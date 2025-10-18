Geopark v Ralsku vrací duši místu, na které se už málem zapomnělo

Lidé museli odejít, jejich domovy se staly součástí vojenského prostoru a postupem času úplně zmizely. Místo se však znovu nadechuje. Geopark Ralsko oživuje příběhy lidí i obcí, které téměř zmizely z mapy, a snaží se je připomenout.
Slavnostní událost Svatohavelské slavnosti a Jablka vzpomínek připomene v sobotu 18. října jedinečnou památku – poslední dochovaný kostel v bývalém vojenském prostoru Ralsko, místo s mimořádnou atmosférou a výjimečnou výmalbou. | foto: Geopark Ralsko

Kdysi tam stálo přes dvacet vesnic a osad. Během minulého století se však z krajiny pod Ralskem stal vojenský prostor, kterým prošly hned tři armády.

Pro většinu tehdejšího obyvatelstva to znamenalo odsun. Jejich domovy byly zničeny. Míst, kde bývaly návsi, už by si člověk ani nevšiml. Vládu nad prostorem převzala příroda.

Dnes se ovšem z oblasti minulost znovu ozývá. Národní geopark Ralsko si klade za cíl zpřístupnit bývalý vojenský prostor šetrné turistice nebo vysvětlit návštěvníkům utváření geologické stavby. Kromě toho lidé z geoparku obnovují vymazanou paměť krajiny.

Letošní turistickou sezonu v Geoparku Ralsko zakončí v sobotu Svatohavelskými slavnostmi, které připomenou poslední dochovaný kostel v bývalém vojenském prostoru.

Pochází ze 13. století a několikrát byl přestavován a upravován. Po roce 1947, kdy byly Kuřívody začleněny do vojenského prostoru Ralsko, byl kostel využíván jako sklad zeleniny. Od té doby začal postupně chátrat. Rozkradly se i některé části jeho vnitřního vybavení.

Propojení krajiny, lidí a příběhů

Při rekonstrukci v roce 2011 kostel odhalil dvě vrstvy gotických nástěnných maleb z 13. a 14. století. Malby jsou považovány za unikátní příklad středověké výzdoby a přispívají k historické hodnotě kostela. Návštěvníci si je budou moci prohlédnout při komentované prohlídce.

„Chceme oživit tradici svatohavelských posvícení a připomenout propojení krajiny, lidí a jejich příběhů,“ přiblížila Lenka Mrázová, ředitelka Geoparku Ralsko. Dnes je kostel svatého Havla v Kuřívodech chráněn jako kulturní památka.

Součástí programu bude také vernisáž výstavy Hlasy Ralska, která zachycuje příběhy lidí, kteří v posledních sto padesáti letech formovali tamní krajinu. Výstava je netradiční v tom, že k návštěvníkům promlouvají z výstavních panelů přímo historické postavy, jako třeba pytláci, vojáci nebo horníci, svým osobitým stylem a jazykem.

Místo běžných panelů s texty jde o siluety postav. Jejich výpovědi záměrně zůstávají bez interpretace a zasazení do širšího kontextu.

Zůstaly jen kdysi vysázené ovocné odrůdy

„Návštěvníkům je dána naprostá volnost, aby si vzpomínky sami vyložili a učinili vlastní obraz mnohovrstevnaté krajiny,“ vysvětlili historici Tomáš Cidlina, Martin Klement a Renata Mauserová, kteří se na tvorbě výstavy podíleli. Do Kuřívod se přesune z Vlastivědného muzea v České Lípě.

V geoparku chtějí historii místa připomínat také skrze záchranu a obnovu starých ovocných stromů, které od roku 2016 mapují a v databázi jich mají bezmála čtyři sta.

Po odchodu sovětské armády začaly mizet poslední stopy bývalých vesnic. Zůstaly jen kdysi vysázené ovocné odrůdy a právě ty se teď stávají pojítkem mezi minulostí a současností. „Každoročně v únoru a březnu probíhá odběr roubů a na podzim výsadba do Aleje vzpomínek u zaniklých obcí Dolní Novina a Ostroh, která měla v roce 2023 již 160 stromů,“ popsali zástupci Geoparku Ralsko.

Do podzimního sázení se zapojují i dobrovolníci a školy z regionu. Na slavnostech pak pro zájemce připravují i ochutnávku úrody spojenou s ukázkou ručního moštování. V geoparku program proběhne v sobotu 18. října.

