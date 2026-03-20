Z problémové ubytovny v Jablonci odcházejí obyvatelé, zásahů policie ubývá

  13:40
Problémová ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou se vyprazdňuje. Z původních zhruba 200 obyvatel zbývá asi třetina. Spolu s tím ubylo i konfliktů a zásahů policie.
Ubytovna je jedním z míst, kde více bují kriminalita, ve větší míře tady také hlídkují strážníci. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Magistrát dál jedná o odkoupení ubytovny, jednou z podmínek je, že ji majitel městu předá vyklizenou,“ řekl jablonecký primátor Miloš Vele. O koupi bývalého hotelu město vyjednává rok, zastupitelstvo by o odkupu mělo rozhodnout na konci března.

Záměr odkoupit problémový objekt schválili zastupitelé loni v listopadu. Jablonec by měl převzít celý obchodní podíl ve společnosti Neuman byty Jablonec s podmínkou, že firma bude v okamžiku převodu vlastnit pouze nemovitosti ubytovny Neptun a nebude zatížena žádnými závazky, které s tímto majetkem nesouvisejí.

Jablonec trápí problémová ubytovna. Město odkládá koupi, založí pracovní skupinu

Primátor také dostal za úkol zadat hloubkovou prověrku společnosti s cílem získat podrobné informace o stavu firmy a minimalizovat rizika pro město.

Devítipodlažní budova Neptun je nejproblémovější ubytovnou v Jablonci, strážníci tam zasahují častěji než jinde ve městě, lidé z okolí si stěžují na nepořádek a hluk. Magistrát tam proto instalovala kameru, která snímá i zvuk.

Ubytovna je jedním z míst, kde více bují kriminalita, ve větší míře tady také hlídkují strážníci.
„Majitel plní dohody, Neptun se vyprazdňuje a situace se tam zlepšila, víme ze svodky městské policie, že tam teď vyjíždí jednou týdně, dřív jsme tam jezdili i dvakrát denně,“ doplnil Vele. Přesto byl podle něj o zápis do tamní školy menší zájem než v minulosti, rodiče se bojí o bezpečnost svých dětí.

Situace se zklidnila

Zlepšení situace v oblasti v pátek potvrdil i jablonecký ředitel Policie ČR Pavel Langr. „Bezpečnostní situace se v té lokalitě za poslední dva měsíce razantně změnila, souvisí to s uvolňováním těch kapacit, provozovatel těm lidem nabídl jiné možnosti. Situace se výrazně zklidnila, byť část těch obyvatel je po Jablonci ubytována v jiných podobných zařízeních. Žádné ale není tak velké a nepřináší tak velkou kumulaci a tolik problémů, jako to bylo v tomto místě,“ doplnil policejní ředitel.

Incident na problémové ubytovně. Po útoku mladíka zůstal vážně zraněný

Zastupitelé jednali o odkupu ubytovny od soukromého vlastníka loni v dubnu, požadovaná cena 56,5 milionu korun se jim ale zdála příliš vysoká. Pověřili proto primátora, aby jednal o jejím snížení. Na květnové jednání přišel s cenou 51 milionů korun, podporu pro koupi ale nenašel.

Cena byla o pětinu vyšší než cena obvyklá, kterou znalec odhadl na 42,47 milionu korun. Zastupitelé byli ochotni za Neptun dát nanejvýš 35 milionů korun, s majitelem se ale tehdy nedohodli, jednání tak pokračovala. Vele věří, že s odkoupením Neptunu se problémy v oblasti vyřeší, magistrát ho chce přestavět na byty.

V Krkonoších postaví obří hotel za miliardy, na pokoje se promění i bývalá tkalcovna

V Rokytnici nad Jizerou by měl vyrůst moderní hotel.

Na nový pětihvězdičkový hotelový komplex se mohou těšit turisté v Krkonoších. Poslouží k tomu areál bývalé textilní továrny Rotextile v Rokytnici nad Jizerou. Vybudovat ho chce společnost Trigema.

Netflix proměnil Liberec na nacistické Německo, dorazil i představitel JFK

Filmaři natáčeli i v centru města. Před libereckou radnici pověsili dva prapory...

Kamera, klapka, akce! Hlasité povely se od čtvrtečního dopoledne nesly libereckým náměstím Pod Branou. Filmaři tam pro streamovací službu Netflix natáčeli scény do nového seriálu týkajícího se rodu...

Cestou k tragické nehodě bourala sanitka, mezi deseti zraněnými byly i děti

Nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové...

Dva pacienti zůstávají v nemocnici po tragické dopravní nehodě dvou aut a jednoho mikrobusu, která se stala v pondělí večer u České Lípy. Řidič, který nehodu pravděpodobně zavinil, na místě zemřel....

Policisté našli pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě. Je v pořádku

ilustrační snímek

Policisté našli dvaačtyřicetiletou ženu z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Vypátrali ji v Ústeckém kraji a je v pořádku. Svědci ji předtím zahlédli v Karlových Varech.

KVÍZ: Kde je Křišťálové údolí a kolik vzepře vítěz Tour? Co víte o sklářství?

V obchodním domě Máj září skleněný kostlivec od českých sklářů

Sklářství je tradiční obor, který proslavoval české řemeslo a umělce. Moderní sklářství ale už nejsou jen broušené vázy na babiččině svátečním stole. Jsou to především designové artefakty, výrazné...

Z problémové ubytovny v Jablonci odcházejí obyvatelé, zásahů policie ubývá

Ubytovna je jedním z míst, kde více bují kriminalita, ve větší míře tady také...

Problémová ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou se vyprazdňuje. Z původních zhruba 200 obyvatel zbývá asi třetina. Spolu s tím ubylo i konfliktů a zásahů policie.

20. března 2026  13:40

Liberec proti Varům očekává vyrovnané čtvrtfinále: Jsme nepříjemní pro každého

Jaromír Pérez z Liberce slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Liberce vstupují do čtvrtfinálových bojů play off extraligy. Sérii s Karlovými Vary začínají jako třetí tým po základní části dvakrát doma, v pátek i v sobotu se hraje od 18 hodin. Bílí...

20. března 2026  10:14

„Hrdina“ je nadějí pro ohrožené orly, s odchovem na Filipínách pomohla česká zoo

Mládě orla opičího dostalo jméno Bayani, tedy Hrdina.

Mimořádný úspěch v záchraně jednoho z nejvzácnějších dravců světa se podařil i díky liberecké zoo. V chovném centru filipínské ochranářské organizace Philippine Eagle Foundation úspěšně odchovali...

20. března 2026  10:13

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

Netflix proměnil Liberec na nacistické Německo, dorazil i představitel JFK

Filmaři natáčeli i v centru města. Před libereckou radnici pověsili dva prapory...

Kamera, klapka, akce! Hlasité povely se od čtvrtečního dopoledne nesly libereckým náměstím Pod Branou. Filmaři tam pro streamovací službu Netflix natáčeli scény do nového seriálu týkajícího se rodu...

19. března 2026  15:22

V České televizi je nervozita. Moravec? Nešťastná kauza, říká Augustová

Premium
Marcela Augustová převzala Medaili města Liberec od primátora Jaroslava...

Televizní novinářka Marcela Augustová převzala na radnici Medaili města Liberec od primátora Jaroslava Zámečníka. Ocenění jí udělil za dlouhodobý přínos v oblasti žurnalistiky. V rozhovoru pro...

19. března 2026

Sekáčkem útočil na hlavu, napadl i těhotnou. Soud Vietnamci potvrdil 18 let

V Liberci začal soud s osmatřicetiletým Vietnamcem, který podle obžaloby před...

Vrchní soud v Praze ve středu potvrdil trest 18 let vězení muži, který předloni v březnu v Jablonci nad Nisou napadl sekáčkem manželský pár, se kterým měl spory kvůli společnému podnikání. Obžalovaný...

18. března 2026  14:06

V noci nás obtěžuje hluk, zní Andělkou. Proti chystané turbíně vznikla i petice

Místní obyvatelé se v úterý v podvečer sešli v obci Andělka na Frýdlantsku....

Osmou větrnou elektrárnu v obci Andělka na Frýdlantsku u česko-polské hranice chce postavit společnost VP Andělka. Ta už v sousední obci Višňová, pod kterou Andělka spadá, provozuje sedm turbín. Část...

18. března 2026

KVÍZ: Kde je Křišťálové údolí a kolik vzepře vítěz Tour? Co víte o sklářství?

V obchodním domě Máj září skleněný kostlivec od českých sklářů

Sklářství je tradiční obor, který proslavoval české řemeslo a umělce. Moderní sklářství ale už nejsou jen broušené vázy na babiččině svátečním stole. Jsou to především designové artefakty, výrazné...

vydáno 18. března 2026

Cestou k tragické nehodě bourala sanitka, mezi deseti zraněnými byly i děti

Nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové...

Dva pacienti zůstávají v nemocnici po tragické dopravní nehodě dvou aut a jednoho mikrobusu, která se stala v pondělí večer u České Lípy. Řidič, který nehodu pravděpodobně zavinil, na místě zemřel....

17. března 2026  12:13,  aktualizováno  12:32

V Krkonoších postaví obří hotel za miliardy, na pokoje se promění i bývalá tkalcovna

V Rokytnici nad Jizerou by měl vyrůst moderní hotel.

Na nový pětihvězdičkový hotelový komplex se mohou těšit turisté v Krkonoších. Poslouží k tomu areál bývalé textilní továrny Rotextile v Rokytnici nad Jizerou. Vybudovat ho chce společnost Trigema.

17. března 2026  10:57

Šimka dál trápí zahozená šance s Kanadou: Lidé mi píšou, že jsem podělal olympiádu

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Pro klub Bílých Tygrů byl podpis Radima Šimka prioritou. Po svém návratu ze zámoří se zkušený bek ihned zařadil mezi lídry týmu a v polovině předchozí sezony převzal dres s písmenem C. „Jsem hrozně...

17. března 2026  10:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.