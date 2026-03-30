Jablonec odkoupí problémovou ubytovnu za 46 milionů, přestaví ji na byty

  18:08
Za problémovou ubytovnu Neptun zaplatí Jablonec nad Nisou maximálně 46,17 milionu korun, vlastník chtěl za budovu původně 68 milionů. Zastupitelé v pondělí na mimořádném jednání schválili odkoupení stoprocentního podílu ve společnosti Neuman byty Jablonec, která budovu vlastní. Pro hlasovalo 29 zastupitelů, jeden se zdržel. Jednou z podmínek je, že vlastník předá městu ubytovnu vyklizenou.
Vážně zraněného sedmapadesátiletého muže odvezli ve středu 10. prosince 2025 večer záchranáři z ubytovny Neptun v Jablonci nad Nisou. Podstatně mladší útočník, jenž mu měl zranění způsobit, skončil ve vězení. Kvůli obavě o narušení veřejného pořádku u problémové ubytovny hlídkují policisté.

Ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou. (17. dubna 2025)
Ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou. (22. května 2025)
Ubytovna je jedním z míst, kde více bují kriminalita, ve větší míře tady také...
Pokud se firmě nepodaří do 1. července podmínky splnit, může město od smlouvy odstoupit.

Devítipodlažní budova Neptun je nejproblémovější ubytovnou v Jablonci, ve 43 malých bytech žilo až dvě stě lidí. Strážníci tam zasahují častěji než jinde ve městě, lidé z okolí si stěžují na nepořádek a hluk. Magistrát tam proto instaloval kameru, která snímá i zvuk.

„K dnešnímu dni už je ten objekt téměř vyklizen, situace se zlepšila, oddychne si městská policie i záchranka, jezdili tam denně,“ řekl primátor Miloš Vele (ODS). Přesto byl podle něj o zápis do tamní školy menší zájem než v minulosti, rodiče se bojí o bezpečnost svých dětí.

Zastupitelé jednali o odkupu ubytovny od soukromého vlastníka už loni v dubnu, kdy byla v nabídce realitních makléřů za 68 milionů korun. Radnici se tehdy podařilo cenu snížit na 56,5 milionu korun, zastupitelstvu se ale zdála příliš vysoká. Pověřili proto primátora, aby jednal o jejím snížení.

Na květnové jednání přišel s cenou 51 milionů korun, podporu pro koupi ale nenašel. Cena byla o pětinu vyšší než cena obvyklá, kterou znalec odhadl na 42,47 milionu korun. Loni v říjnu se pak zastupitelé usnesli, že jsou ochotni dát za Neptun nanejvýš 35 milionů korun.

Vážně zraněného sedmapadesátiletého muže odvezli ve středu 10. prosince 2025 večer záchranáři z ubytovny Neptun v Jablonci nad Nisou. Podstatně mladší útočník, jenž mu měl zranění způsobit, skončil ve vězení. Kvůli obavě o narušení veřejného pořádku u problémové ubytovny hlídkují policisté.
Štěpán Matek z koaličního uskupení Společně pro Jablonec vyjádřil obavy, že odkoupením ubytovny vytvoří město precedens, kdy pomocí veřejného nátlaku a obchodu s chudobou si spekulanti zhodnotí své investice.

Jeho stranická kolegyně - náměstkyně primátora Lenka Opočenská, která byla v minulosti proti odkupu, upozornila, že lidé z ubytovny nezmizí, jen se se svým problémem přesunou jinam. Přesto se rozhodla nákup podpořit. Stejně odkup podpořili zastupitelé opozičního ANO, byť měli výhrady k výši ceny. „Nesmí se z toho stát návod,“ řekl opoziční zastupitel Stanislav Říha.

Odkoupením ubytovny chce podle primátora město z lokality opět udělat „dobrou adresu“. Velká část peněz města je určena na splacení dluhů společnosti Neuman byty Jablonec, podle předběžných informací dluží firma 21,5 milionu korun České spořitelně, od které si před několika lety půjčila na koupi Neptunu.

Dalších 9,5 milionu korun dluží firma jednateli a půl milionu společnosti Dostupné bydlení Severní Čechy, která měla Neptun v pronájmu a provozovala tam ubytovnu. Tato smlouva po dohodě končí 31. března.

Na koupi budovy využije radnice peníze z půlmiliardového investičního úvěru, který si Jablonec nad Nisou vzal loni v únoru na financování velkých projektů.

Magistrát chce Neptun přestavět na byty, podle náměstka primátora Jakuba Chuchlíka (Piráti) by jich tam mohlo vzniknout 34 o velikosti od 1+kk po 3+kk. V létě chce radnice na projekt žádat dotaci. Bytů má druhé největší město v Libereckém kraji nedostatek. Aktuálně Jablonec vlastní a spravuje 58 bytových domů se 792 byty, většinou malometrážními, zhruba desetina bytů není kvůli špatnému stavu obsazená.

24. června 2025

Jablonec odkoupí problémovou ubytovnu za 46 milionů, přestaví ji na byty

Za problémovou ubytovnu Neptun zaplatí Jablonec nad Nisou maximálně 46,17 milionu korun, vlastník chtěl za budovu původně 68 milionů. Zastupitelé v pondělí na mimořádném jednání schválili odkoupení...

30. března 2026  18:08

Pronájem bytu 2+kk, Lomnice nad…
Pronájem bytu 2+kk, Lomnice nad…

Josefa Jana Fučíka, Lomnice nad Popelkou, okres Semily
10 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 3 791 nemovitostí

