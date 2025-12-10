Prezident Pavel míří do Libereckého kraje, navštíví školy, fabriku i vojenské psy

Ve středu ráno navštíví Pavel Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci.
Po debatě se přesune na radnici, aby podebatoval se zastupiteli, následně navštíví dětské centrum. Setká se také s koordinátorem Krajské platformy pro adaptaci a integraci osob s dočasnou ochranou. Na závěr prvního dne zavítá do Chotyně do Centra vojenské kynologie.
Ve čtvrtek zahájí prezident den návštěvou jabloneckého magistrátu a debatou se studenty Střední školy řemesel a služeb. Poté se setká se starosty z Tanvaldska, navštíví firmu KV Final a městský úřad v Ralsku, kde také bude mít tiskový briefing společně s libereckým hejtmanem Martinem Půtou. Na závěr bude hlava státu debatovat s občany v České Lípě.
Liberecký kraj prezident navštívil už v dubnu roku 2023, krátce po nástupu do funkce. Zavítal tehdy do Frýdlantského výběžku, v Liberci poklepal na základní kámen Centra urgentní medicíny.
26. dubna 2023