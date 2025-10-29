Roste tu kyčelnice či zapalice. Český ráj se pyšní další přírodní rezervací

Suťové lesy jsou novou přírodní rezervací na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) si od toho slibuje lepší ochranu cenných přírodních procesů nebo třeba druhů rostlin vázaných na suťové svahy.
„Údolí Jizery severně od Turnova je z hlediska geomorfologie a biodiverzity natolik výjimečné, že k ochraně zdejší přírody tu byla vyhlášena již dvě maloplošná zvláště chráněná území. Nová přírodní rezervace je třetím,“ poznamenal ředitel AOPK František Pelc.

Více než sedmihektarovou přírodní rezervaci Suťové lesy u Turnova lidé najdou na bezmála kilometr dlouhém a tři sta metrů vysokém skalním svahu. Lesy s převahou javoru klenu, lípy a jasanu se střídají s výchozy skal a sutí.

Na území rezervace jsou také prameniště s pěnovcovými vodopády a vývěry podzemní vody bohaté na minerály. Roste tam celá řada druhů rostlin, jako třeba zapalice žluťuchovitá, která je v Čechách vzácná. Návštěvníci si na jaře můžou prohlédnout také husté porosty kyčelnice devítilisté.

Zadržet vodu v krajině je stále naléhavější, míní vedoucí CHKO Český ráj

Rozmanitost a dynamika dělá z území hodnotný lesní biotop. Podle Jana Višinského z AOPK může krajina působit na první pohled nenápadně, ale při bližším průzkumu odhalí pestré přírodní prostředí. „Zachovalo se i díky tomu, že je obtížně přístupné a nehospodařilo se tu intenzivním způsobem,“ vysvětlil Višinský.

Pro návštěvníky zůstane rezervace přístupná. Každý by se ale měl řídit danými pravidly. Suťové lesy jsou dvacátou přírodní rezervací v Českém ráji, nejstarší chráněné krajinné oblasti u nás. Ministerstvo kultury mu status udělilo před sedmdesáti lety kvůli ochraně pískovcových skalních měst nebo třeba historických památek.

