„Začíná to být celkem neúnosné, jak jsou tato vedra, jelikož si v noci nevyvětráte byt. Ozývají se i další lidé a situace si všiml i primátor,“ popsal místní Jakub Málek, který se do Pavlovic přistěhoval teprve na podzim loňského roku. Liberecký primátor Jaroslav Zámečník lidem doporučil najmout si advokáta a podat na firmu Ravy žalobu.
„Město nemůže samo žalovat společnost. Musí to být ten, kdo je v přímé vazbě a je mu způsobena škoda. Ty lidi tam mají svoje majetky, svoje byty. Může to mít i vliv na snížení hodnoty nemovitostí,“ podotkl Zámečník s tím, že stížnosti registruje celých osm let, co je ve funkci.
„Ráno jsem se budila s pocitem na zvracení, bylo mi špatně od žaludku a bolela mě hlava. Trvalo to skoro půl roku v kuse.“