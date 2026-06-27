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Děti se přebíjejí, kdo má zajímavější diagnózu. Je to nebezpečné, líčí psycholožka

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  17:00
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Kateřina Krtičková napsala knihu, ke které načerpala inspiraci ze své pětatřicetileté praxe. | foto: Jan Pešek, MF DNES

V její ordinaci se potkávají pacienti s extrémně nízkou váhou s pacienty morbidně obézními. Klinická psycholožka Kateřina Krtičková vydala knihu O slůněti, které se chtělo vznášet. Vypadá jako dětská kniha, přináší ale mrazivou realitu. Ukazuje, jak se na životě nemocného a jeho rodiny podepisuje mentální anorexie, která může skončit i smrtí dítěte. Tedy slůněte.

Na webu vaší ordinace najdeme kromě odborných článků poněkud netradiční záložku O slůněti. Kde se v životě klinického psychologa vezme slůně?
O slůněti, které se chtělo vznášet – to je název mé knihy. Najdete ji na našem webu, protože se týká naší odbornosti, tedy klinické psychologie a psychoterapie. I přesto, že je název poněkud široký, dotýká se obou hmotnostních extrémů, tedy obezity 3. stupně a na druhé straně spektra poruch příjmu potravy. V knize O slůněti se jedná o mentální anorexii.

Ten, kdo trpí poruchami příjmu potravy, má velmi rafinovaný systém, jak obelstít své okolí. Protože se své nemoci nechce zbavit.

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