Budoucí hrozby? Skryté použití bojových látek, říká velitel libereckých chemiků

Premium

Fotogalerie 19

Od začátku roku má liberecký 31. pluk chemiků nového velitele Radka Malinu. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Eliška Marinská
  16:00
Liberecký 31. pluk armádních chemiků má od začátku roku nového velitele Radka Malinu. Jak se jednotka přizpůsobuje měnícím se hrozbám a technologiím v současném světě? Pluk se neustále snaží držet na technologickém vrcholu. Konflikt na Ukrajině je v současné době velkým učitelem z hlediska případných hrozeb, říká v rozhovoru pro iDNES.cz Malina.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Co vás osobně přivedlo ke službě v armádě a jak jste se dostal k pluku?
Byl to souběh několika faktorů. Od páté třídy na základní škole mě bavila chemie. Věděl jsem, že do budoucna s ní budu nějakým způsobem spojený. Nastoupil jsem na gymnázium v Blansku se specializací na chemii. A zároveň jsem byl sportovně napojený na Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm), protože jsem byl fanouškem zbraní. Měl jsem i blízko střelnici, takže jsem se o zbraních učil u moravských puškařských legend. To ve mně vypěstovalo rozhodnutí jít po gymnáziu na vojenskou školu do Vyškova studovat chemii. Po škole nebylo pro chemika mnoho možností, jak se vyhnout Liberci, protože právě tady je největší chemická jednotka, tehdy to byla brigáda. Nakonec jsem v Liberci skončil a zůstal tu.

Musíme sledovat technologický vývoj ve světě, protože v oblasti detekčních technologií a ochranných materiálů probíhá až překotně.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Netflix přeměnil Liberec na New York, ulicí se procházel i statný býk

Netflix natáčel v Liberci historický seriál The Age of Innocence (19. ledna...

Kočáry s koňmi, dámy v širokých sukních, muži s cylindry. Do hávu New Yorku sedmdesátých let 19. století se na jeden den převléklo několik libereckých ulic. Platforma Netflix si město vybrala k...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Kdo smí do tábora? Spor zastavil provoz areálu v Jizerských horách

Dětský tábor v Jindřichovicích pod Smrkem

Areál táborové základny v Jindřichovicích pod Smrkem zůstává kvůli majetkovému sporu nevyužívaný. Vedení Nového Města pod Smrkem tvrdí, že by hlavní budova areálu měla patřit městu. To nepravomocně...

Macinka chce zvrátit Hladíkovo rozhodnutí o silnici v Českém ráji. To se někam zatoulalo

Budoucí podoba nové silnice

Ministr životního prostředí Petr Macinka chce nadále pokračovat v přípravách silnice z Turnova do Jičína. Exministr Petr Hladík ale u projektu zrušil kladné stanovisko o vlivu na životní prostředí....

Teď něco uvidíte, řekl policistům muž. Polil se benzinem a škrtl zapalovačem

Bezdomovec v Liberci se chtěl upálit.

Přímo před zraky policejní hlídky se v Liberci chtěl upálit muž bez domova. Polil se benzinem a pokusil se zapalovačem podpálit si oblečení. Nejdřív mu v tom zabránil vítr, poté policisté. Ti...

Budoucí hrozby? Skryté použití bojových látek, říká velitel libereckých chemiků

Premium
Od začátku roku má liberecký 31. pluk chemiků nového velitele Radka Malinu.

Liberecký 31. pluk armádních chemiků má od začátku roku nového velitele Radka Malinu. Jak se jednotka přizpůsobuje měnícím se hrozbám a technologiím v současném světě? Pluk se neustále snaží držet na...

25. ledna 2026

ONLINE: Budějovice srovnávají s Třincem. Lídr čelí druhé Plzni, Kometa hostí Hradec

Sledujeme online
Hráči Českých Budějovic slaví gól proti Třinci.

Souboj prvních dvou týmů extraligové tabulky přitahuje největší pozornost v 45. kole hokejové soutěže. Lídr z Pardubic v něm od 17 hodin hostí Plzeň. Ve stejný čas startuje i bitva Komety s Hradcem....

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  15:16

Nový dům nabídne dvanáct dostupných bytů. Město chystá čtyři další

Město Hejnice získalo dotaci na výstavbu dvanácti bytů v novém bytovém domě...

Město Hejnice získalo dotaci na výstavbu dvanácti bytů v novém bytovém domě uprostřed města. Další čtyři byty jsou přihlášené do programu Dostupného nájemního bydlení.

24. ledna 2026  8:05,  aktualizováno  11:38

Liberec zdolal Montreal. Teplice generálku ani nezačaly, Slovácko nedohrálo

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím.

Liberečtí fotbalisté ve svém čtvrtém a zároveň závěrečném utkání na soustředění ve Španělsku porazili CF Montreal 3:2. Utkání s účastníkem zámořské MLS rozhodl v závěru Raimonds Krollis. Teplice...

23. ledna 2026  16:58

Zloděj ukradl nastartované auto i s dítětem, chlapec včas stačil utéct

Ilustrační snímek

Policie zadržela čtyřiadvacetiletého muže, který minulý týden v Liberci ukradl nastartované zaparkované auto. Seděl v něm chlapec, jenž čekal na otce. Před rozjetím auta stačilo dítě utéct. Policie...

23. ledna 2026  16:50

Dětskou besídku naruší tragédie. Šaldovo divadlo uvádí drama Létající dítě

Šaldovo divadlo uvede v premiéře drama Létající dítě. (23. ledna 2026)

Zcela běžný den zpestřený dětskou besídkou v kostele naruší tragická situace, během které zemře osmileté dítě. Kdo je viníkem? Nejen na tuto otázku hledá odpověď drama Létající dítě, které v pátek...

23. ledna 2026  14:28,  aktualizováno  15:28

Obviněný hejtman Půta podal stížnost, podle právníků se trestného činu nedopustil

Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu...

Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), kterého loni v říjnu obvinila policie z trestného činu neoznámení úplatku, se podle jeho právníků ničeho nedopustil. Proti obvinění...

23. ledna 2026  12:20,  aktualizováno  13:24

Nový Bor obsadili filmaři. Natáčení demonstrace omezí chodce i řidiče

Kamera (ilustrační foto)

Řidiči i chodci musí do února počítat s několika dočasnými omezeními. Filmaři totiž natáčí nový seriál Táta v Novém Boru na Českolipsku. Už dnes ve městě uzavřeli třeba náměstí Míru.

23. ledna 2026  11:47

Macinka chce zvrátit Hladíkovo rozhodnutí o silnici v Českém ráji. To se někam zatoulalo

Budoucí podoba nové silnice

Ministr životního prostředí Petr Macinka chce nadále pokračovat v přípravách silnice z Turnova do Jičína. Exministr Petr Hladík ale u projektu zrušil kladné stanovisko o vlivu na životní prostředí....

23. ledna 2026  10:43

V Turnově začíná rozsáhlá oprava haly, sportovní oddíly musejí trénovat jinde

Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.

Sportovní hala v Turnově dosloužila a chystá se její přestavba za 218 milionů korun. Po rekonstrukci nabídne moderní zázemí všem příchozím. Práce by měly odstartovat nejpozději na začátku února.

22. ledna 2026  16:08

Kdo smí do tábora? Spor zastavil provoz areálu v Jizerských horách

Dětský tábor v Jindřichovicích pod Smrkem

Areál táborové základny v Jindřichovicích pod Smrkem zůstává kvůli majetkovému sporu nevyužívaný. Vedení Nového Města pod Smrkem tvrdí, že by hlavní budova areálu měla patřit městu. To nepravomocně...

22. ledna 2026  11:17

VIDEO: Uprchlý klokan skákal po silnici, z protijedoucích aut si nedělal hlavu

Klokan Kevin uprchl z malé zoo v Bohaticích.

Ke klokanovi, který poskakoval po silnici, vyjížděli minulý týden policisté z České Lípy. Zvíře uprchlo z malé zoologické zahrady v Bohaticích. Policisté klokana nakonec odchytli a vrátili majiteli.

21. ledna 2026  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.