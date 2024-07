Tykání Vietnamcům srdečně nesnáším. Populární průvodčí s humorem boří stereotypy

Jmenuje se Phan Anh Tran, říká si Honza a v den reportáže slavil šestadvacáté narozeniny. Jenže byl v práci, je vlakový průvodčí. Za normálních okolností by to byl obyčejný průvodčí, jenže Honza má vietnamské rodiče a bojuje se zažitými předsudky tím, že si z nich dělá legraci. Že jde o skutečnou hvězdu, jsme se přesvědčili na nádraží v Turnově, kde se s Honzou chtělo vyfotit několik lidí. Rozhovor jsme začali těsně před nástupem do jeho zaměstnání v zázemí pro vlakové výpravčí.

Můžete vysvětlit svůj příběh, který vás propojil se železnicí?

Můj příběh začíná v útlém dětství. Od malička jsem sledoval u své české babičky z okna vlaky a našel jsem v nich zalíbení. Pořád jsem si jako malý hrál s vláčky. Vždycky jsem věděl, kde chci jednou pracovat. Také za tím stojí to, že jsem se chtěl vždycky odlišit od vietnamské komunity a zbořit nějakým nevídaným způsobem zažitý stereotyp o Vietnamcích. Dráha je moje vášeň a práce vlakvedoucího je mým splněným snem.