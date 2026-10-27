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V Příchovicích otevřeli křížovou cestu. Kvůli sporům o nacistický kříž změnili plány

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  9:20
V Příchovicích na pomezí Krkonoš a Jizerských hor slavnostně otevřeli Křížovou...

V Příchovicích na pomezí Krkonoš a Jizerských hor slavnostně otevřeli Křížovou cestu smíření. (25. října 2026) | foto: Radek Drahný, archiv Správy KRNAP

Z původních plánů na zakončení stezky sešlo kvůli ochraně přírody i kvůli...
Z původních plánů na zakončení stezky sešlo kvůli ochraně přírody i kvůli...
Nejprve měla cesta vést na Bílou skálu, kam mladí z farního centra Křižovatka...
Nejprve měla cesta vést na Bílou skálu, kam mladí z farního centra Křižovatka...
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V Příchovicích na pomezí Krkonoš a Jizerských hor slavnostně otevřeli Křížovou cestu smíření. Z původních plánů na zakončení stezky sešlo kvůli ochraně přírody i kvůli kontroverznímu kříži u rozhledny Štěpánka.

Nová, do skla zvěčněná křížová cesta, které požehnal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, stoupá z příchovické návsi na vrchol kopce Hvězda k rozhledně Štěpánka. Nejprve měla vést na Bílou skálu, kam mladí z farního centra Křižovatka chodí na Velikonoce, trasu ale neschválil Krkonošský národní park.

„Myslím, že to bylo kvůli zimovišti tetřívka,“ prozradil Vlastimil Plecháč, jeden z iniciátorů cesty, který zastal také práci kameníka.

„Nakonec jsme se dohodli, a viděli jsme to jako dobrý nápad, ukončit patnácté zastavení vzkříšením a vedle Lavičkou smíření. Přáli jsme si ji postavit na místě, kde stával ten kříž. Pak jsme ale dostali varování,“ dodal Plecháč, který v Příchovicích provozuje Muzeum Járy Cimrmana.

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S ukončením cesty v místě tehdejšího žulového kříže nesouhlasil badatel Josef Doškář. „Jedno zastavení se rozhodli udělat u zbytků nacistického kříže. To je přeci nepřijatelné. Chtějí tam postavit i kamennou Lavičku smíření. Oni to pořád berou, že nešlo o symbol nacismu,“ čílil se v minulosti autor knihy Kříž s křížem, Henlein se vrací.

Ve své publikaci argumentuje, že se jedná o symbol Třetí říše vybudovaný na rozkaz Konrada Henleina, a nikoliv o kříž, kteří vztyčili místní Němci na památku svým padlým. Kříž z roku 1944, který vzbuzoval emoce a byl vyhledávaný jak vandaly, tak neonacisty, někdo v březnu 2023 vyvrátil a rozbil na kusy. Následně byl převezen do muzea ve Vrchlabí.

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„Pan Doškář říkal, že by lavičku na tom místě pravděpodobně někdo zničil. A jelikož bude drahá a bude s ní hodně práce, tak jsme si po úvaze řekli, že ji postavíme u osmého zastavení,“ zdůvodnil změny Plecháč. Místo je již vydlážděné a připravené. „Rádi bychom Lavičku smíření postavili příští rok do prázdnin.“

Připomínka hodnot

Když se podle Jiřího Smolka, administrátora Římskokatolické farnosti Příchovice, začaly objevovat informace o tom, že okolí Štěpánky bylo během válečných let zneužito k nacistické propagandě, upevnilo to podle něj v nositelích myšlenky křížové cesty jejich přesvědčení.

„Že je dobré právě na těchto místech vybudovat dílo, které bude odsouzením všech ideologií nenávisti a upozorněním na důležitost hodnot, jako je vzájemné odpuštění, úsilí o mezilidské smíření a z něj vyplývající pokojné bratrské soužití,“ uvedl kněz v podzimním Kořenovském zpravodaji.

Nakonec se po různých vyjednáváních podařilo nalézt přijatelné řešení pro všechny. Křížovou cestu tvoří patnáct žulových sloupků s obrazy vyrytými do skla.

Každý výjev je označen římským číslem, názvem zastavení i nápisem, který má kolemjdoucího ponouknout k zamyšlení se nad lidským soužitím. „Přestože znovu a znovu padám, nevzdávám to…“

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Motivy navrhla ilustrátorka Ilona Polanski, její předlohy zvěčnil rytec Jan Schindler, který je současně pedagogem na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě.

„Rád bych jménem iniciátorů tohoto díla poděkoval všem, kteří se na jeho zbudování finančně nebo jiným způsobem podíleli, a také vyjádřil přání, aby Křížová cesta smíření nejen zkrášlila zdejší krajinu, ale také přispěla k šíření myšlenky porozumění a pokoje mezi lidmi,“ přeje si Smolek.

Cesta, o níž se přičinil také Stanislav Pelc a další řemeslníci či podporovatelé, byla otevřena ku příležitosti 80 let od odsunu původního obyvatelstva Sudet.

25. března 2023

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