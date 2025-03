Propuštěný recidivista ztratil kradené věci, šel si pro ně ke starostovi

Čtyřicetiletý majetkový recidivista si svobody užíval jedenáct dní. Po ukončení ročního trestu opustil vězení 22. února s hotovostí 12 tisíc korun.

„Neměl se kam vrátit, a tak přespával, kde se dalo. Zpočátku na ubytovně, později ve vraku odstaveného auta. Byl bez práce a navíc řešil své osobní problémy experimentováním s drogami,“ říká policejní mluvčí Ivana Baláková.

Pod vlivem drog vnikl 3. března v podvečer neuzamčenými vstupními dveřmi do rodinného domu poblíž Turnova, prošel do kotelny a vzal motorovou pilu za pět tisíc korun. Následně v noci na 4. března vešel rovněž neuzamčenými dveřmi do rodinného domku ve Frýdštejně, odkud si ze sklepa odnesl několik lahví alkoholických nápojů v hodnotě kolem tři tisíce korun.

„Batoh s lahvemi a igelitku s motorovou pilou ale ve své zmatenosti, způsobené návykovými látkami, ztratil ve Frýdštejně. Tam je pak našel nic netušící poctivý místní občan, který vše odevzdal starostovi a rovněž vyrozuměl o nálezu nás,“ pokračuje Baláková.

Policisté našli v batohu mužovy propouštěcí dokumenty z věznice. Ten se do Frýdštejnu mezitím vrátil a své věci hledal. Dozvěděl se, že se nacházejí na obecním úřadu.

„Tam se také hned vypravil a sháněl se po starostovi, ale než si je stačil vyzvednout, zadrželi jsme ho. Ke krádežím se přiznal. Vzhledem k tomu, že nemá žádnou práci a ani střechu nad hlavou, dá se předpokládat, že by si na svobodě obstarával prostředky k životu obdobným způsobem,“ zmiňuje mluvčí.

Recidivista skončil ve vazbě, nyní je podezřelý z krádeže a porušování domovní svobody, za což mu hrozí až tři roky vězení.