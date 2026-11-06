Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Lipo vzpomíná na Slováčkovou i Stypku, do klipu přizval dětský sbor

Jan Pešek
  10:31
Videoklip, jehož námětu a režie se ujal sám interpret, vznikal během letního...

Videoklip, jehož námětu a režie se ujal sám interpret, vznikal během letního pěveckého soustředění Severáčku v Letařovicích. | foto: Jan Dolejší

Lipo a Anna Julie Slováčková spolu natočili píseň Jsi ve mně napořád.
David Stypka & Bandjeez, Benátská! s Impulsem 2019
Videoklip, jehož námětu a režie se ujal sám interpret, vznikal během letního...
Raper Lipo
7 fotografií
Liberecký hudebník Lipo přichází s novým videoklipem k písni Vlaštovky, na kterém spolupracoval s dětským pěveckým sborem Severáček. Osobně laděná skladba vychází ze zkušenosti se ztrátou blízkých lidí, ale zároveň se zamýšlí nad tím, co v našich životech přetrvává a co dokážeme předat dalším generacím.

Videoklip, jehož námětu a režie se ujal sám interpret, vznikal během letního pěveckého soustředění Severáčku v Letařovicích.

V textu Vlaštovek Lipo mimo jiné vzpomíná na zesnulé kolegy a kamarády Annu Julii Slováčkovou a Davida Stypku.

„Vlaštovky vnímám jako určitou životní bilanci. V posledních letech jsem se musel rozloučit s několika lidmi, kteří pro mě hodně znamenali. Tyto zkušenosti mě přiměly víc přemýšlet o pomíjivosti života, ale také o lidech, kteří nás formovali a jejichž vliv si v sobě neseme dál. Je v tom samozřejmě přítomný i smutek, ale pro mě osobně jsou Vlaštovky především písní o vděčnosti a naději,“ říká Lipo, vlastním jménem Jonáš Červinka.

Videoklip, jehož námětu a režie se ujal sám interpret, vznikal během letního pěveckého soustředění Severáčku v Letařovicích.
Lipo a Anna Julie Slováčková spolu natočili píseň Jsi ve mně napořád.
David Stypka & Bandjeez, Benátská! s Impulsem 2019
Videoklip, jehož námětu a režie se ujal sám interpret, vznikal během letního pěveckého soustředění Severáčku v Letařovicích.
7 fotografií

Hudebně se Vlaštovky pohybují na pomezí popu, rapu a rocku s folkovými a country prvky. Rytmicky podané sloky střídá melodický refrén doplněný hlasy Severáčku, jehož členové se stali také protagonisty videoklipu.

Kamera Jana Dolejšího je během letního soustředění zachycuje při společných hrách a každodenních činnostech i při setkávání s lidmi různých generací.

„Od začátku jsem věděl, že nechci natočit smutný videoklip o odcházení. Chtěl jsem naopak zachytit život v jeho přirozenosti, obyčejné chvíle a vztahy mezi lidmi. Severáček jsem oslovil především kvůli jeho pěveckým kvalitám, ale důležitá pro mě byla i naše společná vazba na rodný Liberec. Zajímalo mě, jak se naše životy navzájem dotýkají a jak si mezi generacemi předáváme něco, co nemusí být na první pohled vůbec vidět,“ vysvětluje Lipo.

Anička tušila, že jsme poslední, kdo zachytil její hlas, vzpomíná na duet Lipo

Videoklipem prochází motiv ručně psaného vzkazu „Děkuju“, který putuje mezi jednotlivými postavami a nakonec se promění v papírovou vlaštovku – symbol vděčnosti předávané napříč generacemi.

Za produkcí písně stojí Ondřej „ODD“ Turták. Autorem textu je Lipo, který se zhostil i námětu a režie videoklipu.

Liberecký hudebník novinkou tematicky navazuje na své loňské úspěšné album Tažní ptáci, ze kterého se zrodily hity Jsi ve mně napořád s Annou Julií Slováčkovou, Albatros se skupinou O5 a Radeček a Sáro s Kubou Rybou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rozpad ANO v Libereckém kraji pokračuje. Mají ho za nepřijatelné pro spolupráci, říká politolog

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....

Premiér Andrej Babiš po komunálních volbách oznámil restart hnutí ANO, někteří členové však odcházejí. Hlavně v Libereckém kraji, kde ANO čelí odlivu tváří z komunální politiky. Po Semilech a České...

Vandal vyryl hákový kříž do skály v Českém ráji. Brzy může hrozit zákaz vstupu

Vandal vyryl hákový kříž do skály u Věžického rybníka. (27. října 2026)

Neznámý vandal vyryl hákový kříž do pískovcové skály v Českém ráji. Místo je oblíbené mezi turisty i horolezci, protože je z něj výhled na Věžický rybník, kde se natáčela komedie Jak dostat tatínka...

Jablonec - Slavia 0:5, rekordní výsledek sezony, dva góly dal Suleiman

Sestřih zápasu
Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi (vlevo) slaví svůj gól s Davidem Mosesem.

Fotbalová Slavia by možná radši hrála častěji na stadionu soupeře, s nadsázkou řečeno. Po dvou domácích remízách za sebou si připsala vítězství v Jablonci, kde v rámci 13. dějství Chance Ligy vyhrála...

Audit v KRNAP odhalil chybné účtování DPH. Jde o desítky milionů, řekl ministr

Tisková konference ministra životního prostředí Igora Červeného k situaci ve...

Audit v Krkonošském národním parku (KRNAP) podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) odhalil, že kvůli chybně účtovanému DPH za předchozího vedení je ohrožena až pětina rozpočtu...

ODPÍSKÁNO: Vyložil VAR pravidla chybně? Penalta se opakovat neměla, tvrdí expert

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Zmatky, prostoje, dlouhý přezkum a pak překvapivé rozhodnutí. A ještě navíc chybné. „Branka zkrátka měla být uznána a pokutový kop se opakovat neměl,“ říká expert iDNES.cz Pavel Mareš v pořadu...

Lipo vzpomíná na Slováčkovou i Stypku, do klipu přizval dětský sbor

Videoklip, jehož námětu a režie se ujal sám interpret, vznikal během letního...

Liberecký hudebník Lipo přichází s novým videoklipem k písni Vlaštovky, na kterém spolupracoval s dětským pěveckým sborem Severáček. Osobně laděná skladba vychází ze zkušenosti se ztrátou blízkých...

6. listopadu 2026  10:31

Masožravka na vlastní kůži. Návštěvníci botanické se dotknou odolné láčkovky

Láčkovka v botanické zahradě

Jak reaguje masožravá rostlina na lidský dotek, zjistí návštěvníci Botanické zahrady Liberec. Pasti Nepenthes truncata, jedné z největších láčkovek světa, dorůstají až do čtyřiceticentimetrové délky....

5. listopadu 2026  15:49

Oční sanatorium je pryč. Na kraji Liberce vyroste Alzheimer centrum

Na místě bývalé oční léčebny v Liberci-Machníně vyroste do dvou let Alzheimer...

V liberecké části Machnín začala výstavba Alzheimer centra za 250 milionů korun. Nové zařízení nabídne 150 lůžek pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Dokončení plánuje developerská společnost DolceVita...

5. listopadu 2026  11:22

Český ráj přijde o značku UNESCO, nevyřešil problém s prodejem kamenů

Hruboskalsko v Českém ráji

Geopark Český ráj přijde o značku UNESCO, kterou držel od roku 2015. Rozhodla o tom Rada globálních geoparků, podle které se nepodařilo odstranit problémy, kvůli kterým před dvěma lety geopark dostal...

4. listopadu 2026  14:58

Soud změnil výsledek voleb v obci na Jablonecku. Čtvrtina hlasů nebyla započtena

ilustrační snímek

Pobočka krajského soudu v Liberci změnila výsledek komunálních voleb v Pulečném na Jablonecku. Při přepočtu hlasů soud zjistil, že čtvrtina z nich nebyla do výsledku započtená. Při porovnání...

4. listopadu 2026  10:45,  aktualizováno  11:02

Audit v KRNAP odhalil chybné účtování DPH. Jde o desítky milionů, řekl ministr

Tisková konference ministra životního prostředí Igora Červeného k situaci ve...

Audit v Krkonošském národním parku (KRNAP) podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) odhalil, že kvůli chybně účtovanému DPH za předchozího vedení je ohrožena až pětina rozpočtu...

3. listopadu 2026  14:13,  aktualizováno  17:28

Místo škváry kluziště a multifunkční sál. Česká Lípa promění staré hřiště

V areálu by lidé mohli v budoucnu najít občerstvení, dětské hřiště, teenage...

V České Lípě by mohl vzniknout nový areál pro všechny generace. Zastupitelé mají v plánu přeměnit bývalé škvárové hřiště v Havlíčkově ulici na místo pro setkávání a trávení volného času.

3. listopadu 2026  16:41

Zlato hodil pod křeslo, úspory bránil vidlemi. Poustevník popsal přepadení v jeskyni

ilustrační snímek

V Liberci dnes výpovědí okradeného muže žijícího v jeskyni na Českolipsku pokračoval soud se třemi obžalovanými. Pětašedesátiletý poustevník uvedl, že se před pachateli snažil šperky ukrýt pod křeslo...

3. listopadu 2026  12:32

ODPÍSKÁNO: Vyložil VAR pravidla chybně? Penalta se opakovat neměla, tvrdí expert

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Zmatky, prostoje, dlouhý přezkum a pak překvapivé rozhodnutí. A ještě navíc chybné. „Branka zkrátka měla být uznána a pokutový kop se opakovat neměl,“ říká expert iDNES.cz Pavel Mareš v pořadu...

3. listopadu 2026

Půta se stal starostou Hrádku nad Nisou, na postu hejtmana skončí

O Senát usilující Martin Půta (SLK)

Liberecký hejtman a nový senátor Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj je po 14 letech znovu starostou příhraničního Hrádku nad Nisou na Liberecku. Na postu hejtmana chce do konce letošního roku...

2. listopadu 2026  17:35,  aktualizováno  18:39

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Korupce kolem dopravce BusLine. Před soudem stojí hlavní aktér kauzy

V Liberci začal soud v korupční kauze kolem místního dopravního podniku. (2....

V Liberci v pondělí začal soud v korupční kauze kolem místního dopravního podniku. Obžalovaných je sedm lidí a 12 firem, jednu další obžalovanou firmu soud vyloučil do samostatného projednání.

2. listopadu 2026  8:46,  aktualizováno  16:06

Zahradnický materiál způsobil lidem v jablonecké firmě dýchací potíže, třináct ošetřených

Třináct lidí s dýchacími problémy museli ošetřit záchranáři a pětapadesát...

Třináct lidí s dýchacími problémy museli ošetřit záchranáři a pětapadesát evakuovaly složky IZS dnes dopoledne kvůli úniku dráždivé látky v prostorách expediční firmy Megaknihy v Jablonci nad Nisou....

2. listopadu 2026  13:13,  aktualizováno  15:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×