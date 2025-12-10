Prezident Pavel míří do Libereckého kraje, navštíví školy, fabriku i vojenské psy

  8:00
Prezident Petr Pavel dnes na Technické univerzitě v Liberci zahájí dvoudenní návštěvu Libereckého kraje, kam se vydává s manželkou Evou. Debatovat bude také s libereckými zastupiteli, studenty či se starosty na Tanvaldsku.
Prezident Petr Pavel dostal od Libereckého kraje několik darů. Jedním z nich...

Prezident Petr Pavel dostal od Libereckého kraje několik darů. Jedním z nich byl model motocyklu z 3D tiskárny. (26. dubna 2023) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Prezident Petr Pavel dorazil do Nového Města pod Smrkem. Přivítal ho hejtman...
Prezident Petr Pavel dorazil do Nového Města pod Smrkem. (26. dubna 2023)
První dáma Eva Pavlová přebírá květinu od hejtmana Libereckého kraje Martina...
Prezident Pavel s chotí při obchůzce Nového Města pod Smrkem. Doprovod jim...
Ve středu ráno navštíví Pavel Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci.

Po debatě se přesune na radnici, aby podebatoval se zastupiteli, následně navštíví dětské centrum. Setká se také s koordinátorem Krajské platformy pro adaptaci a integraci osob s dočasnou ochranou. Na závěr prvního dne zavítá do Chotyně do Centra vojenské kynologie.

Ve čtvrtek zahájí prezident den návštěvou jabloneckého magistrátu a debatou se studenty Střední školy řemesel a služeb. Poté se setká se starosty z Tanvaldska, navštíví firmu KV Final a městský úřad v Ralsku, kde také bude mít tiskový briefing společně s libereckým hejtmanem Martinem Půtou. Na závěr bude hlava státu debatovat s občany v České Lípě.

Liberecký kraj prezident navštívil už v dubnu roku 2023, krátce po nástupu do funkce. Zavítal tehdy do Frýdlantského výběžku, v Liberci poklepal na základní kámen Centra urgentní medicíny.

26. dubna 2023
Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Restaurace na Bílém Kameni vyhořela kvůli technické závadě mrazáku

U Máchova jezera v Doksech na Českolipsku vyhořela oblíbená restaurace Bílý...

Za červencový požár restaurace Bílý Kámen a přilehlé diskotéky Blue Bar u Máchova jezera mohla technická závada na mrazáku, informovala v pátek dopoledne policie. Příčinu požáru potvrdil znalecký...

Sousedova skládka kazí výhled do krajiny, dochází trpělivost lidem v Podještědí

Premium
Spoušť a nehezký výhled do krajiny. Pohled z vyhlídky u Tří Svatých v Osečné...

Spoušť a nehezký výhled do krajiny. Pohled z vyhlídky u Tří Svatých v Osečné na Liberecku kazí rostoucí množství stavebního materiálu na sousedním pozemku. Majitel odmítá, že by šlo o skládku, a...

Sigma stojí o tři hráče Liberce, chystá obří nabídku. Ani za miliardu, vzkázal Kania

Lukáš Mašek z Liberce ve střetu s Tomášem Hukem z Olomouce.

Škatulata, hýbejte se! Za necelý měsíc se ve fotbalovém světě znovu otevírá přestupové okno a velké manévry se čekají i v Chance Lize. Ostravský Baník potřebuje nakopnout, pražská Sparta by zase...

Prezident Petr Pavel dostal od Libereckého kraje několik darů. Jedním z nich...

Prezident Petr Pavel dnes na Technické univerzitě v Liberci zahájí dvoudenní návštěvu Libereckého kraje, kam se vydává s manželkou Evou. Debatovat bude také s libereckými zastupiteli, studenty či se...

10. prosince 2025

Vlaky z Liberce do německé Žitavy vyjedou až o Štědrém dni, na trase se stále pracuje

Železniční trať Liberec - Žitava překonává německo-polskou hranici a řeku...

Vlaky z Liberce přes Chrastavu a Hrádek nad Nisou do německé Žitavy a dál do Varnsdorfu vyjedou kvůli rekonstrukci až na Štědrý den. Původně se počítalo s obnovením provozu už s novým jízdním řádem v...

9. prosince 2025  16:39

Z Liberce na Drážďany elektrickým vlakem po moderní trati. Do dvaceti let, doufá kraj

Polský úsek železniční trati Liberec - Žitava.

Čeští a němečtí zástupci chtějí elektrifikovat železniční trať mezi Libercem a Drážďany. Spolehlivé a rychlejší dopravní spojení by mělo přispět k rozvoji regionů. Kraj doufá, že stát do zmíněné...

9. prosince 2025  12:08

Vlak u Raspenavy na Liberecku srazil člověka. Železnice už je v provozu

Souběh tratí před Louny. Koleje vlevo vedou ze Zlonic.

Na železniční trati u Raspenavy na Liberecku v úterý časně ráno srazil osobní vlak člověka. Na místě zasahovali záchranáři, dotyčný utrpěl vážná zranění. Provoz na trati z Raspenavy do Hejnic už...

9. prosince 2025  6:55,  aktualizováno  11:06

Milionový dluh a spor o ředitele. Harrachov opustil spolek, o můstky dále stojí

Skokanské můstky v Harrachově už roky viditelně chátrají.

Krkonošský Harrachov vystoupil ze spolku Národní sportovní centrum Harrachov (NSC). Je ve sporu se zbývajícími dvěma zakládajícími členy, zejména se Svazem lyžařů. Stojí ale o převod staveb můstků na...

9. prosince 2025  9:50

Na nádraží nebo k rozhledně. Poptávková doprava se v Jablonci osvědčila

I na nové lince 135 v Jablonci bude jezdit elektromobil Toyota Proace Verso,...

Poptávková doprava, kterou v pilotním režimu zavedl Jablonec počátkem července, se osvědčila. Za první čtyři měsíce elektromobily přepravily téměř 1900 cestujících, nová služba se proto rozšíří i do...

8. prosince 2025  16:34

Poničené sochy ze Zahrady vzpomínek jsou opravené, policie dopadla vandala

Návštěvníci Zahrady vzpomínek v Liberci mohou opět vidět obnovená sochařská...

Návštěvníci Zahrady vzpomínek v Liberci mohou opět vidět obnovená sochařská díla. Na začátku srpna je zničil vandal. Poškodil třeba sochu Medvídka, svatozáře soch svatého Petra a Pavla a z válečného...

8. prosince 2025  12:08

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Jablonec - Bohemians 1:0, rozhodl Chramosta, gól dal po dvou měsících

Jablonečtí hráči slaví s trenérem Lubošem Kozlem trefu Jana Chramosty.

Fotbalový útočník Jan Chramosta, člen klubu ligových kanonýrů stovkařů, po dlouhé době skóroval. V pokutovém území počkal, až mu míč skočí a krásně se ze čtrnácti metrů položil do střely. Gól z...

7. prosince 2025  12:40,  aktualizováno  15:04

Hraje Beethovena, z hecu se naučil finsky. Tlakem okolí úspěchy nepřijdou, ví Bažant

Cyklokrosař Kryštof Bažant v pohárovém závodě v Kolíně,

Když se měl po základní škole rozhodnout, jestli dá přednost hudbě, nebo cyklistice, sport zvítězil na celé čáře. A byla to dobrá volba. Osmnáctiletý Kryštof Bažant sbírá úspěchy na světové scéně v...

7. prosince 2025  10:45

Bezpečnostní chyby na školách? Mohou za ně i rodiče nebo přidržování dveří

Do bezpečnosti ale investují i samotná města. Nový systém zabezpečení má třeba...

Školy se v posledních letech snaží zajistit lepší zabezpečení, aktivně se připravují i na krizové situace. V Libereckém kraji jsou na tom školy ve srovnání s ostatními v republice podobně. Podle...

7. prosince 2025  8:36

Při požáru v panelovém domě v Tanvaldu zemřel muž, 30 lidí bylo evakuováno

Policie (ilustrační foto)

Při požáru v bytě v panelovém domě v Tanvaldu na Jablonecku zemřel v noci na neděli sedmačtyřicetiletý muž. Podle mluvčí regionální policie Dagmar Sochorové bylo z vrchních pater domu evakuováno 30...

7. prosince 2025  7:30

