Město prodá bývalé oční sanatorium v Machníně, nahradí ho Alzheimer centrum

„Myslím, že je to velmi vítané proto, že tam zůstane taková občanská vybavenost, která tam vždy byla. Není to žádný záměr, který by měl nějak zatížit město, takže já jsem velice rád, že se objekt podaří prodat,“ říká náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert, podle kterého dohodnutá částka odpovídá současnému trhu s nemovitostmi.

„Je tu navíc vidina toho, že zde vznikne hezké prostředí a zázemí pro sociální služby, které jsou na území města i celé České republiky nedostačující,“ poznamenává náměstek.

K podpisu smlouvy by mělo dojít do dvou týdnů, přepis v katastru nemovitostí na nového majitele se poté uskuteční do konce roku. „Co se týká realizace záměru, vím že investor chce v roce 2025 získat stavební povolení a nejdéle v roce 2026 začít s realizací první etapy, tedy výstavbou Alzheimer centra,“ upřesnil Adam Lenert.

Podle předpokladů by mělo mít centrum kapacitu zhruba 160 lůžek a přibližně 60 zaměstnanců. Podle slov tiskové mluvčí Liberce Jany Kodymové se do budoucna počítá také se spoluprací s městem, které by na trase z a do Liberce mělo pravděpodobně zajišťovat linku městské hromadné dopravy.

Zámeček známý také jako oční sanatorium nebo Kleinertova vila byl původně honosným domem v lesoparku s výhledem na zříceninu nedalekého hradu Hamrštejn. Jako rodinné sídlo si jej zřejmě nechal postavit roku 1882 továrník a politik Adolf Schwab. Po znárodnění za minulého režimu zde bylo sanatorium, ve kterém se léčily děti s očními vadami.

Město vlastnilo areál až do roku 1999, kdy prodalo budovu zámečku společně s domkem správce a strážní věží na ploše bezmála 500 metrů čtverečních a nechalo si pouze okolní pozemky. Po krachu plánů libereckých lékařů ho získalo zpět před pěti lety a od roku 2021 se ho několikrát marně snažilo prodat. Aktuálně je zámeček v dezolátním stavu, dlouhodobě do něj zatéká.