Jablonec mění pravidla prodeje pozemků. Nahrají spekulantům, varuje opozice

Jablonečtí zastupitelé odsouhlasili nová pravidla pro prodej městských pozemků. Cena se v některých případech z nynějších šesti set korun za čtvereční metr zvedne na tisíc. Kauce se z původních pěti procent zvednou buď na dvacet pět nebo na sto procent. Nabídka nebude viset již jen na úřední desce magistrátu, ale také na realitním serveru. Kupec nově vzejde z elektronické aukce.

Opozice je ovšem přesvědčena, že změna nahrává spekulantům nebo že parcely mohou být dlouhá léta zablokované a město přijde o ekonomický prospěch.

Mimo vypsané příklady se pozemky rozdělí do čtyř skupin. Ty zohlední jejich význam. Ve skupině A jsou zařazeny parcely, které slouží pro individuální výstavbu rodinných domů. Skupina B zahrnuje pozemky pro developerské projekty, skupina C pro investiční výstavbu a v balíku s písmenem D jsou ostatní pozemky.



Jaroslav Šída z opoziční České pirátské strany se domnívá, že změna pravidel má své kladné stránky, ale že převažují ty záporné. „Kladné je, že pozemky budou konečně nějakým způsobem promovány jinak než jenom na webu města a budou mít jinou propagaci a dosah. Druhým pozitivním krokem je, že nebude probíhat výběrové řízení, pozemky budou prodávány v rámci aukce. Problém ale je, že tyto dva kroky ve vzájemné souvislosti otevírají dveře dokořán spekulantům, kteří mohou mít větší přístup k informacím a mohou mít větší šanci se do aukce přihlásit,“ uvedl Šída.

Opozice chce záruku

Ten ještě před úspěšným schválením tohoto bodu jednání zastupitelstva apeloval na to, aby prodej pozemků pro stavbu rodinných domů byl podmíněn zárukou, že obydlí opravdu vyroste k určitému datu.



„To nám zaručí, že pokud ten pozemek prodáme, tak skutečně se na daném pozemku dům postaví, respektive bude to prodáno zájemci, který má zájem ten dům tam postavit, nikoliv člověku, který pozemek pouze přeprodá dál,“ řekl zastupitel s tím, že podobný postup se používá třeba v Turnově.



Petr Klápště ze Společně pro Jablonec zase upozornil na to, že elektronická aukce může mít pro město ekonomicky negativní dopad.

„Při této aukci se hodnotí výhradně cena a nemůžeme tam zohlednit nějaké další deklarované záměry toho kupujícího. Riskujeme, že to budou kupovat spekulanti nebo lidi pro děti, aby jednou měly kde stavět, a pozemek pak patnáct let bude ležet ladem. To nám může kompletně negovat ekonomický efekt. My za tu dobu platíme údržbu komunikací, veřejné osvětlení a vedle toho leží pozemek, který nám nepřináší moc na dani z nemovitosti, nedostaneme ani žádný podíl na dalších daních. Když vyšroubujeme cenu při aukci klidně o desetitisíce, tak za dvacet let, kdy tam nic nestojí, přijdeme o statisíce. Kdyby se to prodávalo s nějakým jasným závazkem, do kdy se tam musí něco postavit, tak se tomu prostě vyhneme,“ sdělil Klápště.

Náměstek uklidňuje kaucí

Podle náměstka primátora Milana Kouřila (ODS) nejsou tyto obavy zas až tak na místě. Věří v pomoc zvýšených kaucí. „Důležitá změna, která by měla motivovat budoucí stavitele, aby svoji stavbu dokončili, je výše kauce. Už to je motiv, aby tu stavbu dokončili. Časové ohraničení jsme na výboru několikrát projednávali, bohužel ještě nemáme nový stavební zákon. Někdy jde o poměrně dlouhé lhůty a do toho vměstnávat nějaké ohraničování...,“ zamyslel se náměstek. Jeho stranický kolega Petr Kalpakcis se také spekulací neobává.



„Při práci ve výboru a při výběrovém řízení se samozřejmě potkáváme se spekulantem, který je zájemcem o pozemek a zároveň se zájemcem, který chce pro sebe postavit dům. Spekulant přichází se dvacetiprocentním snížením ceny oproti ceně, za kterou se prodává. Já osobně se neobávám, že tím, že budeme inzerovat na serverech, jsme otevřeli prostor pro spekulanty a zároveň jablonecké zájemce odradili. Dále si musíme uvědomit, že máme pozemek, který je třeba patnáct let brán jako stavební a teď se rozhodneme, že při jeho prodeji budeme požadovat, aby se na něm do pěti let něco postavilo. To je trochu zvláštní,“ podotkl Kalpakcis.



Pro návrh na změnu pravidel při prodeji městských pozemků nakonec hlasovalo 18 zastupitelů pro, deset bylo proti a jeden se zdržel.