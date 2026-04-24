Improvizace v divadle na motivy Tarantina. Jeviště skončí plné krve

  14:08aktualizováno  14:55
Filmy slavného amerického režiséra Quentina Tarantina se stanou inspirací dalšího improvizovaného představení liberecké divadelní skupiny Imjoy. Diváci, kteří v sobotu večer dorazí do Naivního divadla, zažijí typické absurdní násilí, dlouhé dialogy o banalitách, vyprázdněné vulgarismy i znepokojivý humor.
Filmy slavného amerického režiséra Quentina Tarantina se stanou inspirací divadelní skupiny Imjoy. | foto: archiv Imjoy

„V Naivním divadle hostujeme už od roku 2022 a toto je naše patnácté celovečerní představení,“ upřesňuje člen Imjoy Vojtěch Vaner.

„Objevili jsme mnoho nových formátů, využili kriminální, sportovní, ale třeba i trampské nebo shakespearovské téma. Nyní se vracíme k tarantinovi jako improvizačnímu formátu, proto ho píšeme s malým t. Tato poetika má své nadšené diváky, navíc se skvěle paroduje. Nic nevíme předem kdo bude zlý a kdo dobrý, kolik postav přežije a podobně. Víme jen, že jeviště bude na konci nasáklé krví.“

V letošní sezoně skupina Imjoy v Naivním divadle uvedla vlastní longformu Pasažér, kde využila specifika improvizace s celoobličejovou maskou, a také improvizovaný formát Gorilla Theatre. Tarantino je oproti tomu osvědčený a oblíbený formát divadelní improvizace, v českém prostředí objevený a hraný už několik let.

„S gorilou a maskami chceme do budoucna hojně vystupovat a také se chystáme na úplně nové objevy. I proto chceme diváky pozvat na improvizovaného tarantina právě nyní. Pravděpodobně už ho v Liberci zase dlouho neuvidí, navíc nás teď můžou zažít v sestavě posílené o několik pražských kolegů,“ dodává Vaner. Představení začíná v 19 hodin.

Improvizace v divadle na motivy Tarantina. Jeviště skončí plné krve

