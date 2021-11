Řidiče v Ralsku přivítá medvěd, místním by se ale líbil i tank či jelen

„Rád bych vysvětlil, proč je na výběr ze dvou variant. Každý si myslí, že je v anketě hnědý medvěd, protože dobře vypadá, ale tak to úplně není. Historicky měly Kuřívody samostatný znak, protože to bývalo královské město. Ve znaku byly dvě lípy a pod nimi hnědý medvěd. Proto jsme nabídli i tuto možnost,“ říká starosta Miloslav Tůma. V novém znaku Ralska je černý medvěd na žlutém poli.



Lidé mohou hlasovat o finální podobě sochy do konce listopadu. A to buď osobně v infocentru, telefonicky, e-mailem nebo na sociální síti. Přestože se většině hlasujících návrh zamlouvá, právě na Facebooku se ozývají hlasy – proč by se měla stavět socha medvěda, a ne třeba jelena nebo tanku, který je s minulostí města úzce spjatý?



„Medvěd se mi nelíbí, nejsme v Tatrách a symbol města bych viděla spíš v jelenovi,“ uvádí Klára Slunečková. „I když jsem hlasovala pro hnědou variantu medvěda, volila bych za sebe něco jiného. Tank by se na kruhový objezd rozhodně hodil a připomínal by zde nedávnou historii Kuřívod,“ komentuje Gabriela Nováková. K tanku se přikláněli i další, konkrétně k modelu T-34.



Tůma souhlasí, že by vojenská technika Ralsko vystihovala. Na druhou stranu se prý snaží od nálepky vojenského újezdu oprostit.

„Chceme dát našemu území šanci zapsat se trochu jinak, než že se tu proháněly tanky. Proto jsme zvolili medvěda,“ vysvětluje Tůma.



Na historii ale nechce zapomínat. V budoucnu zde plánují vybudovat muzeum pyrotechnické asanace. „Takže bychom to směřovali spíše do muzea,“ dodává starosta města Ralsko, které je svou rozlohou čtvrté největší v republice.



Socha, která odolá

Návrh na medvěda předložil radě Tůma. Designové studio jej zpracovalo do podoby, za kterou by se nestyděl lecjaký umělec z éry kubismu. Radní vybrali nejtrvanlivější a neodolnější provedení.



„Socha bude z cortenu, což jsou ohýbané a svařované plechy, které vydrží. Je to ocel neskutečně odolná vůči povětrnostním podmínkám,“ prozrazuje Tůma. Na odolnost se zaměřili kvůli zkušenostem kolegů z Mimoně, kde vandalové zničili sochy ptactva, které krášlily tamější kruhový objezd.



„Chtěli jsme mít sochu, která odolá jak povětrnostním vlivům, tak vandalismu. Proto tu budeme mít dvoumetrového medvěda,“ konstatuje starosta.



Kruhový objezd vznikl přibližně za čtyři měsíce a je součástí zakázky na rekonstrukci silnice číslo II/268, kterou podpořil kraj 177 miliony korun. Dalších 6,3 milionu vyhradilo na opravu Ralsko. To se podílí na projektu stavbou chodníků a zpevněných cest podél silnice.

S dokončením křižovatky souvisí také revitalizace parku, kde letos započnou zimní práce na cestách, altánu a jezírku. Právě jezero má ozdobit menší verze medvěda – přes metr vysoký chrlič tam brzy bude filtrovat vodu.