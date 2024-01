Místo dopisu obraz nebo sklenička. Z bývalé pošty je re-use centrum

Re-use obchod s domácími potřebami a nábytkem na libereckém sídlišti Kunratická otevřel na podzim. Zpočátku tam ještě zavítali lidé s podacím lístkem v přesvědčení, že tu naleznou přepážku České pošty, která v nitru nákupního centra Luna uzavřela pobočku loni v červnu. Místnost je nyní ale k nepoznání.

Starožitný nábytek působí domácky, do masivního ušáku za devět set by se příchozí užuž posadil, rozsvítil si lampu za stovku, udělal si čaj do hrnečku za desetikorunu a začetl se do knihy stejné ceny.

„Úpravy prostor nám trvaly 45 pracovních dní, krom odborných prací jsme veškeré práce provedli vlastními silami. Na přestavbu jsme recyklovali materiál z původních prostor bývalé pošty, čímž jsme snížili náklady na pár desítek tisíc korun,“ komentuje Jitka Večerníková, ředitelka Nábytkové banky Libereckého kraje, která obchod provozuje a vše zaplatila z vlastních zdrojů.

Nábytkové bance darují lidé nepotřebný nábytek a vybavení do domácnosti, vše musí být v dobrém stavu. Přijímá kuchyňské linky, palandy, matrace či lednice. Ty následně pracovníci banky rozdělí a materiální pomoc distribuují na základě žádostí sociálních organizací a úřadů v kraji.

Ne všechny dary – jako dekorační předměty, historický nábytek, nadměrné množství nádobí nebo drobné elektrospotřebiče – se ale dají využít. „Tyto věci nechceme vyhazovat, chceme jim dát druhou šanci, proto jsme se rozhodli re-use obchod vlastně otevřít,“ vysvětluje Večerníková, kterou mile překvapila jeho návštěvnost.

Peníze, které zde nakupující utratí, putují do veřejné sbírky. Výtěžek použije banka na zajištění dopravy materiální pomoci.

Obrazy za dvacet korun, skleničky za deset

Obrazy stojí dvacet korun, sklenice desetikorunu, povlečení na dvoulůžko je za sto padesát, sada talířů za padesát korun. Vše se platí hotově do zapečetěné pokladničky. „Ceny se snažíme stanovit tak, aby byly námi nabízené věci prodejné a dostupné i nízkopříjmovým domácnostem,“ upozorňuje ředitelka nábytkové banky.

Obchod je otevřený v pondělí, středu a čtvrtek od 10 do 14 hodin, v úterý od 8 do 17 hodin. „Možná se to změní, zákazníkům nevyhovuje otevírací doba, protože jsou v práci. Máme tady třeba pána, stálého zákazníka, který sem vždycky letí o pauze a pořád nám říká, že s tou pracovní dobou musíme něco udělat,“ směje se prodávající Alena Řeháková.

Ta si v obchodě pod záštitou nábytkové banky odpracovala obecně prospěšné práce. „Miluju to tady,“ rozhlíží se s neskrývanou radostí po místnosti. „Kluci si tady docela mákli na interiéru, my ženy jsme zapracovaly na tom nábytku,“ vzpomíná.

Hrnečky jdou na dračku

A s radostí z dobrého úlovku odcházejí i nakupující. Někdo třímá v rukou hrnečky, které patří mezi nejprodávanější zboží, jiní se vzdalují s lampou a příslibem, že se znovu zastaví, další si zamlouvají ratanová křesla.

„Vždycky si tady něco koupím. Bydlím kousek a chodím přes areál, takže jsem tady docela pravidelně,“ usmívá se jedna ze zákaznic Eva.

Nabídky materiální pomoci včetně fotografií mohou lidé posílat na info@nbliberec.cz nebo na Whatsapp 732 670 571 spolu se jménem, adresou a kontaktem na dárce. V re-use obchodě uvítají i drobnější dary – například nádobí, nepoškozené a vyprané ložní prádlo, funkční drobné elektrospotřebiče, věšáky, prádelní koše, dekorační předměty a další.