Posledních 150 let formovali krajinu Ralska, jejich hlasy promlouvají na výstavě

Autor:
  7:36
Putuje krajinou Ralska a navrací hlas přírodovědcům, pytlákům, vojákům nebo třeba horníkům. Venkovní výstava s názvem Hlasy Ralska se přesunula ze zámeckého parku v Doksech do Vlastivědného muzea v České Lípě. Projekt zachycuje příběhy lidí, kteří v posledních sto padesáti letech formovali krajinu Ralska.
Venkovní výstava s názvem Hlasy Ralska zachycuje příběhy lidí, kteří v posledních sto padesáti letech formovali krajinu Ralska.

Venkovní výstava s názvem Hlasy Ralska zachycuje příběhy lidí, kteří v posledních sto padesáti letech formovali krajinu Ralska. | foto: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Venkovní výstava s názvem Hlasy Ralska zachycuje příběhy lidí, kteří v posledních sto padesáti letech formovali krajinu Ralska.
Venkovní výstava s názvem Hlasy Ralska zachycuje příběhy lidí, kteří v posledních sto padesáti letech formovali krajinu Ralska.
Venkovní výstava s názvem Hlasy Ralska zachycuje příběhy lidí, kteří v posledních sto padesáti letech formovali krajinu Ralska.
Venkovní výstava s názvem Hlasy Ralska zachycuje příběhy lidí, kteří v posledních sto padesáti letech formovali krajinu Ralska.
6 fotografií

Podle samotných autorů je výstava netradiční v tom, že k návštěvníkům promlouvají z výstavních panelů přímo historické postavy svým osobitým stylem a jazykem.

„Záměrně nejsou jejich výpovědi nikterak interpretovány, ani zasazeny do širšího dějinného kontextu. Návštěvníkům je takto dána naprostá volnost, aby si zaznamenané vzpomínky sami vyložili a na jejich základě učinili vlastní obraz mnohovrstevnaté krajiny Ralska,“ vysvětlují historici Tomáš Cidlina, Martin Klement a Renata Mauserová, kteří se na tvorbě výstavy podíleli.

Bádání v archivech i rozhovory

Materiál pro texty na výstavních panelech historici sbírali v archivech, ale s některými pamětníky vedli i rozhovory. Jednotlivé výpovědi pak vytvářejí ucelené příběhy z regionu. Třeba ralské lesy, které dříve patřily šlechtickému rodu Hartigů, byly významným místem pro těžbu dřeva. V lesích pro ně v zimních měsících pracovali sezonní dřevorubci.

Situaci výrazně ovlivnila druhá světová válka. Německé válečné hospodářství si žádalo víc dřeva. Pracovní síly však ubývalo.

Putuje krajinou Ralska a navrací hlas přírodovědcům, pytlákům, vojákům nebo třeba horníkům. Venkovní výstava s názvem Hlasy Ralska se přesunula ze zámeckého parku v Doksech do Vlastivědného muzea v České Lípě. Projekt zachycuje příběhy lidí, kteří v posledních sto padesáti letech formovali krajinu Ralska.
Putuje krajinou Ralska a navrací hlas přírodovědcům, pytlákům, vojákům nebo třeba horníkům. Venkovní výstava s názvem Hlasy Ralska se přesunula ze zámeckého parku v Doksech do Vlastivědného muzea v České Lípě. Projekt zachycuje příběhy lidí, kteří v posledních sto padesáti letech formovali krajinu Ralska.
Putuje krajinou Ralska a navrací hlas přírodovědcům, pytlákům, vojákům nebo třeba horníkům. Venkovní výstava s názvem Hlasy Ralska se přesunula ze zámeckého parku v Doksech do Vlastivědného muzea v České Lípě. Projekt zachycuje příběhy lidí, kteří v posledních sto padesáti letech formovali krajinu Ralska.
Putuje krajinou Ralska a navrací hlas přírodovědcům, pytlákům, vojákům nebo třeba horníkům. Venkovní výstava s názvem Hlasy Ralska se přesunula ze zámeckého parku v Doksech do Vlastivědného muzea v České Lípě. Projekt zachycuje příběhy lidí, kteří v posledních sto padesáti letech formovali krajinu Ralska.
6 fotografií

Podle historiků a autorů výstavy Martina Klementa a Renaty Mauserové, kteří o příběhu z hartigovských lesů píší v Dokském zpravodaji, muselo přípravu dřeva k odvozu velmi negativně ovlivnit například narukování tamního sedláka Eduarda Böhma z dnes již zaniklé obce Dolní Novina.

„Správa hartigovského velkostatku se v roce 1941 snažila, aby byl tehdy třicetiletý Böhm uvolněn z vojenské služby jako nepostradatelný pro práci v zázemí. Žádost se postupně dostala až k říšskému lesmistrovi Hermannu Göringovi, který ji však zamítl,“ zjistili Klement a Mauserová.

Nedostatek pracovní síly vedl ke stále většímu využívání válečných zajatců a nuceně nasazených pracovníků z Polska, Ruska nebo Ukrajiny. Osudy některých z nich ukazují, jak daleko měl les pod Ralskem k idylickému místu.

Doksy – Česká Lípa – Kuřívody

„Dvacetiletý Jan Dobosz v listopadu 1942 utekl, následující den byl zadržen gestapem v Litoměřicích a do Mimoně se vrátily jen dva páry kožených bot, které prý ukradl tamějším pracovníkům,“ popsali historici.

Právě takové příběhy venkovní výstava zachycuje. Místo běžných panelů s texty jde o siluety postav, které jsou vyrobené z překližky a plexiskla a mají tak charakter uměleckého díla. V České Lípě bude výstava do 16. října. Potom poputuje do Kuřívod.

„Až se i zde výstavě koncem listopadu naplní její čas, bude v duchu landartového umění instalována přímo v ralských lesích. Tím se hlasy postav, představených na výstavě, navrátí zpět do míst, odkud vzešly, a zde postupně znovu umlknou,“ doplnili historici.

Příběhy se však úplně nevytratí. Pracovat s nimi bude třeba připravovaný dokumentární film Uran Legends, který se věnuje těžbě uranu v regionu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Kamion se střetl s osobním autem, do nich pak narazil další vůz. Zemřela řidička

Při dnešní ranní srážce tří aut na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku zemřela řidička. Další tři lidé utrpěli lehká zranění: jednoho člověka záchranáři převezli do...

Řidička projela rovně kruhový objezd, auto uvázlo na pahorku v křoví

Uprostřed zeleně na umělém pahorku skončila noční jízda posádky černého fordu v Liberci. Řidička pravděpodobně přehlédla kruhový objezd, najela na obrubník a s autem vyjela až téměř do středu...

Žádný kávovar a spaní v čepicích. Odlehlá bouda bez proudu je unikátem Krkonoš

Premium

Jedna z nejodlehlejších krkonošských bud se proměnila ve staveniště. Vosecká bouda nad Harrachovem má od loňska novou střechu, letos řemeslníci zateplují a opravují fasádu. Provoz chaty je závislý na...

Posledních 150 let formovali krajinu Ralska, jejich hlasy promlouvají na výstavě

Putuje krajinou Ralska a navrací hlas přírodovědcům, pytlákům, vojákům nebo třeba horníkům. Venkovní výstava s názvem Hlasy Ralska se přesunula ze zámeckého parku v Doksech do Vlastivědného muzea v...

24. srpna 2025  7:36

Zlín - Liberec 1:0, hosté měli převahu, o výhře nováčka rozhodl z penalty Kalabiška

Senzační jízda zlínských fotbalistů po návratu do první ligy pokračuje. V 6. kole si doma poradili s Libercem 1:0, když se o jedinou utkání trefu postaral v závěru poločasu Kalabiška z penalty,...

23. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:34

Teplice - Jablonec 0:1, v úvodu se trefil Jawo, domácí už počtvrté v sezoně prohráli

Tepličtí fotbalisté počtvrté z pěti zápasů prohráli. V 6. kole Chance ligy doma nedokázali proti Jablonci skórovat a podlehli 0:1. Jediný gól utkání dal v úvodu Jawo po akci Aleguého. Jablonec tak...

23. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  19:31

Jak doléhá válka na duše Ukrajinců v Česku. Noční můry i přenášení traumat na děti

Premium

Mnoho jejích klientů z řad ukrajinských uprchlíků nemá motivaci se učit česky, protože nevědí, jak dlouho v Česku zůstanou. Navíc tu často vykonávají práci za nízkou mzdu na nižších pozicích, které...

23. srpna 2025

Varfolomejev zamířil do Anglie. Přijde náhrada? Liberec líčí na Kričfalušiho

V lednu podepsal v prvoligovém Liberci novou smlouvu a pod Ještědem ještě zahájil sezonu, ale tento týden se na severu Čech rozloučil. Fotbalový záložník a ukrajinský mládežnický reprezentant Ivan...

23. srpna 2025  12:37

Motorkář se srazil hned s dvěma osobními auty. Kvůli vážným zraněním nepřežil

Ve Slané na Semilsku havarovala v pátek odpoledne dvě osobní auta a motorka, motocyklista na místě zemřel. Na místo letěl vrtulník.

22. srpna 2025  20:54

Formu nemáme, každé oko je originál, líčí sklář z Jablonce. Vyrábí skleněné protézy

Premium

Vyučil se sklářem, ale k nevšednímu řemeslu se před lety dostal úplnou náhodou. Petr Adamovský vyrábí v Jablonci nad Nisou skleněné oční protézy, a pomáhá tak lidem, kteří přišli o oko. O práci nouzi...

22. srpna 2025

Za dvě hodiny hlídky zadržely tři kradené vozy. Ujíždějící řidička srazila policistu

Tři kradené vozy značky Audi zastavili v úterý policisté v Libereckém kraji během pouhých dvou hodin. Vozidla odcizená v Německu řídili cizinci pod vlivem drog, všichni skončili ve vazbě. Policisté...

22. srpna 2025  15:24

Změny v parkování. Víkend je v Jablonci zdarma, ve všední den se platí kratší dobu

Přívětivější pravidla pro řidiče odsouhlasili radní Jablonce nad Nisou. Jde o další z četných změn, které mají vylepšit tamější parkovací systém zavedený počátkem června.

22. srpna 2025  11:15

Teplice posílily o Nyarka a na Jablonec si věří. I když teď mají nejlepší formu, ví Bílek

Na nepovedený podzimní start i rozsáhlou marodku zareagovaly fotbalové Teplice dvojím posílením. Třináctý tým ligové tabulky získal slovenského stopera Jakuba Jakubka a zvýšil konkurenci i v...

22. srpna 2025  9:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zemědělci bojují za zadlužený lihovar. Rozprodej po částech je nevýhodný, tvrdí

Fungoval dvě desetiletí a měl tisíce zákazníků, teď je v insolvenci a hrozí mu zánik. Zemědělci spolu s jednatelem lihovaru Style Bohemia v Zásadě na Jablonecku bojují o jeho záchranu. Insolvenční...

21. srpna 2025  15:31

Po 56 letech se morový sloup vrátil do Liberce, ustoupil mu kontroverzní Vulpes

Obří drátěnou sochu Vulpes od umělce Františka Skály nahradilo před libereckou radnicí nové, už na první pohled klasičtější dílo. Je jím 2,5 metru vysoký pískovcový sloup Mezník z dílny sochaře a...

21. srpna 2025  13:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.