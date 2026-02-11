Psy nechala vyhladovět v kleci, nalezená těla se rozkládala. Majitelka půjde do vězení

Jan Pešek
  11:58
Na rok do vězení poslal soud ženu z Liberce, která nechala v bytě vyhladovět dva psy. Zvířata zavírala do klece, kde neměla žádný pohyb. Psi trpěli pokročilou podvýživou, dehydratací či infekcemi. Utrpení trvalo několik měsíců a bylo mimořádně kruté. Ženě hrozilo až šest let vězení. Soud jí také zakázal po tři roky chovat zvířata.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Policisté objevili rozkládající se těla dvou psů v jednom z libereckých bytů v létě roku 2024. Přivolal je správce domu, na kterého se obrátili sousedé kvůli zápachu na chodbě. Policisté se následně spojili i s Ligou na ochranu zvířat.

„Našli jsme pětiletého křížence německého ovčáka a dvouletou kříženku menšího vzrůstu. Oba byli zavření v kleci a v určitém stadiu rozkladu. Odhaduji, že tam leželi už měsíc,“ popsala tehdy situaci Dagmar Kubištová, předsedkyně Ligy na ochranu zvířat.

Kubištová přiznala, že ji nález rozkládajících se psích těl zasáhl. I proto, že třiadvacetiletá žena s iniciálami A. P. se na sociálních sítích prezentovala jako milovnice zvířat, která měla tendenci lidem radit s péčí o domácí mazlíčky.

Policisté ženu obvinili z týrání zvířat, za které jí hrozilo až šest let vězení. V únoru 2025 pak státní zástupce podal obžalobu, ve které požadoval dvouleté vězení a zákaz držení a chovu zvířat.

Týrané štěně se uškrtilo vodítkem. K soudu dorazily davy, lidé žádají přísnější tresty

„V průběhu trestního řízení bylo prokázáno, že zvířata byla držena téměř nepřetržitě v malých kovových klecích, bez možnosti pohybu, v silně znečištěném prostředí a s minimálním přísunem potravy a vody. Psi trpěli pokročilou podvýživou, dehydratací, infekcemi a dalšími zdravotními komplikacemi, které vedly k jejich úhynu. Utrpení zvířat trvalo několik měsíců a bylo mimořádně kruté,“ uvedl státní zástupce Martin Budina.

Tíživá životní situace

Obžalovaná žena se k činu doznala, zároveň však uvedla, že se nacházela v tíživé životní situaci. Svého jednání litovala.

„Okresní soud zohlednil její plné doznání, jakož i dosavadní trestní i přestupkovou bezúhonnost, a rozsudkem ze dne 20. srpna 2025 ji uznal vinnou, za což jí zároveň uložil nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 20 měsíců, pro jehož výkon byla zařazena do věznice s ostrahou, a trest zákazu držení a chovu zvířat v trvání tří let,“ zmínil Budina s tím, že došlo ke splnění podmínek pro mimořádné snížení trestu pod dolní hranici zákonné trestní sazby.

Mladiství utýrali kočku v sušičce, mrtvé zvíře předhodili psovi. Vše si natáčeli

Žena se proti rozsudku odvolala ke krajskému soudu, protože trest považovala za nepřiměřeně vysoký. Krajský soud jí vyhověl a poslal ji do vězení na jeden rok. „Trest zákazu držení a chovu zvířat v trvání tří let zůstal nezměněn,“ dodal státní zástupce.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Řidič driftoval v lyžařském areálu. Zničil stopy připravené na běžkařské závody

Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.

Mladý řidič vozu Audi A6 Avant ze středních Čech o víkendu při driftování poškodil lyžařské tratě v Josefově Dole v CHKO Jizerské hory. S vozem pak zapadl v mokřadech. Přivolaným policistům...

„Nejhorší látka, jakou lidé vyrobili.“ Fluor z běžkařských vosků kontaminoval Jizerky

Premium
Lyžaři do Bedřichova o víkendu mířili už od časných ranních hodin.

Fluorové lyžařské vosky zanechávají v Jizerských horách dlouhodobé znečištění. Tříletý vědecký výzkum ukázal, že škodlivé látky se hromadí v půdě, v drobných půdních živočiších i ve vodě, ze které...

Zraněná sova nechtěla do přepravky, oblíbila si jednoho z policejních zachránců

Na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách sedí zraněná sova, upozornil ve...

Zraněnou sovu sedící na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách na Českolipsku zachraňovali v noci na pátek policisté. Upozornil na ni svědek, který zavolal na linku 158. Hlídka přispěchala na...

Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský

Radost plzeňských fotbalistů po třetím gólu do sítě Liberce.

Šlágr 21. kola Chance Ligy ovládli plzeňští fotbalisté, kteří doma porazili Liberec 3:1 a na přiblížili se třetímu Jablonci na rozdíl jediného bodu. Skóre otevřel stoper Krčík a v závěru první půle...

Je skromná a pracovitá bohyně, zlato ji nezmění, říká o Maděrové šéf jejího oddílu

Zuzana Maděrová projíždí cílem a stává se olympijskou vítězkou.

Zlatý olympijský odlesk Zuzany Maděrové dopadl z italských Alp až do Liberce. Talentovaná snowboardistka ze severočeské metropole pochází a navíc závodí za zdejší oddíl. „Mám nepopsatelnou radost, to...

Psy nechala vyhladovět v kleci, nalezená těla se rozkládala. Majitelka půjde do vězení

ilustrační snímek

Na rok do vězení poslal soud ženu z Liberce, která nechala v bytě vyhladovět dva psy. Zvířata zavírala do klece, kde neměla žádný pohyb. Psi trpěli pokročilou podvýživou, dehydratací či infekcemi....

11. února 2026  11:58

Olympijská pauza? Liberečtí hokejisté jsou zpátky na ledu, vyzvou Drážďany

Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové inkasuje gól od soupeřů z Liberce.

Dobít baterky někde v teple a zase zpátky na led. Po týdenním volnu jsou hokejisté Liberce v olympijské extraligové přestávce už několik dní znovu v tréninkovém procesu.

11. února 2026  9:55

Lopatu do ruky a škodu odpracovat. Mladíci opravili tratě, které poničili autem

Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.

Driftování v lyžařském areálu v Jizerských horách mělo pro viníky dohru. S lopatou v ruce museli ještě v noci dávat do pořádku tratě, které svým počínáním zničili. Museli spěchat, aby se o několik...

10. února 2026  15:21

Petra Nedvěda ocenili v Liberci. Prozradil, jak vidí šance českých hokejistů

Petr Nedvěd převzal Medaili města Liberec. (10. února 2026)

Bývalý hokejista Petr Nedvěd převzal v úterý Medaili města Liberec. Vyznamenání za přínos v oblasti sportu udělilo město současně také jeho otci Jaroslavu Nedvědovi, který zemřel v roce 2019. Petr...

10. února 2026  14:32

„Nejhorší látka, jakou lidé vyrobili.“ Fluor z běžkařských vosků kontaminoval Jizerky

Premium
Lyžaři do Bedřichova o víkendu mířili už od časných ranních hodin.

Fluorové lyžařské vosky zanechávají v Jizerských horách dlouhodobé znečištění. Tříletý vědecký výzkum ukázal, že škodlivé látky se hromadí v půdě, v drobných půdních živočiších i ve vodě, ze které...

10. února 2026  11:40

Jako dítě byla opatrná, teď překvapila odvahou, říká bývalá učitelka Maděrové

Zuzana Maděrová na archivním snímku z doby, kdy chodila na Základní školu...

Už jako školačka se Zuzana Maděrová rozhodla pro snowboard a od mala si přála závodit na olympiádě. Ve svých 22 letech si tak v neděli splnila dětský sen, a to měrou vrchovatou. Na zimních...

9. února 2026  16:49

Řidič driftoval v lyžařském areálu. Zničil stopy připravené na běžkařské závody

Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.

Mladý řidič vozu Audi A6 Avant ze středních Čech o víkendu při driftování poškodil lyžařské tratě v Josefově Dole v CHKO Jizerské hory. S vozem pak zapadl v mokřadech. Přivolaným policistům...

9. února 2026  14:51

Turnov sází na vlastní elektřinu, pomůže i bývalý vodní mlýn

Stávající technologii nahradí nová.

Turnovští zastupitelé investují do projektů, které zajišťují vlastní zdroj elektrické energie. V roce 2024 odkoupili malou vodní elektrárnu Shořalý mlýn na řece Jizeře, měla by pokrýt skoro celou...

9. února 2026  11:57

Je skromná a pracovitá bohyně, zlato ji nezmění, říká o Maděrové šéf jejího oddílu

Zuzana Maděrová projíždí cílem a stává se olympijskou vítězkou.

Zlatý olympijský odlesk Zuzany Maděrové dopadl z italských Alp až do Liberce. Talentovaná snowboardistka ze severočeské metropole pochází a navíc závodí za zdejší oddíl. „Mám nepopsatelnou radost, to...

9. února 2026  11:29

Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský

Radost plzeňských fotbalistů po třetím gólu do sítě Liberce.

Šlágr 21. kola Chance Ligy ovládli plzeňští fotbalisté, kteří doma porazili Liberec 3:1 a na přiblížili se třetímu Jablonci na rozdíl jediného bodu. Skóre otevřel stoper Krčík a v závěru první půle...

8. února 2026,  aktualizováno  20:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Útoky vlků či kormoránů. Za usmrcená hospodářská zvířata dostali chovatelé miliony

Starostovi Brniště vlci zdecimovali stádo ovcí.

Chovatelé hospodářských zvířat loni na kompenzacích za útoky vlků, vyder či kormoránů dostali méně peněz než v roce 2024. Dohromady jim ministerstvo financí skrz krajský úřad vyplatilo za zvířata,...

8. února 2026  7:27

Jablonec - Slovácko 0:0, domácí opět s nulou, tentokrát ale ztrácejí

Momentka z utkání mezi Jabloncem a Slováckem.

Třetí proti předposlednímu, měla to být jasná záležitost. Nakonec jablonečtí fotbalisté potvrdili jen svou výbornou obranu. Opět neinkasovali, ale ani neskórovali, a tak proti Slovácku zapisují v...

7. února 2026,  aktualizováno  17:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.