„Na základě ohledání místa požářiště i dalších průběžných výsledků zjištění kriminalistů, kteří úzce spolupracovali s vyšetřovatelem hasičského záchranného sboru, jsme se přikláněli k hypotéze, že příčinou požáru byla technická závada,“ sdělila mluvčí krajské policie Ivana Baláková.
„Znalecký posudek upřesnil, že se jednalo o technickou závadu na mrazicím zařízení,“ dodala.
16. července 2025
Policie tedy definitivně vyloučila, že by požár někdo založil, a případ v nejbližších dnech odloží. „Neboť se v této souvislosti trestný čin nestal,“ vysvětlila Baláková.
K požáru došlo zhruba půl hodiny po půlnoci 16. července 2025. Po příjezdu první jednotky byla v plamenech zhruba třetina restaurace. Kvůli rozsahu požáru vyhlásili hasiči postupně až třetí stupeň poplachu. Jeho likvidaci oznámili kolem půl dvanácté dopoledne. V kempu bylo přibližně 30 lidí, nikdo nebyl zraněn.
„Shořel kus historie,“ řekl tenkrát starosta města Roman Fajbík, který byl v noci osobně na místě.
Podle mluvčí krajských hasičů Jaroslavy Benešové nebylo nutné nikoho evakuovat, potvrdila, že se událost obešla bez zranění. „Postupně jsme nasadili šest vodních proudů i výškovou techniku. Hasiči nasadili také vysokotlaké hasicí a řezací zařízení Cobra, zasahovat museli v dýchací technice,“ popsala dříve.
Nad ránem 16. července tak u Máchova jezera zasahovalo 13 profesionálních jednotek z Libereckého kraje a na pomoc přijeli i středočeští profesionálové z Bělé pod Bezdězem. Vodu čerpali hasiči z hydrantu v Doksech a nedalekého Břehyňského rybníka.
„Dohašovací práce probíhaly dvěma proudy C, využili jsme termokamery. Škoda je zhruba 20 milionů korun,“ sdělila krátce po likvidaci požáru Benešová.
