Virus vyžene věřící na mráz, půlnoční mše by se mohly konat venku

Liberecký arciděkan Radek Jurnečka proto přemýšlí, že by se letošní vánoční bohoslužby odehrály pod širým nebem.

„Vybírat padesát lidí, kteří by na mši mohli, mi nepřipadá správné,“ vysvětluje arciděkan. „Na odpolední mši chodívá kolem čtyř set lidí, na večerní až sedm set,“ pokračuje.

Obě mše by se tak mohly odehrát na náměstí Dr. Edvarda Beneše.



„Dovezeme si přenosný oltář, varhánky a repráčky. Ty by na ozvučení náměstí stačily,“ popisuje duchovní. Pokud by na náměstí stálo pódium, mohli by jej využít. V opačném případě vyjednává arciděkan s vedením radnice, že by při mši využili její schody. Realizace tak podle něj nemusí být náročná. O tom, zda se mše budou konat, se lidé případně dozví z plakátů a informace budou zveřejněny i na webu.

Například v Hejnicích, kde si „Rybovku“ na Štědrý den chodí poslechnout do baziliky stovky lidí, o open air mši neuvažují. Podle zdejšího faráře Pavla Andrše akce pod otevřeným nebem pořádat nebudou. Mše přenášené z raspenavského kostela zdejší farníci mohou zhlédnout on-line na YouTube kanálu. V některých městech zatím není jisté, ani jak bude probíhat advent. Někde pro jistotu zrušili všechny akce, jinde ještě doufají.

Do Liberce se možná vrátí ruské kolo

Jasno zatím není ani o tom, jak bude vypadat letošní liberecký advent. Vánoční strom už na náměstí stojí ozdobený, jeho rozsvícení ale budou moci lidé sledovat pouze na monitorech počítačů. Zda před radnicí vyroste stánkové městečko, se rozhodne až v průběhu dalších dní.



„Trhy jsme ještě neodpískali. Stále je připravujeme,“ ujišťuje za organizátory Ondřej Červinka.

Podle něj mají připraveno několik variant, aby mohli rychle reagovat na aktuální protiepidemická opatření. Nevyloučil ani, že by se za příznivých okolností mohl konat i doprovodný program.

„Co se týče programu, jsme schopni zareagovat hodně rychle. Možná s denním zpožděním,“ říká organizátor.

Pokud trhy proběhnou, mohli by se Liberečané dočkat i loňské největší atrakce - ruského kola. „Kdyby na náměstí nebylo vůbec nic, budou přes advent prodlouženy čtvrteční farmářské trhy. Ty měly končit 26. listopadu. Trvaly by tak až do Vánoc,“ dodává mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

V Jablonci koncerty, v Lípě obrazovka

O adventní atmosféru nechtějí přijít ani v Jablonci nad Nisou. Chystají tu cyklus adventních zastavení v kostele Povýšení sv. Kříže na náměstí Boženy Němcové, které budou přenášet on-line.



„Všechny naše přenosy začnou v 17 hodin a budou trvat hodinu. V jednání je ještě divadelní představení pro mateřské školy a na Nový rok plánujeme místo novoročního koncertu on-line zdravici primátora města,“ zmiňuje mluvčí města Jana Fričová.

Opatrní s oslavami adventu jsou v České Lípě. „Čekáme, jak se nařízení změní. Pokud to bude možné, chceme určitě mít na náměstí stánky se svařákem nebo prodej vánočních stromečků. Ale klasický vánoční trh s řemeslnými výrobky určitě nebude,“ říká mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová.

Klasické rozsvícení stromečku tak letos nebude. Stejně tak velké koncerty.„Máme ale naplánováno, že bychom chtěli mít na náměstí velkoplošnou obrazovku, na které bychom o adventních nedělích koncerty promítali,“ pokračuje mluvčí.

Ke škrtům v programu došlo i v Semilech. „Zrušili jsme trhy, zrušili jsme pódium, ale vánoční poselství nahrajeme do kabelové televize a pošleme ho do éteru,“ říká starostka města Lena Mlejnková.

Nejspíš předtočené rozsvícení stromku čeká na obyvatele Hrádku nad Nisou. Vedení města se obává, že kdyby oznámilo on-line přenos, lidé by se na náměstí přesto sešli. I tak ale místní o vánoční atmosféru nepřijdou.



„V letošním roce město opět rozšiřuje vánoční výzdobu stromů o některé další lokality, jako je Dolní náměstí, strom na bývalém autobusovém nádraží, Schubertova vila nebo ulice Žitavská,“ zakončuje starosta Hrádku Josef Horinka.