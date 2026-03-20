Z problémové ubytovny v Jablonci odcházejí obyvatelé, zásahů policie ubývá

„Magistrát dál jedná o odkoupení ubytovny, jednou z podmínek je, že ji majitel městu předá vyklizenou,“ řekl jablonecký primátor Miloš Vele. O koupi bývalého hotelu město vyjednává rok, zastupitelstvo by o odkupu mělo rozhodnout na konci března.
Záměr odkoupit problémový objekt schválili zastupitelé loni v listopadu. Jablonec by měl převzít celý obchodní podíl ve společnosti Neuman byty Jablonec s podmínkou, že firma bude v okamžiku převodu vlastnit pouze nemovitosti ubytovny Neptun a nebude zatížena žádnými závazky, které s tímto majetkem nesouvisejí.
Primátor také dostal za úkol zadat hloubkovou prověrku společnosti s cílem získat podrobné informace o stavu firmy a minimalizovat rizika pro město.
Devítipodlažní budova Neptun je nejproblémovější ubytovnou v Jablonci, strážníci tam zasahují častěji než jinde ve městě, lidé z okolí si stěžují na nepořádek a hluk. Magistrát tam proto instalovala kameru, která snímá i zvuk.
„Majitel plní dohody, Neptun se vyprazdňuje a situace se tam zlepšila, víme ze svodky městské policie, že tam teď vyjíždí jednou týdně, dřív jsme tam jezdili i dvakrát denně,“ doplnil Vele. Přesto byl podle něj o zápis do tamní školy menší zájem než v minulosti, rodiče se bojí o bezpečnost svých dětí.
Situace se zklidnila
Zlepšení situace v oblasti v pátek potvrdil i jablonecký ředitel Policie ČR Pavel Langr. „Bezpečnostní situace se v té lokalitě za poslední dva měsíce razantně změnila, souvisí to s uvolňováním těch kapacit, provozovatel těm lidem nabídl jiné možnosti. Situace se výrazně zklidnila, byť část těch obyvatel je po Jablonci ubytována v jiných podobných zařízeních. Žádné ale není tak velké a nepřináší tak velkou kumulaci a tolik problémů, jako to bylo v tomto místě,“ doplnil policejní ředitel.
Zastupitelé jednali o odkupu ubytovny od soukromého vlastníka loni v dubnu, požadovaná cena 56,5 milionu korun se jim ale zdála příliš vysoká. Pověřili proto primátora, aby jednal o jejím snížení. Na květnové jednání přišel s cenou 51 milionů korun, podporu pro koupi ale nenašel.
Cena byla o pětinu vyšší než cena obvyklá, kterou znalec odhadl na 42,47 milionu korun. Zastupitelé byli ochotni za Neptun dát nanejvýš 35 milionů korun, s majitelem se ale tehdy nedohodli, jednání tak pokračovala. Vele věří, že s odkoupením Neptunu se problémy v oblasti vyřeší, magistrát ho chce přestavět na byty.
24. června 2025