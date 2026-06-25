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Jako bych spal v masně. Lidé si stěžují na zápach z kombinátu, nemohou ani větrat

Eliška Klimšová
  17:00

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Místní si na zápach stěžují několik let. Stížnost i s fotografiemi poslali na liberecký magistrát a Českou inspekci životního prostředí. | foto: Jan Veselý, předseda výboru SVJ Libušina 330 Liberec

Otevřít v noci okno a vyvětrat? Pro místní v okolí ulice Generála Svobody u Nových Pavlovic v Liberci to není samozřejmostí ani v nadprůměrně horkých dnech. Zejména obyvatelé nedalekých panelových domů si dlouhodobě stěžují na zápach ze sousedního masokombinátu. Podle nich se objevuje hlavně v nočních a brzkých ranních hodinách. Některé budí i ze spaní.

„Začíná to být celkem neúnosné, jak jsou tato vedra, jelikož si v noci nevyvětráte byt. Ozývají se i další lidé a situace si všiml i primátor,“ popsal místní Jakub Málek, který se do Pavlovic přistěhoval teprve na podzim loňského roku. Liberecký primátor Jaroslav Zámečník lidem doporučil najmout si advokáta a podat na firmu Ravy žalobu.

„Město nemůže samo žalovat společnost. Musí to být ten, kdo je v přímé vazbě a je mu způsobena škoda. Ty lidi tam mají svoje majetky, svoje byty. Může to mít i vliv na snížení hodnoty nemovitostí,“ podotkl Zámečník s tím, že stížnosti registruje celých osm let, co je ve funkci.

„Ráno jsem se budila s pocitem na zvracení, bylo mi špatně od žaludku a bolela mě hlava. Trvalo to skoro půl roku v kuse.“

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