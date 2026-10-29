Lebku svaté Zdislavy nahradí relikviář, potvrdila církev. Už vybrala zhotovitele

Vytvořil také procesní ostatkový kříž svaté Zdislavy, či relikviář svatého Václava, který je aktuálně vystavený v turnovském muzeu.
„Po té nešťastné události s lebkou svaté Zdislavy připravujeme relikviář pro její ostatky,“ řekl ve čtvrtek restaurátor Jiří Urban s tím, že podařit by se ho mělo dokončit do dvou let. V novém relikviáři bude malý ostatek světice, jak nedávno uvedla ČTK.
Tamní představený a dominikánský děkan Pavel Maria Mayer potvrdil, že na relikviáři má pracovat Jiří Urban. „O jeho výběru rozhodly dobré zkušenosti, které s ním máme,“ dodal.
Na otázku, jak by měl nový relikviář vypadat, zatím děkan neodpověděl. Podrobnosti přislíbil později. Starosta města Jiří Rýdl uvedl, že jde o záležitost církve a do rozhodování o podobě relikviáře tak nezasahuje. „Já jsem v tomhle ohledu osoba, která do toho nemá co mluvit a myslím si, že věci, které se týkají relikviáře a věcí spojenou s bazilikou jsou na rozhodnutí církve Římskokatolické farnosti a Litoměřické diecéze,“ podotkl.
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„Ten nápad se zhotovením a vystavení do stávajícího oltáře, mi přijde, že je dobře. Turisté, kteří tam přijdou a budou chtít něco vidět, tak uvidí. Nebude tam prázdný oltář bez ničeho,“ dodal Rýdl.
Lebku svaté Zdislavy ukradl pachatel z baziliky 12. května letošního roku před večerní bohoslužbou. Podle dřívějších informací bylo zabezpečení v době krádeže vypnuté. Policie podezřelého pětatřicetiletého muže dopadla 14. května. Lebku ale nalezli zalitou v betonu. Podle policie krádež odůvodnil nesouhlasem s vystavováním relikvie v kostele a chtěl ji pohřbít.
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„Měl v úmyslu ponořit ji do nějaké řeky, nějaké vody. Pokud by se nám nepodařilo pachatele zajistit včerejšího dne, tak víme, že dnešního dne byl už rozhodnut tuto relikvii víceméně potopit,“ řekl tehdy ředitel českolipské policie Petr Rajt.
Dostat vzácnou relikvii z betonového sevření nebylo jednoduché. Restaurátoři na jejím vyjmutí pracovali 16 hodin. Do baziliky se lebka vrátila v den svátku svaté Zdislavy 30. května, kdy ji restaurátoři předali církvi. Následně byla uložena do trezoru, ze kterého se časem přemístí ke zbylým ostatkům svaté Zdislavy.
Lebka má mimořádnou historickou i duchovní hodnotu. Na bočním oltáři nad kryptou s hrobem světice byla vystavena téměř 120 let. Podrobnosti o podobě nového díla zatím nejsou zřejmé.
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30. května 2026