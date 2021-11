Malá dálnice za 634 milionů, silnice I/9 na Novoborsku se brzy rozšíří

Rozsáhlé kácení stromů podél silnice ze Svoru na Nový Bor. Tak budou od ledna do března příštího roku vypadat přípravy na rozšíření zmíněného úseku silnice I/9 ze současných dvou pruhů na čtyři.

Malá dálnice v délce tří kilometrů má pomoci lépe zvládnout nápor tranzitní dopravy, která tudy jezdí. Kamiony tam míří jednak do Šluknovského výběžku, jednak od Děčína na Liberec a naopak.

„Potřebnost a naléhavost vychází především ze stávající intenzity dopravy, která už je v tomto úseku na hraně. Pro rok 2035 je odhadovaná intenzita dopravy 17 800 vozidel za den, tedy o polovinu víc než dnes. Jediné možné řešení situace je tak zkapacitnění na čtyřpruh,“ informuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Oba stávající pruhy se tak rozšíří každý o šest metrů. Firmy se o zakázku mohou hlásit do konce prosince 2021. Nezájem se neočekává. Výší nákladů půjde o jednu z nejdražších staveb, které Ředitelství silnic a dálnic v Libereckém kraji za poslední roky dělalo. Hodnota zakázky je kolem 634 milionů korun. Pro srovnání: dokončovaná náročná rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn za Hodkovicemi směrem na Liberec stojí okolo 400 milionů korun, podjezd železniční tratě u Ktové v Českém ráji vyjde na 200 milionů korun.

„Pokud vše půjde, jak má, zahájili bychom stavební práce na rozšíření úseku Nový Bor – Svor na jaře 2022. Stavba by měla probíhat za částečného omezení, nepůjde tedy o úplnou uzavírku,“ sdělil ředitel liberecké správy ŘSD Jan Wohlmuth. Kompletně hotový by čtyřpruh měl být v roce 2024. Půjde tak o první čtyřpruhový úsek na silnici I/9.

I tak to ale pro řidiče nebude během dvouleté výstavby nic příjemného. „Doufám, že to nebude tak strašné, jako při opravě silnice kolem Jítravy, tam jsme stáli v koloně přes dvacet minut a pak další kolona u Jablonného kvůli opravě mostu a teď se to zas přesune směrem na Nový Bor. Všude jen samé semafory,“ povzdychl si řidič Jan Kopal.

Místo nebezpečné křižovatky kruhový objezd

O rozšíření úseku z Nového Boru do Svoru na čtyři pruhy se přitom mluví roky. Příprava začala už v roce 2013. O rok později rozhodl Krajský úřad Libereckého kraje přes výhrady České inspekce životního prostředí, že rozšířená silnice nebude mít významný vliv na životní prostředí. A to i přesto, že silnice se přímo dotýká hranic chráněné krajinné oblasti Lužické hory a podél tříkilometrového úseku se kvůli rozšíření silnice vykácí řada stromů.



Podle ekologů také čtyřpruh negativně ovlivní krajinný ráz pod horou Klíč i výhled do kraje z vyvýšených bodů okolo Svoru a Cvikova. Kromě samotného rozšíření počítá stavba i se změnou před vjezdem do obce Svor. Tam je teď poměrně nepřehledná a tudíž nebezpečná křižovatka. Místo ní vznikne kruhový objezd. „Jsme rádi, na kruhový objezd tu čekáme asi třicet let. Stejně tak jsem ráda, že díky novým plánovaným podchodům pro zvěř se tu sníží počet dopravních nehod způsobených střety se zvěří. Ty jsou tu dost časté,“ zmínila starostka Svoru Kateřina Jonáková.

Kvůli čtyřpruhu se ale bude muset zrušit současná autobusová zastávka ve směru na Cvikov. „Je to kvůli technickému napojení budoucího čtyřpruhu na nově budovanou okružní křižovatku. Po rozšíření silnice nebude možné bezpečně převést cestující přes dopravně vytíženou komunikaci I. třídy. Proto budou autobusy ve směru na Cvikov zajíždět do obce Svor,“ vysvětluje ŘSD. Zrušení čeká i zastávku na opačné straně zmíněného úseku.

Nová mimoúrovňová křižovatka Nový Bor Sever počítá se zrušením stávající odbočky Děčín – Nový Bor a větev Nový Bor – Svor se napřímí. Před Svorem také nový čtyřpruh překlene lávka pro cyklostezku sv. Zdislavy, která povede ve stopě zrušené železniční tratě Svor – Jablonné v Podještědí.