Ptáci znečišťují oblíbené jezero, město povolilo odstřel. Místu se vyhněte, varuje

  11:59
V rekreačním areálu Kristýna v příhraničním Hrádku nad Nisou na Liberecku bojují s přemnoženými vodními ptáky. Kachny divoké a invazní husice nilské znečišťují vodu i okolí oblíbené rekreační nádrže. Úředníci teď na žádost společnosti Kristýna povolili jejich odstřel. Radnice doporučuje lidem, aby se v časech odstřelů místu raději vyhnuli.
Kachny divoké a invazní husice nilské znečišťují vodu i okolí oblíbené rekreační nádrže. Úředníci teď na žádost společnosti Kristýna povolili jejich odstřel.

Hrádečtí myslivci mají odstřely naplánované do konce listopadu, řekla v pátek mluvčí radnice Eva Jiříčková.

„Problémy způsobují hlavně přemnožené kachny, ale vyskytuje se tam také husice nilská, nepůvodní invazivní druh, který se do Česka dostal z Afriky,“ doplnila.

Myslivecký spolek bude odstřelovat každou říjnovou sobotu vždy od 5:00 do 7:00, v listopadu budou odstřely o hodinu později - od 6:00 do 8:00.

„Prosíme, aby se lidé v těchto dnech v ranních hodinách jezeru z důvodu vlastního bezpečí vyhnuli, nechodili tam, ani tam nevenčili psy,“ apelovala Jiříčková.

Odstřely pomohou s udržením čisté vody

Jezero u hranic s Českem a Polskem je oblíbeným cílem rekreantů, v letních měsících tam míří tisíce lidí. Nádrž o rozloze 14 hektarů s maximální hloubkou 28 metrů vznikla zatopením lignitového lomu, ve kterém se těžilo do konce 18. století.

Kromě koupání láká Kristýna i vyznavače windsurfingu a jachtaře. Přes vysokou návštěvnost patří jezero v Libereckém kraji k nádržím, kde se daří v létě udržet čistou vodu. Aby tomu tak bylo i v příští sezoně, chtějí provozovatelé stavy vodních ptáků snížit, odstřely se uskutečnily už loni.

V areálu Kristýny je proto zakázané i krmení vodních ptáků. „Společnost Kristýna nás požádala o součinnost s redukcí stavů husice nilské a kachny divoké, vzhledem k tomu, že areál není honební pozemek, tak museli na Magistrátu města Liberce zažádat o výjimku, abychom my mohli na Kristýně lovit,“ řekl předseda hrádeckého mysliveckého spolku Jiří Jurásek.

Areál Kristýna vstupuje do sezony, na novinky láká cyklisty i karavanisty

Kachny a husice se podle Juráska loví pouze na takzvaném ranním nebo večerním tahu.

„Večer odlétají do polí za potravou a ráno se vracejí na vodu. Ani husa, ani kachna se nesmí střílet na vodní ploše, když sedí. Má to dva důvody - první je etický a druhý je bezpečnostní. Střílí se broky a ty se můžou od hladiny odrazit a někoho zranit,“ doplnil myslivec.

V době odlovu bude do areálu zakázaný vstup, na bezpečnost u vodní plochy budou dohlížet pracovníci bezpečnostní agentury.

25. května 2025
Vstoupit do diskuse

Po zranění měl zákaz řízení, musel cvičit oči. Kolář: Znovu jsem se učil mít rád fotbal

Premium

Až večer uvidí červenobílé dresy uprostřed magického San Sira, vzpomínky ožijí. Jak právě v Miláně prožil velký debut v Lize mistrů v horečkách a pod prášky. Jak s fotbalovou Slavií proti Interu do...

30. září 2025

Sparťan tlačí, slávista se veze. Výprava mířící na derby večeří už před polednem

Premium

Skupina nadšenců míří na trakaři z Jizerských hor do hlavního města na derby Sparty a Slavie. Oslavují tím šedesát let starou sázku dvou přátel a sportovních rivalů ze Smržovky, kdy vítězný slávista...

29. září 2025  18:18

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.