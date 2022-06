Odstranění následků těžby uranu jde rychleji, kyseliny zmizí do roku 2037

Při chemické těžbě uranu se v předchozích desetiletích vtlačilo do země více než čtyři miliony tun kyseliny sírové. Dále kyseliny fluorovodíkové, dusičné či čpavku. | foto: Lada Válková, MF DNES

Přes čtyři miliony tun kyseliny sírové kontaminovaly podzemí v okolí Stráže pod Ralskem v průběhu chemické těžby uranu. Nebezpečné a zdraví škodlivé látky, které se do země vtlačovaly od konce 60. let minulého století, chce státní podnik Diamo odčerpat do roku 2037.