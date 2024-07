Opět se chystáme udělat chybu, kritizuje opozice další supermarket v Liberci

„Sjezd ulice České mládeže z průtahu I/35 a dva kruhové objezdy na tomto křížení patří mezi pravidelně se ucpávající úzké dopravní hrdlo města. Člověk by čekal, že po fatální chybě s umístěním Globusu do původně slibované průmyslové zóny sever a následným totálním ucpáním takzvaného sněhuláku se radnice poučí. Ale ne. Chystáme se zde udělat tu samou chybu,“ upozorňuje liberecký zastupitel za Zelené Jindřich Felcman.

Podle něj se zároveň nebude jednat o malou prodejnu. Svou rozlohou by měla být zhruba dvakrát větší, než je například Lidl v Pavlovicích.

Felcman zároveň poukazuje na závěry projektu Česko v datech, které ukázaly, že se Liberec výměrou obchodních ploch vymyká českému i evropskému průměru.

„Tato prodejna Lidlu by byla primárně asi využívána lidmi směřujícími pod nebo za Ještěd, případně do průmyslové zóny, to znamená, že nárůst dopravy nebude tak velký, protože po této komunikaci již dnes jezdí. Navíc pak lidé nebudou jezdit nakupovat třeba do Pavlovic, kde jsou již dnes křižovatky na samé hranici propustnosti,“ řekl serveru Novinky.cz náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert.

Společnost Lidl již dříve potvrdila, že má o další a celkem již čtvrtou prodejnu v krajském městě zájem. „Projekt stavby prodejny je stále ve fázi příprav. O realizaci prodejny budeme v předstihu informovat. Konkrétnější informace v tuto chvíli bohužel nemáme k dispozici,“ upřesnila mluvčí Eliška Froschová Stehlíková.

„Obchoďáky vysávají život z centra města“

Podle opozice se pojí s výstavbou prodejny také další souvislosti. Velké obchoďáky u dálnic a na krajích měst prý například vysávají život z centra města.

„V něm obchody vlivem silné konkurence krachují, stále více cest za nákupy se tak odehrává jen auty. Město je více a více zahlceno auty, což lidi od pěších cest do obchodů jen dále odrazuje. Je to začarovaný kruh,“ míní Anna Kšírová, rovněž zastupitelka za Zelené.

„Věřím, že město nakonec tento krok neudělá, protože je mimo jiné v rozporu s úsilím o udržitelnost a klimatickou neutralitu. Výstavba nových super a hypermarketů v místech, na která se dá dostat jen autem, snižuje šanci na obnovu a přežití menších obchodů, které mají lidé blízko domova. Jenže kdo je bude stavět ve městě, které povoluje konkurenční velké obchodní domy u výpadovek?“ zamýšlí se Kšírová.

Pro zmíněné argumenty má Adam Lenert pochopení. „Vím, že by bylo fajn, kdyby takovéto obchody vznikaly na sídlištích, ale otázka je, kolik lidí by do nich dojíždělo a kolik by do nich chodilo pěšky. V tomto místě prodejna potravin může být a nebude to pro lokalitu likvidační. Lidé to vezmou snad s povděkem a trochu se uleví provozu v místech současných prodejen,“ dodal pro server náměstek.

Konkrétní obrysy by chystaný projekt mohl dostat už v dalších měsících. Potřebná změna územního plánu, která upraví využití pozemku z ploch výroby na plochu pro obchod, by se měla probírat na zářijovém zastupitelstvu.