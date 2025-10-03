Hrádečtí myslivci mají odstřely naplánované do konce listopadu, řekla v pátek mluvčí radnice Eva Jiříčková.
„Problémy způsobují hlavně přemnožené kachny, ale vyskytuje se tam také husice nilská, nepůvodní invazivní druh, který se do Česka dostal z Afriky,“ doplnila.
Myslivecký spolek bude odstřelovat každou říjnovou sobotu vždy od 5:00 do 7:00, v listopadu budou odstřely o hodinu později - od 6:00 do 8:00.
„Prosíme, aby se lidé v těchto dnech v ranních hodinách jezeru z důvodu vlastního bezpečí vyhnuli, nechodili tam, ani tam nevenčili psy,“ apelovala Jiříčková.
Odstřely pomohou s udržením čisté vody
Jezero u hranic s Českem a Polskem je oblíbeným cílem rekreantů, v letních měsících tam míří tisíce lidí. Nádrž o rozloze 14 hektarů s maximální hloubkou 28 metrů vznikla zatopením lignitového lomu, ve kterém se těžilo do konce 18. století.
Kromě koupání láká Kristýna i vyznavače windsurfingu a jachtaře. Přes vysokou návštěvnost patří jezero v Libereckém kraji k nádržím, kde se daří v létě udržet čistou vodu. Aby tomu tak bylo i v příští sezoně, chtějí provozovatelé stavy vodních ptáků snížit, odstřely se uskutečnily už loni.
V areálu Kristýny je proto zakázané i krmení vodních ptáků. „Společnost Kristýna nás požádala o součinnost s redukcí stavů husice nilské a kachny divoké, vzhledem k tomu, že areál není honební pozemek, tak museli na Magistrátu města Liberce zažádat o výjimku, abychom my mohli na Kristýně lovit,“ řekl předseda hrádeckého mysliveckého spolku Jiří Jurásek.
Kachny a husice se podle Juráska loví pouze na takzvaném ranním nebo večerním tahu.
„Večer odlétají do polí za potravou a ráno se vracejí na vodu. Ani husa, ani kachna se nesmí střílet na vodní ploše, když sedí. Má to dva důvody - první je etický a druhý je bezpečnostní. Střílí se broky a ty se můžou od hladiny odrazit a někoho zranit,“ doplnil myslivec.
V době odlovu bude do areálu zakázaný vstup, na bezpečnost u vodní plochy budou dohlížet pracovníci bezpečnostní agentury.
25. května 2025