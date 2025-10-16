Půtu viní z neohlášení nabídky úplatku. Pokus o dehonestaci, tvrdí hejtman

,
  11:41
Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu z neoznámení trestného činu, kdy měl dostat nabídku úplatku, ale neohlásil to. Půta obvinění odmítá. „Nejsem si vědom, že by k něčemu takovému došlo,“ uvedl.
Mimořádný brífink hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025)

Mimořádný brífink hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025) | foto: Marek Csizmazia, MF DNES

Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu...
Hejtman Martin Půta(Starostové pro Liberecký kraj - SLK), za korupci a zneužití pravomocí nepravomocně odsouzen v jiném případu, je stíhán v další kauze. Policisté jej viní, že mu byl nabídnut úplatek, který sice nepřijal, ale zároveň to neohlásil.

Sdělení o zahájení trestního stíhání ze spáchání „přečinu neoznámení trestného činu“ mu bylo doručeno do datové schránky ve středu 15. října. Půta ve čtvrtek dopoledne vystoupil před novináři, kde odmítl, že by se takový případ stal.

„Nejsem si vědom, že by k něčemu takovému došlo, a obvinění považuji za další pokus na mě za každou cenu něco najít a politicky i společensky mě a celou moji rodinu dehonestovat,“ sdělil Půta.

Hejtman Půta dostal roční podmínku za korupci, dle soudu ho „vodil“ Metrostav

Případ je další z větví takzvané Liberecké kauzy. Ta začala 9. dubna 2024, kdy Národní centrála proti organizovanému zločinu provedla razii na liberecké radnici. Obviněno z ohýbání městských zakázek tehdy bylo sedm lidí, mezi nimi z ODS již vyloučený náměstek primátora Petr Židek, magistrátní úředník Lukáš Hýbner a též hlava jedné z největších stavebních firem v Česku Syner a prezident hokejových Bílých Tygrů Petr Syrovátko a kontroverzní podnikatel Josef Nadrchal z firmy Investing CZ.

Obviněným by v případě prokázání viny za trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, přijetí úplatku, podplacení, zneužití pravomoci veřejné osoby a za porušování povinnosti při správě cizího majetku hrozil trest od tří do deseti let.

Ve stejný den ráno zaťukali kriminalisté na dveře u hejtmana Martina Půty v Hrádku nad Nisou. Z ničeho jej tehdy neobvinili, avšak vyžádali si jeho mobilní telefon a notebook.

„Telefon i notebook jsem jim dal, včetně přístupových hesel. Nemám tam žádné věci, které bych měl schovávat,“ popsal tehdy iDNES.cz hejtman Půta.

Půta zůstává i přes podmínku hejtmanem, zastupitelé ho v hlasování neodvolali

Jak dodal, podepsal policii mlčenlivost, tedy není zřejmé, čeho se podezření policistů týká. Zdůraznil však, že se ničeho nezákonného nedopustil.

„Možná někdy dělám chyby, že se potkávám s lidmi, kteří potom o mně vyprávějí bůhvíco, ale s tím neumím nic udělat. Hejtman se holt musí scházet s každým, kdo přijde na oficiální jednání, na kterém jsou všichni partneři,“ hájil se tehdy Půta.

25. února 2025
