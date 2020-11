Soud zrušil osvobozující verdikt nad libereckým hejtmanem Půtou

Hejtman rozhodnutí soudu zatím nekomentoval, novinářům však přislíbil dodání vyjádření nebo tiskovou konferenci formou videa.

Půta spolu s dalšími 11 lidmi a čtyřmi firmami čelil obžalobě v korupční kauze spojené s dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) za téměř 100 milionů korun. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic.

Všechny obžalované v korupční kauze koncem letošního května nepravomocně osvobodil liberecký krajský soud. Státní zástupce se proti verdiktu na místě odvolal.

Podle předsedy senátu libereckého soudu Petra Neumanna státnímu zástupci chyběly důkazy. „Nepředložilo se nic, o co by se to dalo opřít. Myslím, že se to nemělo žalovat,“ řekl po vynesení rozsudku novinářům. Soud pro nezákonnost neuznal klíčové odposlechy.

Mezi hlavní strůjce v kauze patřil podle obžaloby Jiří Zeronik, zakladatel GEPO, který stál u zrodu obou projektů. V GEPO skončil v roce 2012 poté, co byl pravomocně odsouzen za pokus o uplácení v jiném případu. Zeronika nahradil ve funkci Petr Jirkův, který byl zároveň administrátorem zakázky, kterou obžaloba považuje za zmanipulovanou. Podle státního zástupce byl Jirkův jedním ze strůjců této kauzy. Jirkův vinu odmítal.

GEPO chtěla peníze čerpat přes ROP Severovýchod. V případu byli kromě Půty obžalováni dva bývalí pracovníci liberecké pobočky ROP Severovýchod, žadatelé o dotaci i pracovníci stavebních firem. Obžaloba je vinila z šesti trestných činů, za něž jim státní zástupce navrhoval 6,5 roku vězení.

Právní kvalifikace se u obžalovaných lišila. Stíháni byli pro trestné činy poškozování finančních zájmů Evropské unie, podplácení, přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a legalizace výnosů z trestné činnosti.

Tendr byl zmanipulovaný, stálo v obžalobě

Stěžejní část případu se týká rekonstrukce kostela svaté Máří Magdalény za 65 milionů korun. Přes ROP Severovýchod měl projekt příslib dotace zhruba 55 milionů. Podle obžaloby mělo být výběrové řízení zmanipulované ve prospěch obžalované firmy Metrostav a zakázka předražená o 17 až 24 milionů.

To ale liberecký soud v květnu odmítl přijmout s odůvodněním, že znalecký posudek ve spise je nepoužitelný a náklady na stavbu odpovídaly nabídkovým cenám z veřejné zakázky.



Soudce ani neviděl možnost, jak by bylo možné ze zakázky za 65 milionů vygenerovat více než čtvrtinu na úplatky. Ty byly podle spisu částečně určené na úplatky pro hejtmana a dva pracovníky ROP k zajištění a vyplacení dotace na opravu kostela. I to soud odmítl s tím, že nebyli schopni vyplacení dotace ovlivnit, a tudíž by bylo zbytečné je uplácet.

Soud se zabýval i podezřením z korupce u projektu oddychové zóny Perštýn v Liberci za více než 30 milionů. Tento projekt realizován nebyl.