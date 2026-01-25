Co vás osobně přivedlo ke službě v armádě a jak jste se dostal k pluku?
Byl to souběh několika faktorů. Od páté třídy na základní škole mě bavila chemie. Věděl jsem, že do budoucna s ní budu nějakým způsobem spojený. Nastoupil jsem na gymnázium v Blansku se specializací na chemii. A zároveň jsem byl sportovně napojený na Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm), protože jsem byl fanouškem zbraní. Měl jsem i blízko střelnici, takže jsem se o zbraních učil u moravských puškařských legend. To ve mně vypěstovalo rozhodnutí jít po gymnáziu na vojenskou školu do Vyškova studovat chemii. Po škole nebylo pro chemika mnoho možností, jak se vyhnout Liberci, protože právě tady je největší chemická jednotka, tehdy to byla brigáda. Nakonec jsem v Liberci skončil a zůstal tu.
Musíme sledovat technologický vývoj ve světě, protože v oblasti detekčních technologií a ochranných materiálů probíhá až překotně.