Restaurace na Bílém Kameni vyhořela kvůli technické závadě mrazáku

  11:56
Za červencový požár restaurace Bílý Kámen a přilehlé diskotéky Blue Bar u Máchova jezera mohla technická závada na mrazáku, informovala v pátek dopoledne policie. Příčinu požáru potvrdil znalecký posudek Technického ústavu požární ochrany, který v tomto týdnu obdržela služba kriminální policie a vyšetřování územního odboru Policie ČR.
U Máchova jezera v Doksech na Českolipsku vyhořela oblíbená restaurace Bílý Kámen. (16. července 2025) | foto: HZS LK

„Na základě ohledání místa požářiště i dalších průběžných výsledků zjištění kriminalistů, kteří úzce spolupracovali s vyšetřovatelem hasičského záchranného sboru, jsme se přikláněli k hypotéze, že příčinou požáru byla technická závada,“ sdělila mluvčí krajské policie Ivana Baláková.

„Znalecký posudek upřesnil, že se jednalo o technickou závadu na mrazicím zařízení,“ dodala.

16. července 2025

KRIMI

Policie tedy definitivně vyloučila, že by požár někdo založil, a případ v nejbližších dnech odloží. „Neboť se v této souvislosti trestný čin nestal,“ vysvětlila Baláková.

K požáru došlo zhruba půl hodiny po půlnoci 16. července 2025. Po příjezdu první jednotky byla v plamenech zhruba třetina restaurace. Kvůli rozsahu požáru vyhlásili hasiči postupně až třetí stupeň poplachu. Jeho likvidaci oznámili kolem půl dvanácté dopoledne. V kempu bylo přibližně 30 lidí, nikdo nebyl zraněn.

„Shořel kus historie,“ řekl tenkrát starosta města Roman Fajbík, který byl v noci osobně na místě.

Plameny spolykaly oblíbený Blue Bar. Majitelka se nevzdá, diskotéky přesunou

Podle mluvčí krajských hasičů Jaroslavy Benešové nebylo nutné nikoho evakuovat, potvrdila, že se událost obešla bez zranění. „Postupně jsme nasadili šest vodních proudů i výškovou techniku. Hasiči nasadili také vysokotlaké hasicí a řezací zařízení Cobra, zasahovat museli v dýchací technice,“ popsala dříve.

Nad ránem 16. července tak u Máchova jezera zasahovalo 13 profesionálních jednotek z Libereckého kraje a na pomoc přijeli i středočeští profesionálové z Bělé pod Bezdězem. Vodu čerpali hasiči z hydrantu v Doksech a nedalekého Břehyňského rybníka.

„Dohašovací práce probíhaly dvěma proudy C, využili jsme termokamery. Škoda je zhruba 20 milionů korun,“ sdělila krátce po likvidaci požáru Benešová.

16. července 2025

KRIMI

Restaurace na Bílém Kameni vyhořela kvůli technické závadě mrazáku

