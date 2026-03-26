Plán na největší větrný park Česka zkrachoval, podle obce ČEZ nekomunikuje

  15:28
Ralsko na Českolipsku nebude dál jednat o větrném parku, který v oblasti plánuje skupina ČEZ. Na mimořádném jednání o tom v úterý rozhodlo tamní zastupitelstvo. Investor s radnicí nekomunikuje, nereagoval ani na pozvání na veřejné debaty, které k projektu svolaly místní organizace.
ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

„My jsme vyzvali v lednu ČEZ, jestli by se účastnil debat, a dodneška nepřišla odpověď. Není to jednoduchá situace, otázek je mnoho,“ sdělil starosta Miloslav Tůma (ANO).

Investor by měl veřejnosti záměr představit, zodpovědět otázky a vysvětlit pozitivní a negativní dopady. „Zatím se ale žádné z debat nezúčastnil,“ dodal starosta Ralska.

Zastupitelé se proto rozhodli, že do konce tohoto volebního období už se tématem zabývat nebudou a radnice ani neplánuje, že by k větrnému parku uspořádala na podzim společně s volbami referendum.

ČEZ chce v Ralsku postavit největší větrný park v zemi, záleží ale na místních

Webu irozhlas.cz mluvčí skupiny ČEZ Martin Schreier odpověděl, že rozhodnutí města respektují. Nicméně připomněl dřívější vyjádření, že není vhodné veřejnost informovat o projektu, který je zatím v rané fázi, kdy není zcela jasný jeho rozsah a podoba.

Schreier zároveň uvedl, že s vedením města ČEZ jednal s tím, že projekt představí, až budou vypracované analýzy a známé veškeré parametry. Aktuálně nechává investor zpracovat posudek o vlivu projektu na životní prostředí (EIA), současná podoba záměru tak nemusí být konečná.

Největší věrný park v zemi

V bývalém vojenském prostoru Ralsko plánovala společnost ČEZ PV & Wind vybudovat 16 větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu od 88,96 do 115,2 megawattu (MW). Záměr se týkal místních částí Ralska Náhlov a Svébořice. Pokud by se plány uskutečnily, šlo o největší park v zemi.

Investor počítal s celkovou výškou elektráren až 250 metrů, kdy výška stožáru je až 166 metrů a průměr rotoru do 163 metrů. ČEZ už má v lokalitě na pěti místech solární elektrárny o celkovém výkonu 56 MW.

K plánované stavbě větrného parku v Ralsku na Českolipsku musí investor zpracovat posudek o vlivu na životní prostředí (EIA), rozhodl loni v říjnu Krajský úřad v Liberci.

Významný dopad na krajinný ráz

Projekt může mít podle úředníků významný dopad na krajinný ráz, zdraví obyvatel i biodiverzitu. Investor musí zhodnotit také třeba vliv na chráněné druhy zvířat a kulturní památky nebo dopad na lázeňskou oblast a nabídnout i varianty s jinými počty a velikostmi větrných turbín.

K záměru dostal úřad téměř 200 připomínek a tři petice. Pod jednu z nich se na webu podepsaly téměř dva tisíce lidí.

Šestnáct větrníků, výška 250 metrů. Plán na největší větrný park Česka čelí kritice

Větrný park není jediným projektem v prostoru Ralsko, Liberecký kraj plánuje na ploše bývalého vojenského letiště Hradčany vybudovat fotovoltaickou elektrárnu. Kraj počítá se dvěma solárními elektrárnami, každé s instalovaným výkonem kolem 30 megawattů (MW) a s bateriovým úložištěm.

Kraj bude stavět jednu elektrárnu, náklady na ni odhaduje na necelých 700 milionů korun, pro druhou elektrárnu bude hledat partnera. Veřejné projednání záměru se v Ralsku uskuteční v pátek 10. dubna, město chce k projektu vyhlásit referendum.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

