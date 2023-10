Liberec čeká velká přehlídka básnířek a básníků, přijedou z Česka i zahraničí

Po baru Ateliér v roce 2019 a parku u kostela Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí tentokrát nejen básnický maraton pohostí Česko-německé setkávací centrum v Ruprechtické ulici nedaleko hospody U Jelena a v sousedství autobusové zastávky Rychtářská.

V sobotu se startuje již ve 12 hodin a končit se bude kolem půlnoci. Druhý den začíná program od 10 hodin a potrvá přibližně do jedné hodiny po poledni.

„Vyplývá z toho, že tentokrát zahraniční část hostů zastoupí především ti němečtí. Přivítáme trojlístek básníků Petera Gehrische, Stefana Doehnerta a Benedikta Dyrlicha. A když už tu jmenuji zahraniční účastníky, přijedou též sousedé ze Slovenska, svébytní výtvarníci Hogwash kolektiv. To další, co z toho plyne, je provázanost. Na dům v Ruprechticích nás upozornila, a hlavně nás zde pohostí, Petra Laurin, dobrá duše, hybatelka kulturního dění, spisovatelka a v neposlední řadě badatelka po osudech českých Němců. Loni jsme u ní v jabloneckých Rýnovicích v Domě českoněmeckého porozumění dělali diskuzní pořad Párky a byly i další spolupráce, a festival v Ruprechticích toho byl logickým a krásným důsledkem. Nabaluje se to samo a to mě těší,“ prozrazuje spoluorganizátor a spoluzakladatel akce, básník, novinář a textař Martin Trdla.

Kromě výše uvedených zahraničních hostů se návštěvníky budou snažit zaujmout literáti, performeři, hudebníci či výtvarníci ze všech koutů republiky i ti, co to nemají daleko. Jmenovitě: Simona Racková, Karel Škrabal, Eva Koudelková, Anna Beata Háblová, Žaneta Lichtenbergová, Alexandr Pech, Jaromír Typlt, Martin Trdla, Žaneta Štěpánová, Magdaléna Hlaváčová, Patrik Linhart, Tereza Saxlová, Eliška Hondlová, Sára Wollasch, Jana Orlová, Achtung 21, BAS (Brixiho akademický soubor), Cafone a Červené boty.

V neděli zahrají Kaizen Vibes a Liberec po deseti letech spatří naživo legendární performanci, zvukovou báseň Kurta Schwitterse – Ursonate v podání Pavla Novotného a Jaromíra Typlta.

Muži vs. ženy

Vstupné na oba dny festivalu činí 270 korun, na neděli pak o dvě stě korun méně. Akce se koná za každého počasí. Na místě bude bohatě postaráno také o jídlo a pití.

Snahou letošního ročníku je zbořit zavedenou tradici, že na literárních akcích dominují muži. „Nakonec se nám podařilo skóre alespoň vyrovnat. O hudební doprovod se postarají tedy alespoň skoro převážně Ony. Je nám ctí, že můžeme divákům nabídnout hudební vystoupení, která nikdo ještě neslyšel vůbec, nebo alespoň ne v Liberci,“ podotýká spoluorganizátorka festivalu, výtvarnice Olga Veselá.

„Premiéru na festivalu bude mít ženské uskupení Červené boty, které svoje poetické texty doprovodí akusticky, mezi jinými nástroji třeba i na kontrabas. Další premiérou bude nedělní vystoupení Kaizen Vibes dua, které kombinuje elektronickou hudbu s klasickými hudebními nástroji. Další ženy, kapela Achtung 21, jejichž hudba vznikla jako vedlejší produkt nemoci šílených krav, jak samy informují, zazpívají svoje neotřelé texty za doprovodu ukulele, takže Achtung. I ty v Liberci vystoupí poprvé. Konec večera bude patřit rapu! Takže se rozhodně mají na co těšit i fanoušci této hudby,“ dodává.