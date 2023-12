Z Řecka pod Trosky. Přehlídka dokazuje, že Turnov je ráj šperkařů

Slováky představuje v Klenotnici reGenerace Už šestý ročník přehlídky autorského šperku s názvem reGenerace se otevřel návštěvníkům v Klenotnici turnovského muzea. Výstava se koná každé dva roky. Zájemci budou mít šanci prohlédnout si ukázky šperkařského umění až do začátku února. Výstava probíhá zároveň s expozicí V plné formě/ Průřez současným českým šperkem, která se do Turnova přestěhovala z řeckých Athén. Obě výstavy končí souběžně. „Také reGenerace 6 bude setkáním šperkařů a zlatníků z Turnovska s hosty. V minulosti jsme postupně oslovili výtvarníky ze všech významných enkláv českého současného šperku. Nyní chceme v Turnově představit poprvé v rámci této přehlídky také zahraniční hosty, a to ze Slovenska,“ uvedla Lenka Laurynová, kurátorka sbírek výtvarného umění a šperku. V muzejní Klenotnici se tak představí aktuální podoba slovenského autorského šperku reprezentovaná hned několika generacemi výtvarníků. Vedle prací Karola Weisslechnera budou k vidění také ukázky tvorby Blanky a Matúše Cepkových, Jany a Petera Machatových, Soni Kabáňové, Márii Hriešik Nepšinské nebo Karin Šustekové, která jako čerstvá absolventka VŠVU (Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě - pozn. red.) ztělesňuje nejmladší naděje slovenského ateliérového šperku. Šperkařské kreace renomovaných zahraničních hostů budou se svými nejnovějšími šperky konfrontovat tradičně zlatničtí a šperkařští mistři z Turnova a nejbližšího okolí. Také zde se zástupci muzea pokusili navzdory omezené výstavní ploše Klenotnice přizvat k osvědčeným spolupracovníkům nové tváře místní šperkařské komunity, aby zprostředkovali nová setkání a inspirační podněty. (syr)