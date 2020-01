Hradčanský rybník vypustili dvakrát, bagry ho zbaví nánosů bahna

Po dně teče jen čůrek vody, o kus dál se do bahna noří lžíce bagrů a na březích svítí pařezy pokácených stromů. Na druhý pokus se Ralsku, pod který Hradčany spadají, podařilo začít s opravou rybníka. Změní se i okolí a hráz.

Rybník už byl kvůli odbahnění vypuštěný na konci roku 2018. Práce ale nezačaly, a tak ho zase napustili. Nyní je opět prázdný.

„První kolo výběrového řízení skončilo na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vrátilo se nám a my vypsali nové výběrové řízení, takže nás to zdrželo,“ vysvětluje starosta Ralska Miloslav Tůma.

O opravě rybníka se hovoří od roku 2016, kdy jej získalo město do svého majetku směnou pozemků s Vojenskými lesy ČR. Teprve nedávno ale Ralsko získalo dotaci 25 milionů korun z EU, která opravu umožní.

Dřevorubci na březích pokáceli zhruba 50 stromů

Výraznou změnou prochází břehy rybníka. Dřevorubci tu pokáceli zhruba padesát stromů. „Byly už přerostlé a trpěly podmáčením. Napadali je škůdci. Místo nich vysadíme nejspíš duby,“ přibližuje starosta. Zatímco odbahnění provádí najatá firma, stromy si Ralsko kácí samo.

„Spousty místních lidí by neunesly, kdyby to kácel někdo, kdo není zdejší a nemá k tomu cit. Konzultovali jsme to s odborníkem, udělali si zdravý nadhled a nechali vše ve vlastní režii. Dělají to naši zaměstnanci,“ dodal starosta.

Oprava se dotkne i hráze, po které vede silnice k Máchovu jezeru. Ralsko na ní postaví chodníček s kamenným zábradlím.

Úpravy potrvají zhruba deset měsíců až jeden rok. Mezitím se ale do rybníka voda vrátí. „Nacházíme se v CHKO Máchův kraj. Od Agentury ochrany přírody a krajiny máme podmínku, že rybník musí vyhovovat živočichům a rostlinám. To znamená, že firma může do konce března odbahňovat, pak se rybník napustí a v srpnu zase vypustí,“ uzavírá starosta.