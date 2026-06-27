Na webu vaší ordinace najdeme kromě odborných článků poněkud netradiční záložku O slůněti. Kde se v životě klinického psychologa vezme slůně?
O slůněti, které se chtělo vznášet – to je název mé knihy. Najdete ji na našem webu, protože se týká naší odbornosti, tedy klinické psychologie a psychoterapie. I přesto, že je název poněkud široký, dotýká se obou hmotnostních extrémů, tedy obezity 3. stupně a na druhé straně spektra poruch příjmu potravy. V knize O slůněti se jedná o mentální anorexii.
Ten, kdo trpí poruchami příjmu potravy, má velmi rafinovaný systém, jak obelstít své okolí. Protože se své nemoci nechce zbavit.