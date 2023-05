Příšovická panelárna půjde k zemi, na jejím místě vyroste logistický areál

„Nový areál společnosti Logicor, jehož výstavba by měla být dokončena v prvním kvartálu 2024, nabídne v zavedené průmyslové oblasti zákazníkům moderní udržitelné nemovitosti. Nájemci budou těžit z jejich umístění ve vyhledávané lokalitě podél dálnice D10, odkud budou mít přístup k rušné dopravní křižovatce a k železniční vlečce,“ uvedl ředitel společnosti Logicor Česká republika Pavel Rufert ve vyjádření pro ČTK.

Areál o rozloze 100 tisíc metrů čtverečních má strategickou polohu u dálnice D10, odkud je možné přímé napojení na Prahu, Mladou Boleslav, Turnov a Liberec.

Logicor se zavázal ke spolupráci s Příšovicemi, aby došlo ke vzájemnému kompromisu, co se týče dopravy v obci. Firma se bude mimo jiné podílet na opravách přístupových komunikací k areálu a na vybudování cyklostezky.

„Stavbu by chtěli zahájit ve druhé polovině roku, rozeberou starou halu a vystaví tam dvě nové,“ řekl starosta Příšovic František Drbohlav.

Obec se obává zvýšené dopravy, nemá však šanci projektu bránit, protože územní plán v areálu počítá se sklady nebo drobnou výrobou. „Je nepříjemné, že budou vozidla jezdit obcí, máme dohodu, že pojedou co nejkratší cestou na dálnici,“ dodal Drbohlav.

Rekreační zázemí u jezer

Firma také podle něj plánuje vybudování nové kanalizace a vodovodu do areálu. Toho by chtěla obec využít a prodloužit sítě až k nedalekým písečným jezerům, kde plánuje vybudovat zázemí pro rekreaci. „V tom areálu ale nejde o první takový projekt, tak uvidíme, zda a jak rychle se to podaří zrealizovat,“ dodal starosta.

Bývalá panelárna na jihu obce byla založena v roce 1973 a vyráběla až do roku 2016, kdy její tehdejší majitel – Interma Liberec – zkrachoval. Od té doby areál několikrát změnil vlastníka.

Nový majitel Logicor má sídla v Londýně a Lucemburku a na klíčových evropských trzích provozoval na konci loňského roku nemovitosti s pronajímatelnou plochou skoro 21 milionů metrů čtverečních. V České republice působí developerská společnost od roku 2017 a v současné době spravuje 110 tisíc metrů čtverečních komerčních prostor.