Videoklip, jehož námětu a režie se ujal sám interpret, vznikal během letního pěveckého soustředění Severáčku v Letařovicích.
V textu Vlaštovek Lipo mimo jiné vzpomíná na zesnulé kolegy a kamarády Annu Julii Slováčkovou a Davida Stypku.
„Vlaštovky vnímám jako určitou životní bilanci. V posledních letech jsem se musel rozloučit s několika lidmi, kteří pro mě hodně znamenali. Tyto zkušenosti mě přiměly víc přemýšlet o pomíjivosti života, ale také o lidech, kteří nás formovali a jejichž vliv si v sobě neseme dál. Je v tom samozřejmě přítomný i smutek, ale pro mě osobně jsou Vlaštovky především písní o vděčnosti a naději,“ říká Lipo, vlastním jménem Jonáš Červinka.
Hudebně se Vlaštovky pohybují na pomezí popu, rapu a rocku s folkovými a country prvky. Rytmicky podané sloky střídá melodický refrén doplněný hlasy Severáčku, jehož členové se stali také protagonisty videoklipu.
Kamera Jana Dolejšího je během letního soustředění zachycuje při společných hrách a každodenních činnostech i při setkávání s lidmi různých generací.
„Od začátku jsem věděl, že nechci natočit smutný videoklip o odcházení. Chtěl jsem naopak zachytit život v jeho přirozenosti, obyčejné chvíle a vztahy mezi lidmi. Severáček jsem oslovil především kvůli jeho pěveckým kvalitám, ale důležitá pro mě byla i naše společná vazba na rodný Liberec. Zajímalo mě, jak se naše životy navzájem dotýkají a jak si mezi generacemi předáváme něco, co nemusí být na první pohled vůbec vidět,“ vysvětluje Lipo.
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Videoklipem prochází motiv ručně psaného vzkazu „Děkuju“, který putuje mezi jednotlivými postavami a nakonec se promění v papírovou vlaštovku – symbol vděčnosti předávané napříč generacemi.
Za produkcí písně stojí Ondřej „ODD“ Turták. Autorem textu je Lipo, který se zhostil i námětu a režie videoklipu.
Liberecký hudebník novinkou tematicky navazuje na své loňské úspěšné album Tažní ptáci, ze kterého se zrodily hity Jsi ve mně napořád s Annou Julií Slováčkovou, Albatros se skupinou O5 a Radeček a Sáro s Kubou Rybou.