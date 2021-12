Křižovatka Rádelský mlýn je otevřená, řidiči si po dvou letech oddechnou

Dva roky objížděk a kolon jsou u konce. Od pátku 12. prosince je otevřená mimoúrovňová křižovatka Rádelský mlýn. Ta by měla být bezpečnější a pohodlnější pro řidiče než původní křižovatka z počátku sedmdesátých let. Stavbu za necelých 450 milionů korun se podařilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončit o sedm měsíců dříve, než byly počáteční plány.

„Ta stavba je velmi důležitá, všichni jsme vnímali, že křižovatka byla problematická. Byly zde časté nehody, někdy i smrtelné. Bylo potřeba odstranit kolizní body, které na křižovatce byly,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Podle něj bylo už nutné navýšit kapacitu křižovatky a udělat ji bezpečnou a plynulou. Tomu by měly pomoci například i technické možnosti křižovatky, jako je systém automatického postřiku solankou.

Práce na největší dopravní stavbě v Libereckém kraji začaly na jaře minulého roku. „Bylo potřeba vybudovat novou větev křižovatky ve směru z Liberce do Jablonce, která je nyní vedena po sedmipolovém mostě. Zvětšen byl také nevyhovující poloměr křižovatky, což výrazně přispělo ke zvýšení plynulosti,“ doplnil Mátl.

Podle něj se v rámci České republiky jedná o výjimečnou stavbu vzhledem k prostoru, v jakém se nachází. „Je tady obrovské množství omezujících prvků. Je tady železnice, potok, strmé skály. Nebyl prostor pro levnější řešení,“ dodal ředitel.

Stavba měla být ukončena až příští rok v létě. Její urychlení stálo podle ministra dopravy v demisi Karla Havlíčka zhruba 25 milionů. „Myslím, že to za to ale stálo,“ poznamenal Havlíček. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty byla komunikace ohledně zkrácení termínu nejdříve trochu vyhrocená. Doufá ale, že bude tato možnost využita i do budoucna u jiných staveb.

Stavba křižovatky znamenala velké komplikace především pro obyvatele okolních obcí a Jablonce nad Nisou, protože řidiči museli využívat objízdné trasy. „Naštvanost řidičů a obyvatel byla nemalá,“ okomentoval primátor Jiří Čeřovský. Právě Jablonecko bylo dlouhou uzavírkou postiženo nejvíce. Odbočka směrem od Turnova byla uzavřena úplně. „A objízdné trasy byly dramatické,“ poznamenal starosta.

Dopravní komplikace ale nekončí

Řidiči si totiž často zkracovali cestu přes okolní vesnice. A to i přesto, že zde kvůli úzkým silnicím platila v zimě dopravní omezení. „Moc to nedodržovali. I dnes tam řešíme zapadlý kamion,“ uvedl starosta obce Rádlo Miroslav Šikola. „Trápili nás navigace řidičů kamionů, které je vedly většinou právě přes Rádlo,“ potvrdil náměstek ředitele krajské policie Pavel Bartoš. „Museli jsme řešit vyprošťování kamionů. Zrovna minulý týden nám trvalo dva dny, než se nám silnice podařila zprůjezdnit,“ uvedl.

Kvůli zvýšené dopravě došlo podle starosty Rádla také k velkému poškození silnice. „Krajnice jsou potrhané, celé komunikace jsou rozšířené do příkopů a podobně,“ vyjmenoval starosta. O opravě silnice chtějí jednat s ŘSD. „Podle rozsahu poničení jsme připraveni komunikace opravit. Uvědomujeme si, že to pro obce nebylo jednoduché,“ ujistil generální ředitel ŘSD.

Otevřením Rádelského mlýna ale dopravní komplikace na vytíženém tahu mezi Libercem a Turnovem nekončí. „Nepotěším Liberečáky. Příští sezona bude náročná. Na I/35 nás čekají opravy tří mostů. Zároveň bychom měli opravovat také tunel,“ upozornil Mátl z Ředitelství silnic a dálnic.