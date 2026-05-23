Na Jablonecku zemřel pětatřicetiletý motocyklista, střetl se s osobním autem

Autor: ,
  8:52
Při dopravní nehodě na Jablonecku zemřel v pátek odpoledne zhruba pětatřicetiletý motocyklista. Na silnici 10 mezi Tanvaldem a Železným Brodem se střetl s osobním autem. Informoval o tom regionální mluvčí policie Vojtěch Robovský.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tragická nehoda se stala na silnici první třídy v pátek krátce před 15:30. „Při dopravní nehodě utrpěl motocyklista zranění neslučitelné se životem,“ dodal Robovský. Okolnosti nehody podle něj šetří kriminalisté.

Muž na Znojemsku nezvládl řízení a narazil do stromu. Na místě zemřel

V pátek se v Libereckém kraji stala ještě jedna vážná nehoda, při níž se střetlo osobní auto s motocyklem. Řidič motocyklu při ní utrpěl středně těžké poranění a záchranáři ho vrtulníkem přepravili na traumacentrum liberecké nemocnice. Auto srazilo tohoto motocyklistu na křižovatce ulic Pražská a silnice I/38 v Doksech na Českolipsku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

23. května 2026  8:52

