Řidiče v Ralsku vítá dvoumetrový medvěd, socha bude záměrně rezivět

„Ralsko i jeho dnešní součást Kuřívody měly vždy ve znaku medvěda. Kuřívody hnědého, kdežto Ralsko černého. Z těchto dvou variant si obyvatelé mohli vybrat. A téměř 70 procent lidí hlasovalo pro hnědého,“ vysvětluje podobu sochy starosta Ralska Miloslav Tůma.

Myšlenka na sochu vznikla v době, kdy před městským úřadem začal růst kruhový objezd.

„Dřív jsme tu měli přehlednou, ale velkou křižovatku, která občas v lidech vyvolávala chaos. Dopravní inženýři Libereckého kraje tu při rekonstrukci silnice navrhli okružní křižovatku. Nejdřív jsme se té myšlence bránili, ale dnes vidíme, že kruhový objezd zbrzďuje dopravu v této zastavěné části Ralska a působí pozitivně,“ popisuje Tůma.

Inspiraci ozdobit kruhový objezd načerpal v okolních městech. „V Mimoni mají na kruhových objezdech různé skleněné sochy, ve Stráži zase znak města. A nás napadlo, že ve znaku města máme medvěda,“ shrnuje starosta.

Zhmotnění šelmy se ujalo studio Dumpster.cz. „Pan starosta viděl naši sochu vlka, která vznikla na Božím Daru pro pivovar,“ vysvětluje prvopočátek spolupráce vedoucí studia Matěj Matouš.

Slaná voda dodala patinu

Cesta k finální soše, která vyšla na zhruba 130 tisíc korun, ale nebyla jednoduchá. „Použili jsme 3D software a následně jsme vytiskli 3D modýlek. Na CNC laseru jsme pak do čtyřmilimetrového plechu vypálili jednotlivé díly, které jsme svařovali. Sochu jsme pak obrousili a kropili slanou vodou, aby získala patinu. Tu bude získávat ještě dál, podle toho, jak na ni bude pršet,“ popisuje výrobu Matouš.

Ačkoliv medvěd z dálky vypadá téměř jako skutečný, při pohledu zblízka jsou patrné ostré hrany. „V digitálním prostředí se tomu říká low poly design. Používá se to například ve hrách. Ale můžeme vidět, že se to přenáší i do soch. Přijde mi to zajímavé a líbí se mi to,“ vysvětluje autor sochy Tomáš Babka.

Velký, dva metry vysoký a dvě stě kilogramů těžký medvěd, se ještě dočká menšího bratříčka. Ten bude měřit 120 centimetrů a jeho rolí bude chrlit vodu v přilehlém parku. „Když lidé půjdou na úřad a budou muset na něco počkat, budou si moci vychutnat relaxační zónu,“ dodává starosta.