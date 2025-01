Rekordní rozpočet Liberce. Investovat bude do škol, bazénu, přehrady i silnic

Pavla Cinkánová ČTK

11:24

Liberec plánuje letos investovat do údržby a rozvoje města téměř 1,8 miliardy korun. Je to dvakrát více než v minulém roce a zároveň nejvíce za posledních deset let. Peníze půjdou do školství, zdravotnictví i na očekávané opravy silnic, bazénu, přehrady Harcov nebo kina Varšava.