořit podobu svatého Václava podle vlastních představ.
„Chtěl jsem, aby byl laskavý, ale současně i vážný. Chtěli jsme udělat živý portrét, aby to zarezonovalo, když přijdete a podíváte se mu do očí.“ Na více než sedmdesát centimetrů vysoký relikviář umělci využili také osm kilogramů stříbra, celková hmotnost je asi 12 kilogramů.
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„Naše kapitula chtěla mít důstojný relikviář pro místo, ve kterém byl svatý Václav zavražděn. Osmadvacáté září 935 se stalo mezníkem dějin českého národa a také české státnosti, která vyrostla na jeho mučednictví,“ popsal Gabriel Rijad Mulamuhič, kanovník Kolegiátní kapituly svatého Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi.
„Jsme vždy rádi, když tu můžeme díla Jiřího Urbana krátce prezentovat. Tady jsme se setkali s velkou vstřícností od pana kanovníka,“ dodal historik umění z turnovského muzea Miroslav Cogan.
Po skončení výstavy se relikviář svatého Václava vrátí do Staré Boleslavi, kde bude už natrvalo osazen na hlavním oltáři tamní baziliky.