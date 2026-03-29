Nový Bor plánuje proměnu sokolovny, do příprav zapojí i veřejnost

  8:34
Lidé se mohou podílet na budoucí podobě sokolovny v Novém Boru. Vedení města a architekti ze studia Mjölk připravili participativní workshopy, na kterých může kdokoli promluvit do připravované architektonické studie.
Současná podoba sokolovny | foto: Nový Bor

„Chceme slyšet názory lidí ještě před tím, než vznikne samotný návrh. Sokolovna má velký symbolický i praktický význam a je důležité, aby její budoucí podoba odpovídala potřebám města i jeho obyvatel,“ myslí si starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Workshopy budou ve třech termínech – 31. března od 15 a od 18 hodin a 22. dubna od 16:00 přímo v sokolovně. „Budeme společně mapovat potenciál celého areálu. Formou plánovací hry nad velkými mapami a schématy budeme hledat ideální náplň pro sport, kulturu i odpočinek,“ nastínila architektka Tereza Nováková ze studia Mjölk a dodala, že workshop je pro každého bez rozdílu věku nebo profese.

Architekty bude zajímat, jak lidé sokolovnu vnímali v minulosti, jaké zázemí ve městě chybí nebo třeba jaké funkce by mohl celý areál v budoucnu nabídnout.

Sport i kultura

„Sokolovna by měla zůstat zázemím pro sport, ale zároveň se stát místem pro kulturu, setkávání a volnočasové aktivity všech generací. Smyslem workshopů je najít rovnováhu, aby celý areál fungoval a byl živý po celý den,“ objasnila Erika Štorchová z odboru rozvoje města.

Na workshopy potom naváže online dotazník a veřejné setkání, kde zástupci města představí výsledky, které architekti zapracují do architektonické studie. „Cílem je, aby do konce léta vzniklo jasné zadání, které určí další směr proměny sokolovny,“ dodal starosta.

